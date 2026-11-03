امریکی وسط مدتی انتخابات میں ووٹنگ جاری، ڈیموکریٹس کو تقریباً تمام سات اہم ریاستوں میں ریپبلکن پر برتری حاصل
ڈیموکریٹس کو تقریباً سات اہم ریاستوں میں ریپبلکنز پر برتری حاصل ہےجو اس بات کاتعین کرے گی کہ امریکی سینیٹ پر کون کنٹرول کرتا ہے۔
Published : November 3, 2026 at 10:10 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: 2026 کے وسط مدتی انتخابات کے لیے ووٹنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکہ میں 230 ملین سے زیادہ اہل ووٹرز انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت کے دوسرے نصف حصے پر ایک اہم ریفرنڈم جو واشنگٹن میں طاقت کے توازن کا تعین کرے گا۔
ایوان نمائندگان کی تمام 435 اور سینیٹ کی 35 نشستوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ سرکردہ پولسٹرز اور پیشین گوئی کرنے والے ماڈلز کے مطابق، ڈیموکریٹس اہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کانگریس کے دونوں ایوانوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے درکار اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیویارک ٹائمز اور سیانا یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین وسط مدتی انتخابات کے پولز کے مطابق، ڈیموکریٹس کو تقریباً سات اہم ریاستوں میں ریپبلکنز پر برتری حاصل ہے جو اس بات کا تعین کرے گی کہ امریکی سینیٹ پر کون کنٹرول کرتا ہے۔
پولنگ کے اعداد و شمار روایتی طور پر ریپبلکن علاقوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے نمایاں طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پولز ظاہر کرتے ہیں کہ ٹیکساس اور کنساس میں ڈیموکریٹک امیدوار نمایاں طور پر آگے ہیں۔ ٹیکساس میں 1988 سے اب تک کوئی ڈیموکریٹ سینیٹ نہیں جیت سکا ہے، جبکہ کنساس نے آخری بار 1932 میں ڈیموکریٹک سینیٹر منتخب کیا تھا۔
سینیٹ میں اکثریت حاصل کرنا ڈیموکریٹس کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، پارٹی کو اپنی تمام موجودہ سیٹیں برقرار رکھنی ہوں گی اور کم از کم چار ریپبلکن کے زیر قبضہ سیٹوں کو بھی پلٹنا ہوگا۔ یہ ایک بہت مشکل معرکہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس جن سیٹوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں ان میں سے کئی ریپبلکن گڑھ ہیں۔
ان رکاوٹوں کے باوجود، تازہ ترین پولنگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پانچ ریاستوں میں ڈیموکریٹک امیدوار آگے ہیں جن کی نمائندگی ریپبلکن سینیٹرز کر رہے ہیں۔ دوڑ چھٹی ریاست میں تقریبا برابر ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کنساس، مین، اوہائیو اور ٹیکساس میں آگے ہیں۔
قومی سطح پر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ووٹروں کی عدم اطمینان اور ان کے معاشی انتظام سے مایوسی ریپبلکن امیدواروں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پولنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ ووٹروں میں سے صرف 38 فیصد صدر کی کارکردگی کو منظور کرتے ہیں۔