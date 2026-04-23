ہم نے ایران سے منسلک ایک اور آئل ٹینکر پکڑ لیا ہے، امریکی فوج
آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکہ نے ایک اور ایرانی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے۔
Published : April 23, 2026 at 10:50 PM IST
دبئی: امریکی فوج نے جمعرات کے روز کہا کہ اس نے ایران سے منسلک ایک اور آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے، جسے ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا کہ اس نے بحر ہند میں آئل ٹینکر "میجسٹک ایکس" کو قبضے میں لے لیا ہے۔ محکمہ دفاع نے کہا، "ہم ایران کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والے غیر قانونی نیٹ ورک میں خلل ڈالنا جاری رکھیں گے، قطع نظر اس کے کہ ایسے جہاز کہاں سے چلتے ہیں۔"
یہ واقعہ بدھ کے روز آبنائے ہرمز میں تین مال بردار بحری جہازوں پر حملہ کرنے اور ان میں سے دو کو قبضے میں لینے کے بعد پیش آیا ہے۔ محکمہ دفاع نے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی فوٹیج جاری کی ہے جس میں امریکی فوجیوں کو سوار دکھایا گیا ہے۔
جہاز کی نگرانی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ "میجسٹک ایکس" بحر ہند میں سری لنکا اور انڈونیشیا کے درمیان تھا، تقریباً اسی مقام پر جہاں آئل ٹینکر "ٹفانی" تھا، جسے پہلے امریکی فوج نے قبضے میں لیا تھا۔ ٹینکر چین کے شہر زوشان جا رہا تھا۔ ایران کی جانب سے اس واقعے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔
یہ واقعہ ایک دن بعد سامنے آیا ہے جب ایران نے آبنائے میں تین مال بردار بحری جہازوں پر حملہ کیا تھا اور ان میں سے دو کو قبضے میں لے لیا تھا، اس اقدام سے اس اہم آبی گزرگاہ پر جہاز رانی پر حملوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو امن کے وقت میں دنیا کی تیل کی تجارت کا 20 فیصد لے جاتی ہے۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی تمام کشتیوں کو دیکھتے ہی تباہ کرنے کا حکم دیا۔
ایران کے ساتھ ممکنہ دوسرے دور کے مذاکرات اور آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر جاری تعطل کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے۔ انہوں نے امریکی بحریہ کو ہدایت کی ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی کسی بھی کشتی کو فوری طور پر تباہ کر دیا جائے۔
یہ حکم ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے سمندری راستوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز تیل کی عالمی سپلائی کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے وہاں کسی بھی فوجی سرگرمی کے بین الاقوامی منڈیوں اور علاقائی استحکام پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔