ETV Bharat / international

ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا: بحری جہازوں پر حملوں کا انتباہ، بھارت کا پچاس فیصد تیل خطرے میں

پاسداران انقلاب نے انتباہ جاری کیا، جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے گا اس پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی جائے گی۔

War In Middle East: Iran Closes Strait Of Hormuz, Impasse Squeezes World Shipping Urdu News
2 مارچ 2026 کو 2026 پلینیٹ لیبز پی بی سی کی طرف سے لی گئی یہ ہینڈ آؤٹ سیٹلائٹ تصویر آبنائے ہرمز کے ساتھ بندر عباس کی بندرگاہ سے ایک دھماکے کے بعد دھواں اٹھتے ہوئے دکھاتی ہے (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 3, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

تہران: ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب (IRGC) کے سینیئر اہلکار ابراہیم جباری نے پیر کے روز ایک واضح انتباہ جاری کیا کہ جو بھی جہاز اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرے گا اس پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی جائے گی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جباری نے کہا کہ آبنائے بند ہے، اگر کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو پاسداران انقلاب اور باقاعدہ بحریہ ان جہازوں کو جلا دیں گے۔

یہ اعلان حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت کئی اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہوگئے ہیں۔ ایران نے پہلے ہفتے کے روز سے آبنائے کو بند کرنے کے اپنے ارادے کا عندیہ دیا تھا، جس کے بعد جہاز رانی عملی طور پر رک گئی ہے۔

کم از کم پانچ ٹینکرز حملے کی زد میں

آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم تیل راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی خام تیل کا تقریباً 20 فیصد اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ کئی بڑی شپنگ کمپنیوں، جیسا کہ میرسک (Maersk) اور ہیپیج لائڈ (Hapag-Lloyd) نے سکیورٹی خدشات کی وجہ سے اس راستے سے شپنگ معطل کر دی ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے جنگ کے خطرے کی کوریج کو بھی منسوخ کر دیا ہے، جس سے سینکڑوں جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور مبینہ طور پر کم از کم پانچ ٹینکرز حملے کی زد میں ہیں۔

بھارت کو لگا بڑا دھچکا

یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ملک کی تقریباً 50 فیصد خام تیل کی درآمد اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ صورت حال طویل ہو جائے گی۔

مزید پڑھیں:

ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق خامنہ ای کی اہلیہ انتقال کر گئیں، اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کے بعد زیر علاج تھیں

خامنہ ای کی موت کے بعد ایک بکھرا ہوا ایران متحد ہو رہا ہے! اب پڑوسی مسلم ممالک کی حکمت عملی کیا ہوگی؟

ایران جنگ: ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، ایران نے دبئی میں امریکی فوج کو نشانہ بنایا

سٹارمر نے ایران پر امریکی حملوں میں برطانیہ کے شامل نہ ہونے کے فیصلے کا دفاع کیا

ایران جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے سے بھارتی تارکین وطن کو سلامتی کے خدشات

TAGGED:

IRAN BAN ON STRAIT OF HORMUZ
CLOSES STRAIT OF HORMUZ BY IRAN
OIL PRICES STRAIT OF HORMUZ
MIDDLE EAST IRAN WAR
IRAN CLOSES STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.