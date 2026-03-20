ڈرون حملے کے بعد کویتی ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی
ایران نے کویت کی مینا الاحمدی ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا جس سے کئی یونٹوں میں آگ بھڑک اٹھی۔
Published : March 20, 2026 at 3:37 PM IST
کویت سٹی: مغربی ایشیا اور خلیجی خطے میں تنازعات کی وجہ سے دنیا بھر میں توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے بعد صورتحال تیزی سے بگڑ گئی ہے۔ جوابی کارروائی میں ایران خطے میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جمعہ کی صبح ایران نے کویت کی مینا الاحمدی ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا، جس سے کئی یونٹوں میں آگ بھڑک اٹھی۔
ایک بیان میں، کویت پیٹرولیم کارپوریشن (کے پی سی) نے اعلان کیا کہ اگرچہ زخمیوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ہنگامی رسپانس ٹیمیں صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ بیان میں لکھا گیا: "مینا الاحمدی ریفائنری پر آج صبح ڈرون حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں کئی یونٹس میں آگ لگ گئی اور اس سہولت کے بعض حصوں کو احتیاطی طور پر بند کرنے کی ضرورت پڑی۔"
ایک ایکس پوسٹ میں کہا گیا ہیکہ "کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور ہنگامی ٹیمیں قائم کردہ حفاظتی معیارات کے مطابق صورتحال کو کنٹرول میں لانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔"
اس سے قبل بدھ کی شب اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا تھا۔ جوابی کارروائی میں ایران نے قطر کے راس لافان انڈسٹریل سٹی پر حملہ کیا جس سے توانائی کی تنصیبات کو کافی نقصان پہنچا۔
راس لفان گیس کی تنصیب پر ایرانی حملے کے نتیجے میں قطر کی مائع قدرتی گیس (LNG) کی برآمدی صلاحیت میں تقریباً 17 فیصد کمی واقع ہو جائے گی، جس سے ممکنہ طور پر یورپ، ایشیا اور دیگر خطوں کو سپلائی میں خلل پڑے گا۔
سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق جمعرات کو دیر گئے ایک ایرانی بیلسٹک میزائل نے شمالی اسرائیل میں ایک بڑے آئل ریفائنری کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی میزائل نے حیفا آئل ریفائنری کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔
مزید پڑھیں: ایران جنگ، پینٹاگون نے کیا 200 ارب ڈالر کا مطالبہ
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعرات کو خبردار کیا کہ اگر ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو "صفر تحمل" کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ X پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا "ہمارے انفراسٹرکچر پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں ہم نے اپنی طاقت کا بہت کم استعمال کیا۔ اس تحمل کی واحد وجہ تنازعہ کو کم کرنے کے لیے کی گئی درخواستوں کا احترام کرنا تھا۔ اگر ہمارے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس جنگ کے کسی بھی حل میں ہمارے شہری ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کے بعد اس کی بحالی کی ضرورت ہے۔