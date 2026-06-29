امریکہ اور ایران حملے روکنے پر متفق، دوحہ میں ہوگا اجلاس: رپورٹ
اس سے قبل ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔
Published : June 29, 2026 at 8:46 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے پر اتفاق ہوگیا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے نیوز ویب سائٹ ایکسِیوس (Axios) کو بتایا کہ وہ آبنائے ہرمز پر تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو دوحہ میں ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
"ہم نے تمام عسکری سرگرمیوں کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔" ایک سینئر امریکی اہلکار نے ایکسِیوس کو اس بات کی جانکاری دی۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ دونوں فریق "ابھی کے لیے" حملے روک دیں گے اور تکنیکی بات چیت جاری رہنے کی وجہ سے بحری جہاز آسانی سے ہرمز کو پار کر سکتے ہیں۔
امریکی حکام اور معاملے کی معلومات رکھنے والے ایک تیسرے ذریعے نے منگل کو ہونے والی ملاقات کی تصدیق کی۔ قابل ذکر ہے کہ محض 11 دن پہلے ہوئی یہ نازک جنگ بندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دشمنی دوبارہ شروع کرنے اور ایران کی طرف سے تعمیل نہ کرنے کی صورت میں "کام ختم" کرنے کی دھمکی سے کمزور پڑ گئی ہے۔
دریں اثنا، وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار (مقامی وقت) کو کہا کہ ابتدائی امن معاہدے کے تحت ایران کو آبنائے ہرمز میں ٹریفک کے انتظام کے خصوصی حقوق حاصل ہیں۔ وہ امریکہ کی اس دلیل سے متفق نہیں ہیں کہ معاہدہ ایران کو کنٹرول نہیں دیتا اور بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے ذریعے نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
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تہران کی جانب سے ہرمز پر اختیار کا دعویٰ امریکہ کے ساتھ کئی دنوں تک جاری رہنے والے حملوں کے بعد ہوا، جو اس وقت شروع ہوا جب ایران نے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جو آبنائے عمان کے ساحل سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تہران چاہتا ہے کہ بحری جہاز اس کی ساحلی پٹی کے ساتھ ایک مختلف راستہ اختیار کریں۔ اس نے بحری جہازوں کو دوسرے راستے کا استعمال کرنے سے خبردار کیا تھا۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے جون کے اوائل میں طے پانے والے معاہدے نے ایران آبنائے کو کھولنے کے لیے ذمہ داری تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران "تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا" اور یہ کہ ایران خطے کے دیگر لوگوں کے ساتھ مشاورت سے آبنائے کے انتظام و انصرام اور میری ٹائم خدمات کی مستقبل کی شرائط کا تعین کرے گا۔
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