روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لئے کیا ہے ٹرمپ کا 28 نکاتی امن منصوبہ، تفصیل پڑھیں
غزہ امن منصوبے کے بعد اب ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ایک امن منصوبہ تجویز کیا ہے۔ 28 نکات پڑھیں
Published : November 21, 2025 at 12:19 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیف میں یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے 28 نکاتی تجویز کا مسودہ پیش کر دیا گیا۔ واشنگٹن اور ماسکو نے اس مسودے پر مل کر کام کیا ہے، غور کیا جائے تو یہ روس کے لیے زیادہ سازگار شرائط پیش کرتا ہے، جس میں یوکرین کو علاقہ دینے، نیٹو میں شامل ہونے سے گریز کرنے اور مزید بہت کچھ قربانیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ٹرمپ کا 28 نکاتی امن منصوبہ:
1. یوکرین کی خودمختاری کی تصدیق کی جائے گی۔
2. روس، یوکرین اور یورپ کے درمیان ایک جامع عدم جارحیت کا معاہدہ کیا جائے گا۔ گزشتہ 30 سالوں کے تمام ابہام کو طے سمجھا جائے گا۔
3. توقع ہے کہ روس پڑوسی ممالک پر حملہ نہیں کرے گا اور نیٹو بھی مزید توسیع نہیں کرے گا۔
4. امریکہ کی ثالثی میں روس اور نیٹو کے درمیان تمام سلامتی کے مسائل کو حل کرنے، عالمی سلامتی کو یقینی بنانے، تعاون اور مستقبل کی اقتصادی ترقی کے مواقع بڑھانے کے لیے، کشیدگی میں کمی کے لیے، بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے ایک مباحثہ کا انعقاد کیا جائے گا۔
5. یوکرین کو قابل اعتماد حفاظتی ضمانتیں حاصل ہوں گی۔
6. یوکرین کی مسلح افواج کا حجم 600,000 اہلکاروں تک محدود ہو گا۔
7. یوکرین اپنے آئین میں اس بات کو شامل کرنے پر راضی ہے کہ وہ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، اور نیٹو اپنے قوانین میں ایک ایسی شق شامل کرنے پر راضی ہے کہ یوکرین کو مستقبل میں نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
8. نیٹو نے یوکرین میں فوجی تعینات نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
9. یورپی لڑاکا طیارے پولینڈ میں تعینات ہوں گے۔
10. امریکی گارنٹی:
- امریکہ ضمانت کے لیے معاوضہ وصول کرے گا۔
- اگر یوکرین روس پر حملہ کرتا ہے، تو وہ ضمانت کھو دے گا۔
- اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو، فیصلہ کن مربوط فوجی ردعمل کے علاوہ، تمام عالمی پابندیاں بحال کر دی جائیں گی، نئے علاقے کو تسلیم کیا جائے گا اور اس معاہدے کے دیگر تمام فوائد کو منسوخ کر دیا جائے گا۔
— اگر یوکرین ماسکو یا سینٹ پیٹرزبرگ پر بلا وجہ میزائل چلاتا ہے، تو حفاظتی ضمانت کو غلط سمجھا جائے گا۔
11. یوکرین یورپی یونین کی رکنیت کا اہل ہے اور اسے یورپی منڈی تک قلیل مدتی ترجیحی رسائی حاصل ہو گی جبکہ اس مسئلے پر غور کیا جا رہا ہے۔
12. یوکرین کی تعمیر نو کے لیے ایک مضبوط عالمی پیکج اور بہت کچھ
— ٹیکنالوجی، ڈیٹا سینٹرز، اور مصنوعی ذہانت سمیت تیزی سے ترقی کرنے والی صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے یوکرین کے ترقیاتی فنڈ کی تشکیل۔
- امریکہ یوکرین کے ساتھ مشترکہ طور پر تعمیر نو، ترقی، جدید اور یوکرین کے گیس کے بنیادی ڈھانچے کو چلانے کے لیے تعاون کرے گا، بشمول پائپ لائنز اور اسٹوریج کی سہولیات۔
- شہروں اور رہائشی علاقوں کی بحالی، تعمیر نو اور جدید کاری کے لیے جنگ سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں۔
- انفراسٹرکچر کی ترقی۔
- معدنیات اور قدرتی وسائل کا اخراج۔
— ورلڈ بینک ان کوششوں کو تیز کرنے کے لیے ایک خصوصی مالیاتی پیکج تیار کرے گا۔
13. روس کو عالمی معیشت میں دوبارہ شامل کیا جائے گا:
- پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت کی جائے گی اور اس پر مرحلہ وار اور ہر معاملے کی بنیاد پر اتفاق کیا جائے گا۔
- ریاستہائے متحدہ توانائی، قدرتی وسائل، بنیادی ڈھانچے، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سینٹرز، آرکٹک میں نایاب زمینی دھات نکالنے کے منصوبوں، اور دیگر باہمی طور پر فائدہ مند کارپوریٹ مواقع کے شعبوں میں باہمی ترقی کے لیے ایک طویل مدتی اقتصادی تعاون کا معاہدہ کرے گا۔
- روس کو G8 میں دوبارہ شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔
14. منجمد فنڈز کا استعمال اس طرح کیا جائے گا:
- روس کے منجمد اثاثوں میں 100 بلین ڈالر یوکرین کی تعمیر نو اور سرمایہ کاری کے لیے امریکی زیر قیادت کوششوں میں لگائے جائیں گے۔
- امریکہ اس منصوبے سے 50 فیصد منافع حاصل کرے گا۔ یوکرین کی تعمیر نو کے لیے دستیاب سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے یورپ 100 بلین ڈالر کا اضافہ کرے گا۔ منجمد یورپی فنڈز کو غیر منجمد کردیا جائے گا۔ منجمد روسی فنڈز کا بقیہ حصہ ایک علیحدہ امریکی-روسی سرمایہ کاری میں لگایا جائے گا جو مخصوص علاقوں میں مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کرے گا۔ اس فنڈ کا مقصد تعلقات کو مضبوط بنانا اور مشترکہ مفادات کو بڑھانا ہے تاکہ تنازعات کی طرف واپس نہ آنے کی مضبوط ترغیب دی جا سکے۔
15. اس معاہدے کی تمام شقوں کو فروغ دینے اور اس کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے سلامتی کے امور پر ایک مشترکہ امریکی-روسی ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔
16. روس یورپ اور یوکرین کے خلاف عدم جارحیت کی اپنی پالیسی کو قانون میں شامل کرے گا۔
17. امریکہ اور روس جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور کنٹرول سے متعلق معاہدوں کی توثیق کو بڑھانے پر متفق ہوں گے، بشمول START I معاہدہ۔
18. یوکرین جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے مطابق ایک غیر جوہری ریاست ہونے پر متفق ہے۔
19. Zaporizhzhia نیوکلیئر پاور پلانٹ اقوام متحدہ کے عالمی جوہری نگراں ادارے( آئی اے ای آئی ) کی نگرانی میں شروع کیا جائے گا، اور پیدا ہونے والی بجلی روس اور یوکرین کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کی جائے گی —50-50 فیصد۔
20. دونوں ممالک اسکولوں اور معاشرے میں تعلیمی پروگراموں کو نافذ کرنے کا عہد کریں گے جن کا مقصد مختلف ثقافتوں کی تفہیم اور رواداری کو فروغ دینا اور نسل پرستی اور تعصب کو ختم کرنا ہے:
- یوکرین مذہبی رواداری اور لسانی اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق یورپی یونین کے قوانین کو اپنائے گا۔
- دونوں ممالک تمام امتیازی اقدامات کو ختم کرنے اور یوکرین اور روسی میڈیا اور تعلیم کے حقوق کی ضمانت دینے پر متفق ہوں گے۔
- تمام نازی نظریات اور سرگرمیوں کو مسترد اور ممنوع قرار دیا جانا چاہیے۔
21. علاقے:
- کریمیا، لوہانسک اور ڈونیٹسک کو ڈی فیکٹو روسی کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، بشمول امریکہ۔
— کھیرسن اور زاپوریزہیا کو رابطے کی لائن کے ساتھ منجمد کر دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے رابطہ لائن کے ساتھ ڈی فیکٹو پہچان۔
- روس پانچ خطوں سے باہر دوسرے متفقہ علاقوں کو چھوڑ دے گا۔
— یوکرائنی افواج ڈونیٹسک اوبلاست کے اس حصے سے انخلاء کریں گی جس پر اس وقت ان کا کنٹرول ہے، اور یہ انخلا زون ایک غیر جانبدار غیر فوجی بفر زون تصور کیا جائے گا، جسے بین الاقوامی سطح پر روسی فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے علاقے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ روسی افواج اس غیر فوجی زون میں داخل نہیں ہوں گی۔
22. مستقبل کے علاقائی انتظامات پر اتفاق کے بعد، روسی فیڈریشن اور یوکرین دونوں نے ان انتظامات کو طاقت کے ذریعے تبدیل نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس عہد کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی بھی حفاظتی ضمانتیں لاگو نہیں ہوں گی۔
23. روس یوکرین کو دریائے ڈینیپر کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے نہیں روکے گا، اور بحیرہ اسود کے پار اناج کی مفت نقل و حمل پر معاہدے کیے جائیں گے۔
24. بقایا مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک انسانی کمیٹی قائم کی جائے گی:
- باقی تمام قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ 'آل فار آل' کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
- بچوں سمیت تمام شہری قیدیوں اور یرغمالیوں کو واپس کر دیا جائے گا۔
- خاندانی اتحاد کا ایک پروگرام نافذ کیا جائے گا۔
- تنازعات کے متاثرین کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
25. یوکرین میں 100 دنوں میں انتخابات ہوں گے۔
26. اس تنازعہ میں شامل تمام فریقین کو جنگ کے دوران ان کے اعمال کی مکمل معافی ملے گی اور وہ مستقبل میں کوئی دعویٰ کرنے یا کسی شکایت پر غور نہ کرنے پر متفق ہوں گے۔
27. یہ معاہدہ قانونی طور پر پابند ہوگا۔ اس کے نفاذ کی نگرانی اور ضمانت صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی سربراہی میں امن کونسل کرے گی۔ خلاف ورزی پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔
28. ایک بار جب تمام فریقین اس یادداشت پر متفق ہو جائیں تو فوراً بعد جنگ بندی نافذ ہو جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: