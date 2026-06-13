مدینہ منورہ میں مسجد نبویﷺ کا دیدار اور زیارت، ای ٹی وی بھارت کی خصوصی رپورٹ
مسجد نبویﷺ مدینہ منورہ میں واقع مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام اور آپ ﷺ کی تعمیر کردہ تاریخی مسجد ہے۔
Published : June 13, 2026 at 9:41 AM IST
مدینہ منورہ، سعودی عرب (خورشید وانی): مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ اور کشیدہ حالات کے باوجود حج 2026 کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ سکیورٹی، احتیاطی، تنظیمی اور خدماتی منصوبوں نے حج کے اس سیزن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس سال دنیا بھر کے سترہ لاکھ سات ہزار تین سو ایک حجاج کرام کو روحانیت، سکون، امن اور ایمان سے بھرپور ماحول میں انتہائی آرام، آسانی اور اطمینان کے ساتھ اپنے مناسک کی ادائیگی اور مقدس مقامات کے درمیان نقل و حرکت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔
مناسک حج کے علاوہ لاکھوں حجاج کرام نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دیدار اور زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ مملکت سعودی عرب مسجد نبوی میں آنے والوں پر بہت توجہ دیتی ہے، اور انہیں ایک آرام دہ اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
سفر حج میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے خورشید احمد وانی بھی مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبویﷺ میں کچھ وقت گزارا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1050 مربع میٹر کے رقبے پر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ اس تعمیر میں بنیادی طور پر اینٹوں ، پتھروں ، کھجور کے تنوں ، چھپّر کی چھت اور کھجور کے تنوں کے سُتونوں کا سہارا لیا گیا تھا۔
تاہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس پہلی تعمیر کے بنیادی ڈھانچے نے گزرتے وقت کے ساتھ ترقی کی منازل طے کیں یہاں تک کہ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو گیا۔
مسجد نبوی کے اندر ہی نبی پاک ﷺ کا روضہ مبارک واقع ہے، جو ہر مسلمان کے لیے زیارت کی سب سے اہم جگہ ہے۔ مسجد میں روضہ رسول ﷺ اور منبر کے درمیان کے حصے کو "ریاض الجنہ" (جنت کا باغ) کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت گاہ بلکہ ابتدائی اسلامی ریاست کا انتظامی اور تعلیمی مرکز بھی تھی۔ 14 صدیوں کے دوران، اس میں کئی بار توسیع کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ دنیا کی بڑی اور خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک بن گئی ہے۔
روضہ شریفہ وہ جگہ ہے جو مسجد نبوی کے اگلے حصے میں واقع ہے اور مسجد نبوی میں حجرہ شریفہ سے لے کر منبر تک پھیلی ہوئی ہے اور وہ ایک مبارک جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دیگر جگہوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں نماز پڑھنا مستحب سنتوں میں سے ہے ، اور یہ ہزار نمازوں کے برابر ہے
سبز گنبد وہ گنبد ہے جو مسجد نبوی کے اندر واقع ہے، اس کا رنگ لکڑی کے رنگ کا تھا، پھر سفید، پھر نیلا، اور 1253 ہجری میں اسے سبز رنگ دیا گیا جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔
گنبد کو کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، جن میں سفيد، فيحه، نيلا اور آخر میں سبز شامل ہیں۔ مسجد نبویﷺ میں مقررہ اور متحرک گنبدوں کی تعداد 196 ہے، اور وہ اپنی شکلوں اور سائز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
مسجد نبوی کے چلتے ہوئے گنبد سمارٹ ڈیزائن اور ثقافتی کامیابیوں میں سے ہیں، اور 27 گنبد ایسے ہیں جو ایک خودکار نظام کے ساتھ کام کرتے ہیں، تاکہ وہ موسم کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود کھلے اور بند ہو جائیں۔
مسجد نبوی میں پرانی مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس میں مومنین کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ بھی شامل ہے۔
مسجد نبوی میں نمازیوں کے داخلے اور باہر نکلنے کے لیے کئی دروازے ہیں اور مسجد کے دروازوں کی تعداد 100 ہے، جب کہ صحن کے دروازے 40 ہیں۔ یہ دروازے اسلامی فن کی عکاسی کرتے ہیں اس کی وسیع آرائش اور نقاشی، اور منفرد ڈیزائن جو اسلامی تشخص اور اس کے فنون کی عکاسی کرتے ہیں۔
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