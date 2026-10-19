'ہمارے بھی کچھ ادھورے کام باقی ہیں'، عراقچی کی امریکہ اور اسرائیل کو مزید مہم جوئی کے خلاف وارننگ
اسرائیل اور امریکہ میں انتخابات کے بیچ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک دوسرے کی حمایت کرنے کے ساتھ ایران کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔
By ANI
Published : October 19, 2026 at 7:56 AM IST
تہران: ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کا مذاق اڑایا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تہران نے اپنا راستہ تبدیل نہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی "جلد ہی کام تمام کر دیں گے"۔ عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے پاس بھی "نامکمل کام" باقی ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، عراقچی نے آئندہ انتخابات سے قبل اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حمایت کرنے والی ٹرمپ کی پوسٹ پر کڑی تنقید کی، اور کہا کہ آخری بار جب امریکہ نے اس طرح کا الٹی میٹم دیا تھا، تو ایران "پہلے سے بھی زیادہ مضبوط" ہو کر ابھرا تھا۔
انہوں نے ٹرمپ کو ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے کا چیلنج دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران تنازعے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے لکھا کہ "آخری بار جب آپ 'کام تمام' کرنا چاہتے تھے، تو ایران اور بھی مضبوط ہو کر ابھرا تھا۔ دوبارہ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں؟ تو شوق سے آزمائیں۔ لیکن ہوشیار رہیں؛ ہمارے پاس بھی کچھ ادھورے کام باقی ہیں۔"
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیرِ اعظم امریکہ کو "ایک اور جنگ" کی طرف دھکیل رہے ہیں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کے تل ابیب یا واشنگٹن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بیان ٹرمپ کی اس وارننگ کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے "غلط قائد" کا انتخاب کیا—جس سے ان کی مراد نیتن یاہو کے سوا کسی اور کو—تو امریکہ کو تنہا ایران کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔
عراقچی نے لکھا کہ "نیتن یاہو جیل جانے سے بچنے کے لیے امریکہ کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، چاہے اسرائیل کے لیے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں—امریکی صدر تو دور کی بات ہے۔"
"آخری بار جب آپ 'کام تمام' کرنا چاہتے تھے، تو ایران اور بھی مضبوط ہو کر ابھرا تھا۔ دوبارہ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں؟ تو شوق سے آزمائیں۔ لیکن ہوشیار رہیں؛ ہمارے پاس بھی کچھ ادھورے کام باقی ہیں۔ نیتن یاہو جیل جانے سے بچنے کے لیے امریکہ کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، چاہے اسرائیل کے لیے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں—امریکی صدر تو دور کی بات ہے۔" سید عباس عراقچی
ان کے یہ ریمارکس ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دوبارہ انتخاب کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے، اور ایران سے نمٹنے میں ان کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو قیادت کے منصب پر ان کی ضرورت ہے۔
انہوں نے ٹروتھ سوشل پر یہ بات کہی، جہاں انہوں نے نیتن یاہو کو ایک "عظیم جنگجو وزیرِ اعظم" اور بالخصوص ایران کے ساتھ محاذ آرائی کے حوالے سے امن کا شراکت دار" قرار دے کر ان کی ستائش کی۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تہران کی دیرینہ دشمنی کو اجاگر کرتے ہوئے، ٹرمپ نے اس کے "51 سال پرانے نعرے" یعنی "اسرائیل مردہ باد، امریکہ مردہ باد! ہم چھوٹے شیطان اور بڑے شیطان کو تباہ کر دیں گے" کا حوالہ دیا۔
دہائیوں سے جاری ایسی دھمکیوں کو کوئی بھی ملک کیسے برداشت کر سکتا ہے، اس پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹرمپ نے دلیل دی کہ یہ بیانات بالآخر عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ محض وقت کی بات ہے کہ ایران اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا دے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران فوجی اور مالی دونوں محاذوں پر پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تہران نے تیزی سے اپنا راستہ نہ بدلا، تو امریکہ اور اس کے اتحادی "جلد ہی کام تمام کر دیں گے"۔
ٹرمپ نے واضح کیا کہ جہاں دوسرے رہنما شاید اسی طرح کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے، وہاں نیتن یاہو مزید مضبوط ہو کر ابھرے اور انہوں نے عین اسی عزم کا مظاہرہ کیا جس کی واشنگٹن اپنے ایک اسرائیلی اتحادی سے توقع رکھتا ہے۔
مزید پڑھیں: نیتن یاہو کو مستقبل کے امریکی صدر کے اسرائیل مخالف ہونے کا خدشہ، بھارت اور لاطینی امریکہ سے اتحاد پر زور
جواب میں، نیتن یاہو نے ٹرمپ کی اس "غیر معمولی توثیق" پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور اسرائیل میں ہونے والے آئندہ انتخابات کو ایرانی جوہری خطرے کے خاتمے کے حوالے سے ایک فیصلہ کن انتخاب کے طور پر پیش کیا۔
اسرائیلی ووٹروں اور امریکی عوام دونوں سے براہِ راست اپیل کرتے ہوئے، نیتن یاہو نے ٹرمپ کی قیادت کی تعریف کی اور دلیل دی کہ ایران کے جوہری عزائم کے خلاف مشن کو مکمل کرنے اور عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے ان کی تزویراتی شراکت داری انتہائی ضروری ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں، نیتن یاہو نے امریکی صدر کی تعریف کی کہ انہوں نے تہران کی اس 'آمریت' کا مقابلہ کیا جسے انہوں نے "گھناؤنی اور قاتل آمریت" قرار دیا، اور اندرونی سیاسی مخالفت کے باوجود ٹرمپ کے غیر متزلزل موقف پر زور دیا۔
اسرائیلی وزیرِ اعظم کا یہ ویڈیو پیغام امریکی صدر کی جانب سے بھی ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں:
'نتن یاہو اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں'، سات اکتوبر کے واقعات کا انتخابات پر گہرا اثر
اسرائیل کو ہتھیاروں کے لیے امریکہ پر انحصار سے خود کو آزاد کرنا ہوگا: نیتن یاہو
نتن یاہو کا حماس کے مکمل طور پر غیر مسلح ہونے تک غزہ سے اسرائیلی انخلاء سے انکار
ترکی کو ایف 35 طیاروں کی فروخت پر نیتن یاہو کے تحفظات مسترد، ٹرمپ نے کہا، ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کیا بیچنا ہے