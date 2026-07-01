'جنگ کے لیے تیار'، ایران کا مفاہمت کی اہم شرائط پوری ہونے تک مزید بات چیت سے انکار
محمد باقر قالیباف نے کہاکہ اگر امریکہ مفاہمت کی اہم شقوں پر عمل درآمد میں ناکام رہتا ہے تو تہران جنگ کیلئے تیار ہے۔
Published : July 1, 2026 at 12:21 PM IST
تہران: ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ تہران حالیہ جنگ کے خاتمے کے لیے "افہام و تفہیم کی خلاف ورزیوں" کا سخت جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس میں ہونے والے واقعات جنگ بندی کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ امریکہ کے ساتھ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت کے تحت بات چیت جاری ہے۔
خبر رساں ایجنسی آئی ایس این اے (ISNA) کے مطابق منگل کے روز ایک انٹرویو میں قالیباف نے کہا کہ ہم خلیج فارس میں رونما ہونے والے واقعات کو جنگ کے خاتمے کے لیے ہوئی مفاہمت کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں اور ہم یقیناً اس پر رد عمل دیں گے اور قدرتی طور پر دوسری طرف بھی رد عمل کا اظہار کریں گے۔
اسی کے ساتھ مذاکرات کے موجودہ مرحلے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اگر میں اب زمینی حالات کی وضاحت کرنا چاہوں تو ہمیں پہلے 'جنگ کے حوالے سے' کہنے کے بجائے 'جنگ کے خاتمے کے احساس کے حوالے سے' کہنا چاہیے کیونکہ ہم نے مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں۔
قالیباف نے کہا کہ بشمول بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ایم او یو کے پہلے ہی ٹھوس نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ "اس مفاہمت کی یادداشت نے اپنے پہلے اثرات دو کارروائیوں میں دکھائے۔ انہوں نے ناکہ بندی کے خاتمے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے غالب نے مزید کہا کہ "سب سے شدید قسم کی جنگ بحری ناکہ بندی تھی۔ یہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی، اور یہ اس مفاہمت کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کی توجہ اب معاہدے پر عمل درآمد پر مرکوز ہے۔ قالیباف نے کہا کہ "امریکہ اور ہمارے درمیان محاذ پر اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مفاہمت کی یادداشت پر ثالثوں کے ساتھ دستخط کیے ہیں، یعنی پاکستان اور قطر بھی اس میں شامل ہیں۔ فی الحال ہم اس مفاہمت کی یادداشت کے آرٹیکل 13 کو پورا کرنے کے لیے بات چیت کی پیروی کر رہے ہیں۔"
جنگ کے لیے تیار، ایران کا اعلان
وہیں محمد باقر قالیباف نے مفاہمت کی خلاف ورزیوں کے خلاف امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کی اہم شقوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتا ہے تو تہران جنگ کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران مفاہمت کی شق 1، 4، 5، 10 اور 11 کے نفاذ سے پہلے حتمی معاہدے کے لیے بات چیت شروع نہیں کرے گا۔ ان کے بقول ان میں ایران کے منجمد فنڈز کا اجراء اور لبنان سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا اور وہاں فوجی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ شامل ہے۔ قالیباف نے کہا کہ "جب تک کہ ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا، امریکہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران "جنگ کے لیے تیار" ہے۔ انہوں نے امریکہ پر ایران پر حالیہ حملوں کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا۔
قطری وزیراعظم کا امریکی وفد کے ساتھ تبادلہ خیال
Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ Meets US Envoys— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) June 30, 2026
Doha | June 30, 2026
HE Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani met on Tuesday with HE Steve Witkoff and HE Jared Kushner, the US Envoys.
The… pic.twitter.com/ULBbdzNcyq
قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی نے منگل کے روز امریکی وفد کے نمائندوں سٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات کی جس میں دونوں فریقوں کے درمیان مفاہمت نامے کے فریم ورک کے اندر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
'ایران امریکہ تکنیکی ملاقاتیں جاری رہیں گی'
قطری وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ماجد بن محمد الانصاری نے تصدیق کی کہ امریکی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کا دوحہ دورہ ریاست قطر میں ثالثوں کے ساتھ ملاقاتوں کا حصہ ہے جس میں مختلف علاقائی مسائل بشمول ایران، لبنان کے ساتھ مذاکرات اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
Advisor to Prime Minister, Official Spokesperson for Foreign Ministry @majedalansari : Iran-US Technical Meetings Continue Without High-Level Talks— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) June 30, 2026
Doha | June 30, 2026
Advisor to the Prime Minister and Official Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Dr. Majed bin… pic.twitter.com/rgbsvquYhv
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انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان طے شدہ مذاکراتی طریقہ کار کے تحت کوئی اعلیٰ سطح کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ وزارت خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران الانصاری نے کہا کہ لوزان میں ہونے والی بات چیت کے بعد سے فریقین کے درمیان براہ راست اور بالواسطہ طور پر تکنیکی ملاقاتیں جاری ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر اس طریقہ کار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جیسا کہ پہلے اتفاق کیا گیا تھا، اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی کوششوں کے درمیان تکنیکی میٹنگیں جاری رہیں گی۔
ہم لبنان نہیں چھوڑیں گے: نیتن یاہو
دریں اثنا اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ کی طرف سے لاحق خطرے کے خاتمے تک اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں موجود رہیں گی۔
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the security zone in southern Lebanon, together with Defense Minister Israel Katz and Deputy Chief of the General Staff Maj. Gen. Tamir Yadai.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 30, 2026
The Prime Minister and the Defense Minister received a comprehensive briefing on the activity… pic.twitter.com/hG3CVJXp6X
وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے ہمراہ جنوبی لبنان میں سکیورٹی زون کے دورے کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے اور وہ مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے سرحد کے لبنانی حصے پر سکیورٹی زون برقرار رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ "ہمارا اصرار ہے کہ ہم جنوبی لبنان کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جب تک حزب اللہ مسلح ہے اور یہاں موجود ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم یہیں رہیں گے۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی کارروائیوں نے حزب اللہ کے ہزاروں جنگجوؤں کو ختم کر دیا ہے اور گروپ کی میزائل صلاحیتوں کو کم کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی اعادہ کیا کہ اسرائیل اپنی افواج اور شہریوں کو کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کرے گا۔
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