'ہم مناسب وقت پر جواب دیں گے'، افغانستان کا پاکستانی حملوں پر ردعمل
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستانی بمباری میں نو بچے اور ایک شخص ہلاک ہوا۔
Published : November 25, 2025 at 3:50 PM IST
کابل: افغانستان نے پکتیکا، خوست اور کنڑ صوبوں میں فضائی حملوں پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں افغانستان کی خودمختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ افغان حکومت نے اسے پاکستانی حکام کی جانب سے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اصولوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مناسب وقت پر جواب دے گی۔
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو کہا کہ پاکستان کے اقدامات پاکستانی فوجی حکومت کی مسلسل ناکامیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنی فضائی حدود، سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے اس کے جائز حق پر زور دیتے ہیں۔
and expose the ongoing failures of Pakistan’s military regime.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
The Islamic Emirate of Afghanistan strongly condemns this violation and act of aggression, and stresses that defending its airspace, territory, and citizens is its legitimate right.
بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی
انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "پاکستانی فوج کی جانب سے افغان سرزمین کی ایک اور خلاف ورزی کا جواب۔ افغانستان کے پکتیکا، خوست اور کنڑ صوبوں میں گزشتہ رات پاکستانی فوج کے فضائی حملے افغانستان کی خودمختاری پر براہ راست حملہ اور پاکستانی حکام کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔"
Last night at around 12 o’clock in the Gorbuz district of Khost province, in the Mughalgai area, the Pakistani invading forces bombed the house of a local civilian resident, Waliat Khan, son of Qazi Mir. As a result, nine children (five boys and four girls)— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
"بروقت جواب دیا جائے گا"
پاکستانی فوج کی ان کارروائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ ناقص انٹیلی جنس پر مبنی کارروائیاں تناؤ کو بڑھاتی ہیں اور پاکستان کی فوجی حکومت کی مسلسل ناکامیوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان اس خلاف ورزی اور حملے کی شدید مذمت کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ اپنی فضائی حدود، سرزمین اور شہریوں کا دفاع کرنا اس کا جائز حق ہے۔ مناسب وقت پر مناسب جواب دیا جائے گا۔
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو کہا کہ پیر کی رات افغانستان میں پاکستانی بمباری میں نو بچے اور ایک شخص ہلاک ہو گئے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ترجمان نے کہا کہ "گزشتہ رات 12 بجے کے قریب پاکستانی افواج نے صوبہ خوست کے ضلع گوربز کے علاقے مغلگئی میں ایک مقامی شہری ولایت خان کے گھر پر بمباری کی جس کے نتیجے میں نو بچے (پانچ لڑکے اور چار لڑکیاں) شہید ہو گئے۔
د #افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د #پاکستان لخوا پر #خوست، #کنړ او #پکتیکا هوایي بریدونه چې له امله یې کوچنیان او میرمنې شهیدان شوي په کلکه غندي او دا عمل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګڼي.— Hamid Karzai (@KarzaiH) November 25, 2025
حامد کرزئی نے فضائی حملے کی شدید مذمت کی
سابق افغان صدر حامد کرزئی نے فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی اصولوں اور اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے، طویل المدتی وژن کے ساتھ کام کرے، اور نقصان دہ اور دشمنانہ پالیسیوں کو دہرانے سے گریز کرے۔
افغانستان کے لیے سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے حقیقی سفارت کاری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ ترکی کا ایک وفد اسلام آباد اور کابل کا دورہ کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے پر زور دیا جا سکے تاکہ خطے کو سلامتی کو خطرہ کے لیے استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ خاص طور پر، انہوں نے اس اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں انقرہ میں ایک آپریشنل یا نگرانی کا دفتر قائم ہو سکتا ہے، جس کا عملہ ترکی، قطر، افغانستان اور پاکستان کے حکام پر مشتمل ہوگا۔
There are reports of multiple attacks by Pakistan in Afghanistan's Khost, Kunar, and Paktika provinces tonight. According to Initial report in Khost's Mughulgai area 9 children and one woman were killed. In Kunar and Paktika initial reports allege 4 civilians were injured.— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) November 25, 2025
ڈان کی خبر کے مطابق، اس سے قبل، ایک پاکستانی سفارت کار نے جلال آباد میں ایک سینئر افغان گورنر سے ملاقات کی، جو خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے درمیان مہینوں میں دونوں فریقوں کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے۔