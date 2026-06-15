امن معاہدے پر امریکہ اور ایران نے الیکٹرانک طور پر دستخط کر دیے
امن معاہدے پر امریکہ کی طرف سے ٹرمپ، وینس جب کہ ایران کی طرف سے پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف نے الیکٹرانک طور پر دستخط کیے۔
Published : June 15, 2026 at 10:43 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر ڈیجیٹل طریقے سے دستخط کر دیے ہیں۔ اس بات کی جانکاری پیر کو امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے دی۔
اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق "صدر ٹرمپ اس پر ذاتی طور پر دستخط کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی اپنی سنجیدگی دکھانا چاہتے تھے۔" اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں کو ایک کال کے ذریعے اس بات کی جانکاری دی۔
وہیں ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ "انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔" اسی کے ساتھ ٹرمپ نے کہا کہ "مضبوط پولیسنگ" معاہدے کو نافذ کرے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "امید ہے کہ یہ ایک اچھا رشتہ ہو گا … اور اگر ہم ایسا نہیں پاتے ہیں، تو ہم وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پہلے شروع کیا تھا۔"
واضح رہے کہ امریکہ اور ایران نے پیر کو (ہندوستانی وقت کے مطابق) اپنی جنگ ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایک ابتدائی سمجھوتے پر اتفاق کیا، جس سے مغربی ایشیا تنازع اور عالمی معیشت کو تین ماہ کی جنگ سے ہونے والے نقصانات سے ریلیف ملے گا۔
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اس سے قبل ایران نے اشارہ دیا کہ دستخط ہونے تک عمل درآمد شروع نہیں ہوگا، جس کے بارے میں اہم ثالث پاکستان نے کہا کہ دستخط کی تقریب جمعہ (19 جون) کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔
معاہدے پر ڈیجیٹل طریقے سے دستخط کی خبر پر تاحال اسرائیل کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ اس جنگ کو اسرائیل نے 28 فروری کو امریکہ کے ساتھ مل کر شروع کی تھی لیکن اس نے مذاکرات کے بارے میں مسلسل شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے لبنان پر بار بار حملے کر کے معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔
اس سے قبل معاہدہ طے ہونے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ سب کو مبارک ہو! اب آبنائے ہرمز کو ٹول فری کھولنے کی مکمل اجازت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی، امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کی اجازت دیتا ہوں۔ دنیا کے بحری جہاز، اپنے انجن اسٹارٹ کریں۔''
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