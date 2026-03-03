ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا: بحری جہازوں پر حملوں کا انتباہ، بھارت کا پچاس فیصد تیل خطرے میں
پاسداران انقلاب نے انتباہ جاری کیا، جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے گا اس پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی جائے گی۔
Published : March 3, 2026 at 3:15 PM IST
تہران: ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب (IRGC) کے سینیئر اہلکار ابراہیم جباری نے پیر کے روز ایک واضح انتباہ جاری کیا کہ جو بھی جہاز اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرے گا اس پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی جائے گی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جباری نے کہا کہ آبنائے بند ہے، اگر کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو پاسداران انقلاب اور باقاعدہ بحریہ ان جہازوں کو جلا دیں گے۔
یہ اعلان حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت کئی اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہوگئے ہیں۔ ایران نے پہلے ہفتے کے روز سے آبنائے کو بند کرنے کے اپنے ارادے کا عندیہ دیا تھا، جس کے بعد جہاز رانی عملی طور پر رک گئی ہے۔
کم از کم پانچ ٹینکرز حملے کی زد میں
آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم تیل راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی خام تیل کا تقریباً 20 فیصد اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ کئی بڑی شپنگ کمپنیوں، جیسا کہ میرسک (Maersk) اور ہیپیج لائڈ (Hapag-Lloyd) نے سکیورٹی خدشات کی وجہ سے اس راستے سے شپنگ معطل کر دی ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے جنگ کے خطرے کی کوریج کو بھی منسوخ کر دیا ہے، جس سے سینکڑوں جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور مبینہ طور پر کم از کم پانچ ٹینکرز حملے کی زد میں ہیں۔
بھارت کو لگا بڑا دھچکا
یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ملک کی تقریباً 50 فیصد خام تیل کی درآمد اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ صورت حال طویل ہو جائے گی۔