ایران کی سجیل میزائل کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے؟ جس نے پہلی اسرائیل میں مچا دی تباہی، آئرن ڈوم بھی ناکام
Published : March 17, 2026 at 10:50 PM IST
تہران: مغربی ایشیا میں شدید تنازعہ نے اس وقت خوفناک موڑ اختیار کیا جب ایرانی فوج (آئی آر جی سی) نے پہلی بار اسرائیلی اور امریکی اہداف کے خلاف اپنے جدید ترین بیلسٹک میزائل سجیل کا براہ راست استعمال کیا۔ 15 مارچ 2026 کو ہونے والے اس حملے نے دنیا بھر کے سیکیورٹی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ میزائل ایران کے ہتھیاروں میں سب سے زیادہ مہلک ہتھیار ہے۔
سجیل میزائل اور اس کی طاقت کیا ہے؟
سجیل ایک دو مرحلوں والا، ٹھوس ایندھن سے چلنے والا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت اس کا ٹھوس ایندھن ہے۔ پرانے میزائلوں کو مائع ایندھن کی ضرورت ہوتی تھی، جس میں گھنٹے لگتے تھے اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ تاہم، سجیل کو منٹوں میں تیار کیا جا سکتا ہے اور موبائل لانچر کا استعمال کرتے ہوئے کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔
سجیل کی اہم خصوصیات
رینج: یہ 2,000 کلومیٹر تک حملہ کر سکتا ہے، یعنی تمام اسرائیل اور یورپ کے کچھ حصے اس کی حدود میں ہیں۔
رفتار: ایران سے لانچ ہونے کے بعد یہ صرف 7 سے 10 منٹ میں اسرائیل پہنچ جاتی ہے۔
وزن: اس کا وزن تقریباً 23,600 کلو گرام ہے اور یہ 700 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے جا سکتا ہے۔
سجیل کو ڈانسنگ میزائل کیوں کہا جاتا ہے؟
اس میزائل کو میدان جنگ میں ڈانسنگ میزائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس کی حیرت انگیز چستی کی وجہ سے ہے۔ جیسے جیسے یہ اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے، یہ اپنی سمت کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور امریکی دفاعی نظام میزائل کے سیدھے راستے کی پیشین گوئی کر کے اسے تباہ کر دیتے ہیں لیکن سجیل رقص کرتے ہوئے اپنا راستہ بدل کر ان نظاموں سے بچ جاتا ہے۔ اسے روکنا دنیا کے جدید ترین ریڈاروں کے لیے بھی ایک اہم چیلنج ہے۔
تازہ ترین جنگی صورتحال
اطلاعات کے مطابق اس میزائل حملے میں خلیجی علاقے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 17 مارچ 2026 تک اس شدید تنازعہ میں ہزاروں افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے کمان سنبھالنے کے بعد سے حملوں میں تیزی آئی ہے۔
دنیا پر بحران
اس جنگ کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے جس سے دنیا کا ایک تہائی تیل گزرتا ہے۔ اس کی وجہ سے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے بھارت سمیت دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔