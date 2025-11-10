بی بی سی نے ٹرمپ کی تقریر کو ڈاکٹریٹ کیا، ٹرمپ نے حکام کی مذمت کی، کہا: یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں
بی بی سی نے ٹرمپ کی تقریر میں ترمیم کرکے یہ ظاہر کیا، انہوں نے 6 جنوری 2021 کو مظاہرین کو تشدد کی ترغیب دی۔
By ANI
Published : November 10, 2025 at 9:38 AM IST
واشنگٹن: بی بی سی کے ایک پروگرام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو مبینہ طور پر غلط استعمال کرنے کے بعد بی بی سی میڈیا آرگنائزیشن کے دو اعلیٰ عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے جواب دیا ہے۔
انہوں نے کہا، "بی بی سی کے سرکردہ لوگ بشمول باس ٹم ڈیوی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہیں اس لیے برطرف کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ 6 جنوری کو میری شاندار (پرفیکٹ!) تقریر کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ان بدعنوان صحافیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ٹیلی گراف کا شکریہ۔ یہ انتہائی بے ایمان لوگ ہیں جنہوں نے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی، اور یہ ایک غیر ملکی جمہوریت کے لیے کتنا برا سمجھتے ہیں!
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بی بی سی کے اعلیٰ حکام پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے ان اطلاعات کے منظر عام پر آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا کہ ان کی 2021 کی تقریر کو غلط قرار دیا گیا تھا۔ اپنی جنوری 2021 کی تقریر کو "اچھی اور درست" قرار دیتے ہوئے امریکی صدر نے TruthSocial پر ایک پوسٹ میں اسے "جمہوریت کے لیے ایک خوفناک خطرہ" قرار دیا۔
دریں اثنا، سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ برٹش براڈکاسٹنگ کارپوریشن (بی بی سی) کے دو اعلیٰ عہدیداروں نے غیر جانبداری اور تعصب پر بڑھتے ہوئے تنازعہ کے درمیان اتوار کو استعفیٰ دے دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور نیوز ڈویژن کی چیف ایگزیکٹو ڈیبورا ٹرنس دونوں نے استعفیٰ دے دیا۔ سی این این نے ایک میمو کے لیک ہونے کا حوالہ دیا جس سے یہ انکشاف ہوا کہ بی بی سی نے "امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو دھوکہ دہی سے ایڈٹ کیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے 6 جنوری 2021 کو براہ راست تشدد کا مطالبہ کیا تھا۔"
سی این این کے مطابق، جس نے بی بی سی کا حوالہ دیا، "ڈیوی نے اتوار کی سہ پہر اسٹاف کو بھیجے گئے ایک نوٹ میں برطانوی نشریاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور کہا کہ ان کا استعفیٰ "مکمل طور پر ان کا فیصلہ ہے۔" ڈیبورا ٹرنس نے بی بی سی کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا، "پینوراما کی کوریج کے بارے میں جاری تنازعہ صدر ٹرمپ کے بی بی سی سے محبت کرنے والے ادارے کو ایک نقطہ پر پہنچا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "اگرچہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بی بی سی نیوز کے ادارہ جاتی طور پر متعصب ہونے کے حالیہ الزامات غلط ہیں۔"
سی این این نے اطلاع دی ہے کہ استعفے برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی طرف سے دیکھے جانے والے ایک اندرونی سیٹی بلونگ میمو کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بی بی سی نے ٹرمپ کی ایک ڈاکٹری تقریر نشر کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کیپیٹل ہل کے فسادیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ وہ ان کے ساتھ پوری طاقت سے لڑیں گے۔
درحقیقت، CNN نے رپورٹ کیا کہ 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن ڈی سی میں اپنی تقریر میں، ٹرمپ نے کہا تھا، "ہم کیپیٹل تک مارچ کریں گے اور اپنے بہادر سینیٹرز، کانگریس مینوں اور کانگریس کی خواتین کو خوش کریں گے۔" لیک ہونے والے اندرونی میمو کا حوالہ دیتے ہوئے، سی این این نے کہا کہ دستاویزی فلم میں فوٹیج کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ امریکی صدر وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو انہوں نے حقیقت میں کبھی نہیں کہی تھیں۔