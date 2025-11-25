ETV Bharat / international

'ہم مناسب وقت پر جواب دیں گے'، افغانستان کا پاکستانی حملوں پر ردعمل

افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستانی بمباری میں نو بچے اور ایک شخص ہلاک ہوا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 3:50 PM IST

کابل: افغانستان نے پکتیکا، خوست اور کنڑ صوبوں میں فضائی حملوں پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں افغانستان کی خودمختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ افغان حکومت نے اسے پاکستانی حکام کی جانب سے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اصولوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مناسب وقت پر جواب دے گی۔

افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو کہا کہ پاکستان کے اقدامات پاکستانی فوجی حکومت کی مسلسل ناکامیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنی فضائی حدود، سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے اس کے جائز حق پر زور دیتے ہیں۔

بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی

انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "پاکستانی فوج کی جانب سے افغان سرزمین کی ایک اور خلاف ورزی کا جواب۔ افغانستان کے پکتیکا، خوست اور کنڑ صوبوں میں گزشتہ رات پاکستانی فوج کے فضائی حملے افغانستان کی خودمختاری پر براہ راست حملہ اور پاکستانی حکام کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔"

"بروقت جواب دیا جائے گا"

پاکستانی فوج کی ان کارروائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ ناقص انٹیلی جنس پر مبنی کارروائیاں تناؤ کو بڑھاتی ہیں اور پاکستان کی فوجی حکومت کی مسلسل ناکامیوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان اس خلاف ورزی اور حملے کی شدید مذمت کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ اپنی فضائی حدود، سرزمین اور شہریوں کا دفاع کرنا اس کا جائز حق ہے۔ مناسب وقت پر مناسب جواب دیا جائے گا۔

افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو کہا کہ پیر کی رات افغانستان میں پاکستانی بمباری میں نو بچے اور ایک شخص ہلاک ہو گئے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ترجمان نے کہا کہ "گزشتہ رات 12 بجے کے قریب پاکستانی افواج نے صوبہ خوست کے ضلع گوربز کے علاقے مغلگئی میں ایک مقامی شہری ولایت خان کے گھر پر بمباری کی جس کے نتیجے میں نو بچے (پانچ لڑکے اور چار لڑکیاں) شہید ہو گئے۔

حامد کرزئی نے فضائی حملے کی شدید مذمت کی

سابق افغان صدر حامد کرزئی نے فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی اصولوں اور اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے، طویل المدتی وژن کے ساتھ کام کرے، اور نقصان دہ اور دشمنانہ پالیسیوں کو دہرانے سے گریز کرے۔

افغانستان کے لیے سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے حقیقی سفارت کاری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ ترکی کا ایک وفد اسلام آباد اور کابل کا دورہ کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے پر زور دیا جا سکے تاکہ خطے کو سلامتی کو خطرہ کے لیے استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ خاص طور پر، انہوں نے اس اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں انقرہ میں ایک آپریشنل یا نگرانی کا دفتر قائم ہو سکتا ہے، جس کا عملہ ترکی، قطر، افغانستان اور پاکستان کے حکام پر مشتمل ہوگا۔

ڈان کی خبر کے مطابق، اس سے قبل، ایک پاکستانی سفارت کار نے جلال آباد میں ایک سینئر افغان گورنر سے ملاقات کی، جو خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے درمیان مہینوں میں دونوں فریقوں کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے۔

