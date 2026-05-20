"روم میں خوش آمدید، میرے دوست!" میلونی نے پی ایم مودی کے اٹلی پہنچنے پر تصویر شیئر کی
وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی اٹلی آمد پر ایک پرانی تصویر شیئر کرکے روم میں خوش آمدید کہا۔
Published : May 20, 2026 at 10:04 AM IST
روم، اٹلی: وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پانچ ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں منگل کو اٹلی پہنچے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے روم پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ میلونی نے ایک ایکس پوسٹ میں لکھا، "روم میں خوش آمدید، میرے دوست!"
جارجیا میلونی نے اٹلی کے کولوزیم میں ملاقات کے دوران پی ایم مودی کے ساتھ اپنی ایک پرانی تصویر بھی شیئر کی۔
Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
قبل ازیں پی ایم مودی کے روم پہنچنے پر ہندوستانی برادری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مودی نے ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کی اور ہوٹل میں ثقافتی پرفارمنس میں شرکت کی۔ اس دوران پی ایم مودی نے ایک بچے کے آٹوگراف پر دستخط بھی کیے جس نے تصویر کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔
سوامینی شدھانند گری نے وزیر اعظم سے ملاقات کی
وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں سوامینی شدھانند گری بھی تھیں، جنہوں نے کہا کہ 2021 کے بعد پی ایم مودی کے ساتھ یہ ان کی دوسری ملاقات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اٹلی کی پارلیمنٹ نے سناتن دھرم سنگھا کو اٹلی میں سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا، "میں بہت خوش ہوں، اور یہ دوسری بار ہے جب ہم ان سے ملے ہیں۔ ہم نے ان سے 2021 میں ملاقات کی، اور انہوں نے ہمارے مشن کو برقرار رکھا اور اس کو فروغ دیا... اٹلی کی پارلیمنٹ نے سناتن دھرم سنگھا کو اٹلی میں ایک سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کیا ہے۔"
اس دوران ہندوستانی کمیونٹی کے ایک رکن نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اے این آئی کو بتایا، "وہ جس طرح سے آئے اور ہم سے بات کی اس سے ہم بہت خوش ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے جب ہمیں ان سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خاص لمحہ ہے، اور اس نے اتحاد اور اتحاد کا پیغام دیا ہے۔"
پی ایم مودی وارانسی کے گھاٹوں کی پینٹنگز دیکھ رہے ہیں
پی ایم مودی نے وارانسی کے گھاٹوں کی تصویر کشی کرنے والی ایک پینٹنگ بھی دیکھی جسے ہندوستانی ثقافت سے متاثر ایک اطالوی فنکار نے بنایا تھا۔ پینٹر نے اے این آئی کو بتایا، "یہ تجربہ حیرت انگیز تھا۔ یہ میری زندگی کے بہترین تجربات میں سے ایک تھا۔ وہ (پی ایم مودی) بہت اچھے تھے۔ انھوں نے میرا ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ مجھے اس پینٹنگ کو بنانے میں کتنا وقت لگا۔ میرے لیے، یہ پینٹنگ ایک اطالوی آرٹسٹ کے وژن اور ہندوستان کی ثقافت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وارانسی کا مقدس شہر ہے۔" میں ہندوستانی ثقافت اور آرٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔
وزیر اعظم کے استقبال کے لیے پرفارم کرنے والے ایک فنکار نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "میں 15 سال سے ہندوستان میں رہ رہی ہوں... میں پی ایم مودی کے استقبال کے لیے پرفارم کرنے کے بعد بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔"
ایک اور فنکار نے بتایا کہ گروپ نے وزیر اعظم کے لیے راگ ہنسدھوانی پر مبنی روایتی موسیقی کی دھن پیش کی۔ آرٹسٹ نے اے این آئی کو بتایا، "ہم نے راگ ہنسدھوانی پر مبنی ایک روایتی دھن چلائی اور تمام موسیقاروں کے ساتھ مل کر ہندوستان کے وزیر اعظم کے لیے ایک ٹکڑا تیار کیا۔ میں اٹلی اور پورے یورپ میں ہندوستانی اقدار اور ہندوستانی فنون کو مزید پھیلانے کے لیے حوصلہ افزائی اور حوصلہ افزائی محسوس کرتا ہوں۔"
پی ایم مودی کا اٹلی کا دورہ ہندوستان-اٹلی کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ایک وقت میں آیا ہے۔ دونوں فریق مشترکہ اسٹریٹجک ایکشن پلان 2025-2029 کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کئی شعبوں میں تعاون کے لیے ایک جامع فریم ورک ہے۔ یہ تجارت کا احاطہ کرتا ہے – جو 2025 میں 16.77 بلین ڈالر تک پہنچ گئی – سرمایہ کاری، جس میں کل FDI 3.66 بلین ڈالر (اپریل 2000-ستمبر 2025) کے ساتھ ساتھ دفاع اور سلامتی، صاف توانائی، اختراع، سائنس اور ٹیکنالوجی اور لوگوں کے درمیان تبادلے شامل ہیں۔