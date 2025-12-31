دنیا بھر میں 2026 کا استقبال، آکلینڈ سب سے پہلے نئے سال میں داخل، کہیں آتش بازی تو کہیں سوگ اور خاموشی
آسٹریلیا میں نئے سال کا استقبال سکیورٹی خدشات کے سائے میں کیاگیا۔ حال ہی میں ہوئے سڈنی فائرنگ واقعہ میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
Published : December 31, 2025 at 4:58 PM IST
حیدرآباد : دنیا کے مختلف حصوں میں نئے سال 2026 کا استقبال مختلف انداز میں کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ نے دنیا کے بڑے شہروں میں سب سے پہلے 2026 میں قدم رکھا، جہاں شدید بارش کے باوجود اسکائی ٹاور سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پانچ منٹ کی اس آتش بازی میں ہزاروں پٹاخے استعمال کیے گئے، تاہم خراب موسم کے باعث کئی مقامی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔
آسٹریلیا میں نئے سال کا استقبال سکیورٹی خدشات کے سائے میں کیا گیا۔ سڈنی میں تقریباً 30 برس کے بدترین فائرنگ واقعے کے بعد، جس میں حال ہی میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، نیو ایئر ایونٹس کے دوران غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ سڈنی ہاربر برج پر آتش بازی سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور متاثرین کی یاد میں منورہ (مینوراہ) کی تصاویر بھی پیش کی گئیں۔
نیو ساؤتھ ویلز کے وزیرِاعلیٰ کرس مِنز نے عوام سے خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کو روزمرہ زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیا جا سکتا اور بھرپور شرکت ہی اس کا جواب ہے۔ دوسری جانب انڈونیشیا میں حالیہ تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث نئے سال کی تقریبات سادہ رکھی گئیں۔ جکارتہ میں دعاؤں اور خاموش پروگراموں کا اہتمام کیا گیا جبکہ بالی میں آتش بازی منسوخ کر کے ثقافتی رقص اور روایتی تقاریب منعقد کی گئیں۔
ہانگ کانگ میں بھی نومبر میں پیش آنے والے ایک بڑے آتش زدگی کے واقعے کے بعد آتش بازی منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بجائے موسیقی اور روشنیوں پر مبنی ایک سادہ پروگرام رکھا گیا، جس میں شہر کی اہم عمارتوں کو کاؤنٹ ڈاؤن لائٹس سے روشن کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: جمود کی شکار سیاحتی صنعت کو کیا کرسمس اور نیا سال دوبارہ رفتار دے پائے گا؟
ایشیا کے دیگر ممالک میں نئے سال کا استقبال روایتی انداز میں ہوا۔ جاپان میں بدھ مت مندروں میں گھنٹیاں بجائی گئیں، جبکہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بوسنگاک پویلین میں خصوصی گھنٹی بجانے کی تقریب منعقد کی گئی۔