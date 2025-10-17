فتنہ الخوارج کیا ہے، پاکستان اسے دہشت گرد گروہ ٹی ٹی پی کے لیے کیوں استعمال کرتا ہے؟ جانئے مکمل تفصیل
اگست 2024 میں حکومت پاکستان نے ایک سرکلر جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کہا جائے گا۔
Published : October 17, 2025 at 5:44 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 6:04 PM IST
اسلام آباد: ان دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تشدد کی موجودہ لہر تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) پر مرکوز ہے، جسے پاکستان اپنے پڑوسی پر پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ پاکستانی حکومت ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کہتی ہے۔
غور طلب ہے کہ 2007 میں بننے والی ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کئی مہلک حملوں کا ذمہ دار رہی ہے۔ اگست 2024 میں، پاکستانی حکومت نے ایک سرکلر جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کہا جائے گا۔
فتنہ الخوارج کے معنی کیا ہیں؟
یہ لفظ دو عربی الفاظ سے ماخوذ ہے: 'فتنہ'، جس سے مراد 'صالح حکمران' کے خلاف انتشار یا بدامنی ہے۔ دوسرا، 'خوارج'، جسے خارجی بھی کہا جاتا ہے، کا مطلب ہے 'چھوڑنا' یا 'باہر جانا'۔ سیاق و سباق میں، بعض گروہ اور افراد ہیں جو متفقہ طور پر قائم کردہ قواعد پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ یا تو بڑے گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے مختلف خیالات کی وجہ سے کمیونٹی کی طرف سے مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں یا گروہوں کو فتنہ الخوارج کہتے ہیں۔
چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب کے زمانے میں ان کے کٹر حامیوں کا ایک گروہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ ثالثی کے معاملے پر ان سے اختلاف کرتا تھا۔ معاویہ اس وقت شام کے طاقتور گورنر تھے اور انہوں نے علی کے پیشرو عثمان بن عفان کے قتل کے غیر حل شدہ کیس کی وجہ سے علی کی خلافت کی مخالفت کی تھی۔
معاویہ نے علی پر الزام لگایا کہ وہ عثمان کے قتل کے معاملے میں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ یہ اختلاف 657 عیسوی میں صفین کی جنگ کا باعث بنا۔ جنگ بے نتیجہ رہی اور ثالثی کے ذریعے ختم ہوئی۔ اس طرح، ایک گروہ ابھرا جو مسلمانوں میں خونریزی کو ختم کرنے کے لیے علی کی سیاسی عملیت پسندی کے بجائے ثالثی کو کمزوری کی علامت سمجھتا تھا۔
یہ گروہ خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ علی لڑائی جاری رکھیں اور کسی ایسے معاملے میں کسی انسانی سمجھوتے سے گریز کریں جس کا ان کے خیال میں خدائی مرضی سے فیصلہ کیا جائے گا۔
وہ علی کے کیمپ سے الگ ہو گئے اور ان کے فیصلوں کی شدید مخالفت کی۔ علی کے ساتھ ان کا عدم اطمینان اور ان کی خلافت کے تحت لوگوں پر ان کے باقاعدہ حملے 658 عیسوی میں نہروان (جدید بغداد کے قریب) کی جنگ کا باعث بنے۔
علی نے اپنے سابقہ حامیوں (خوارج) کو شکست دی اور صلح کی پیشکش کی جسے رد کر دیا گیا۔ آخر کار 661 عیسوی میں ایک خوارج کے قاتل نے علی کو قتل کر دیا۔ علی کے قاتل عبدالرحمٰن بن ملجم نے عراق کے شہر کوفہ کی عظیم مسجد میں فجر کی نماز کے دوران ان پر حملہ کیا۔
خوارج کا نظریہ
خوارج سخت مذہبی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ مساوی قیادت کے بارے میں ان کے خیالات کے بہت سے مداح ہیں، لیکن وہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو بڑا گناہ کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔
القاعدہ اور آئی ایس آئی ایس سے وابستہ کئی جنگجو جہادی گروپوں کو اسلامی اسکالرز نے خوارج کا نام دیا ہے۔ اگرچہ خوارج خود کو سب سے زیادہ متقی مانتے ہیں، لیکن ان کے طرز عمل اور سخت نظریے کو مختلف فرقوں کے زیادہ تر مرکزی دھارے کے علماء میں بہت کم حمایت حاصل ہے۔
پاکستان ٹی ٹی پی کے لیے یہ اصطلاح کیوں استعمال کر رہا ہے؟
ٹی ٹی پی اپنے آپ کو ایک ایسے گروہ کے طور پر پیش کرتی ہے جو پاکستانی فوج کی طرف سے پشتون نسلی گروہوں کے خلاف، خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں کیے جانے والے "مظالم" کے خلاف "دفاعی جہاد" میں مصروف ہے۔ وہ ’’پاکستان کو امریکی غلامی سے آزاد کرانے‘‘ کا عزم بھی کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے جنگجو گزشتہ برسوں کے دوران پاکستانی سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا چکے ہیں اور متعدد فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔
لہٰذا، ٹی ٹی پی کے جہاد کی دعوت، آزادی، اسلام کی سخت دیوبندی تفہیم پر مبنی شرعی قانون کا نفاذ، اور سماجی و اقتصادی ناانصافی کی مخالفت کے جواب کے طور پر پاکستانی فوج نے اس عسکریت پسند گروپ کو فتنہ الخوارج کا نام دیا ہے۔
پاکستانی فوج اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں کسی بھی مسلح تصادم کو جیتنے کے لیے اسے عوامی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ مقامی آبادی ان کے ساتھ ریاستی سلوک سے ناخوش ہے اور اس وجہ سے کسی بھی 'تحریک' کی حمایت کرتی ہے جو ان کے حقوق کے لیے لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ لہٰذا، ٹی ٹی پی کے نجات دہندہ بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے، فوج نے اس پر مذہبی طور پر منحرف ہونے کا لیبل لگانا شروع کر دیا ہے۔ فوج کو امید ہے کہ یہ لیبل دہشت گرد گروپ کی اسلامی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے میں کارگر ثابت ہوگا۔