ایران میں مہنگائی کے خلاف پر تشدد احتجاج، اب تک 45 مظاہرین ہلاک، ٹیلی فون، انٹرنیٹ منقطع
ایران میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کی کرنسی کی مسلسل گراوٹ نے عوام میں بڑے پیمانے پر ناراضگی کو جنم دیا ہے۔
Published : January 9, 2026 at 8:38 AM IST
تہران: ایران میں تقریباً دو ہفتوں سے جاری مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے اور احتجاج پرتشدد ہوگئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس ایران کے کئی شہروں میں پرتشدد جھڑپوں کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ مظاہرین ملک کے سپریم لیڈر خامنہ ای کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے۔ ایرانی انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے کم از کم 45 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ نیوز ایجنسی نے کہا کہ اب تک 2,270 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔
ایرانی کرنسی مسلسل گر رہی ہے اور مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ جمعرات کی رات دیر گئے، مظاہروں میں اس وقت اضافہ ہوا جب جلاوطن ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی نے لوگوں سے اسلامی جمہوریہ کے خلاف سخت مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ اس اپیل کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ریلیاں نکالیں۔ دریں اثناء حکومت نے بگڑتی ہوئی صورتحال پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سکیورٹی فورسز کو صورتحال پر قابو پانے کا حکم دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایرانی سکیورٹی فورسز پر مظاہرین پر فائرنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ جمعرات کو مہلوکین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہ کریک ڈاؤن ایک ایسی تحریک کے خلاف کیا گیا جو بڑھتی ہوئی مہنگائی پر غصے سے شروع ہوئی تھی اور اب پورے اسلامی جمہوریہ میں پھیل چکی ہے۔
#WATCH | US Vice President JD Vance says, " we stand by anybody who is engaged in peaceful protests and trying to exert their rights for free association... the iranian regime has a lot of problems, and as the president united states has said, the smartest thing for them to have… pic.twitter.com/RN7OfLz2mS— ANI (@ANI) January 8, 2026
موجودہ معلومات کے مطابق ایران بھر کے تقریباً 50 شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حکومت نے فوری طور پر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون لائنیں منقطع کر دی ہیں، جس سے عوامی غصے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جہاں حکومت کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں وہیں رضا پہلوی کی حمایت میں بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو پرامن مظاہروں میں حصہ لیتے ہیں۔
ایران بھر کے شہروں اور دیہی قصبوں میں شروع ہونے والے مظاہرے جمعرات کو بھی جاری رہے۔ مظاہرین کی حمایت میں بازار بند رہے۔
VIDEO: 🇮🇷 Violent clashes in Iran as protests spread to new areas— AFP News Agency (@AFP) January 8, 2026
Twelve days of protests have rocked the country, spreading to all of its 31 provinces, according to the US-based HRANA monitoring group. The movement originated with a shutdown on the Tehran bazaar on 28 December… pic.twitter.com/MNP1uQ767D
مظاہروں کے بڑھنے سے ایران کی سویلین حکومت اور اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای پر دباؤ بڑھتا جارہا ہے۔ ایک انٹرنیٹ فرم کلاؤڈ فلیر ، اور ایڈوکیسی گروپ نیٹ بلاکس نے انٹرنیٹ بند ہونے کی اطلاع دی ہے۔، دونوں فرموں نے اسے ایرانی حکومت کی مداخلت سے منسوب کیا ہے۔
دریں اثنا، ابھی تک احتجاج بڑے پیمانے پر قیادت کے بغیر رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ پہلوی کی کال آگے بڑھنے والے مظاہروں پر کیا اثر ڈالے گی۔
پہلوی نے رات 8 بجے مظاہروں کی کال دی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس کال کے بعد تہران بھر کے محلے نعروں سے گونج اٹھے۔ نعروں میں "آمر مردہ باد" شامل تھے۔
پہلوی نے کہا کہ، "ایرانیوں نے آج رات اپنی آزادی کا مطالبہ کیا۔ جواب میں، ایران کی حکومت نے مواصلات کی تمام لائنیں کاٹ دی ہیں۔" "اس نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ اس نے لینڈ لائنز کو کاٹ دیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ سگنلز کو جام کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔"
ایران کو حالیہ برسوں میں ملک گیر احتجاج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران پر پابندیاں سخت ہوئیں جس کے نتیجے میں اس کی ریال کرنسی دسمبر میں گر کر 1.4 ملین سے ایک ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس کے فوراً بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔
یہ بھی پڑھیں: