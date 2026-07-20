ایران کے خلاف امریکہ کے تازہ حملوں کے درمیان ٹرمپ کا دعویٰ، کہا آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول
پریس ٹی وی کے مطابق آج ایران کے امام خمینی پورٹس، مشہد اور تبریز سمیت کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنیں گئیں۔
By ANI
Published : July 20, 2026 at 10:27 AM IST
فلوریڈا: مغربی ایشیا میں جنگ کے باعث حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اتوار کو (مقامی وقت کے مطابق) کہا کہ اس نے ایران کے خلاف نئے حملے کیے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کو 'بہت شدید' نقصان پہنچا ہے اور آبنائے ہرمز اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ 'ایران فوجی طور پر تقریباً سب کچھ کھو چکا ہے۔ ان کے پاس کچھ مینوفیکچرنگ کی صلاحیت (پیداواری صلاحیت) بچی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آبنائے (اسٹریٹ) ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ کچھ بھی کنٹرول نہیں کرتے۔'
انہوں نے اتوار کو (مقامی وقت کے مطابق) میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ یہ حملے مغربی ایشیا میں مارے گئے امریکی فوجی اہلکاروں کے احترام میں کیے گئے۔ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں مزید کہا کہ 'ہم ان کے پاس نیوکلیئر میزائل ہونے کے تمام امکانات ختم کر رہے ہیں۔'
CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں تفصیلات شیئر کرتے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ 'سینٹکام' نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد تہران کی ان فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنانا تھا، جن کا استعمال تجارتی جہازوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ملاحوں پر حملوں کے لیے کیا جاتا ہے۔
اس میں کہا گیا کہ 'سینٹکام نے اتوار کی شام سات بجے ایران کے خلاف مسلسل نویں رات حملوں کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ یہ حملے ایرانی فوج کی ان صلاحیتوں کو کمزور کرتے رہیں گے جن کا استعمال تجارتی جہازوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے عام ملاحوں پر حملوں کے لیے کیا جاتا ہے۔'
دریں اثناء، ایران کے سرکاری براڈکاسٹر 'پریس ٹی وی' نے بتایا کہ مشہد، امام خمینی پورٹس اور تبریز شہر میں کئی دھماکے سنے گئے۔ امریکی حملوں کے بیچ جنوبی ایران کے علاقے کونارک میں ایئر ڈیفنس (فضائی دفاعی نظام) فعال ہو گیا۔ پریس ٹی وی نے مزید دعویٰ کیا کہ اسلامک ریولوشن گارڈ کور (IRGC) نے شام کے ال-تنف علاقے میں امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر جوابی حملہ کیا ہے۔
Sailors prepare U.S. Marine Corps F-35B stealth fighter jets for takeoff aboard USS Boxer (LHD 4) while transiting the Arabian Sea. Boxer is the flagship for the Boxer Amphibious Ready Group / 11th Marine Expeditionary Unit. pic.twitter.com/hyNJILD17i— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
وہیں کویت کی فوج نے ایرانی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دشمن کے حملوں کو روک دیا ہے اور ایرانی حملے کے بعد ان کا ایئر ڈیفنس اب بھی دشمن کے ڈرون حملوں کا سامنا کر رہا ہے۔
پاسداران انقلاب کا بھی ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ
پریس ٹی وی کے مطابق، آئی آر جی سی نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے حملے امریکی حکومت کے بار بار کیے جانے والے جرائم اور اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب ہیں، اور آبنائے ہرمز پر ملک کے مضبوط کنٹرول کا اعادہ بھی کیا۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ آئی آر جی سی نے اعلان کیا کہ اس اہم بحری راستے کا مکمل کنٹرول مضبوطی سے اس کے ہاتھوں میں ہے۔ ایران اور امریکہ کے ان اعلانات کے درمیان، یو کے ایم ٹی او نے بتایا کہ عمان کے ساحل سے متصل سمندر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں کمزار کے قریب ایک جہاز میں آگ لگ گئی، تاہم اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔
پریس ٹی وی نے یہ بھی بتایا کہ متحدہ عرب امارات (UAE) کے راس الخیمہ میں کم از کم 3 دھماکوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ نے اتوار کو (مقامی وقت کے مطابق) کہا کہ اس نے 17 جولائی کو اردن میں ہونے والے ایرانی حملے کے بعد ایک فوجی اہلکار کی باقیات برآمد کر لی ہیں۔ اسی کے ساتھ عراق میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی۔
ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں تفصیلات شیئر کرتے ہوئے سینٹکام نے کہا کہ '17 جولائی کو ایرانی حملے کے بعد اردن میں دو امریکی فوجی ہلاک اور ایک لاپتہ ہو گیا تھا۔ مکمل تلاشی کے بعد، امریکی فوجی اہلکاروں کو آج صبح اس جگہ سے کچھ نامعلوم لاشیں ملی ہیں۔ لاشوں کی شناخت کی تصدیق کے لیے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔'
بیان میں مزید بتایا گیا کہ عراق میں ایک بغیر پھٹے ہوئے ہتھیار (آرڈنینس) کے کنٹرولڈ دھماکے (ڈیٹونیشن) کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا۔ سینٹکام کے مطابق، ایک دوسرا فوجی زخمی ہوا ہے اور اس کا طبی علاج جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق شمالی عراق میں 18 جولائی کو ایک ایرانی حملہ آور ڈرون (ون وے اٹیک ڈرون) کے بغیر پھٹے ہوئے ہتھیاروں کے کنٹرولڈ دھماکے میں ایک امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ ایک دوسرا فوجی اہلکار زخمی ہوا ہے اور معمولی چوٹوں کی وجہ سے اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔
سینٹکام نے کہا کہ وہ نوٹیفکیشن کے عمل کے دوران خاندانوں کے احترام میں لاپتہ اور ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت سمیت مزید معلومات کو ابھی روک رہا ہے۔ اس دوران ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک اور پوسٹ میں سینٹکام نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی فوج کی بحری ناکہ بندی جاری ہے اور 19 جولائی تک سینٹکام نے مکمل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے چھ تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا اور ایک کو روک دیا۔
یہ اس وقت ہوا جب اتوار کو امریکہ اور ایران کے درمیان ٹکراؤ مزید بڑھ گیا، جس سے پورے مغربی ایشیا میں نئے فوجی آپریشن شروع ہو گئے۔ اس میں ایرانی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے انفراسٹرکچر اور فوجی و شہری اثاثوں پر امریکی حملوں کی اطلاعات ہیں، اور تہران نے جواب میں واشنگٹن کے اتحادیوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔