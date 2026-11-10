سابق وزیر اعظم حسینہ کی متوقع واپسی پر کشیدگی کے دوران بنگلہ دیش میں تشدد بھڑک اٹھا، ایک شخص ہلاک
بھارت نے حسینہ کی حوالگی کے لیے بنگلہ دیش کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں کا اعتراف کیا ہے۔
Published : November 10, 2026 at 8:53 PM IST
ڈھاکہ: پولیس نے منگل کے روز بتایا کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ رات پیش آنے والے مختلف واقعات میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم آٹھ گاڑیاں نذرِ آتش کر دی گئیں۔ یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کی اگلے مہینے متوقع واپسی کے حوالے سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
نامعلوم افراد نے کئی بسوں سمیت متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی اور ساتھ ہی مختلف مقامات پر دیسی ساختہ بم دھماکے کیے۔ پولیس کے مطابق، جنوب مغربی شہر فرید پور میں کھڑی ایک بس کو آگ لگائے جانے کے دوران، اس کے اندر سویا ہوا بس ڈرائیور دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔
پولیس نے کئی واقعات کا ذمہ دار عوامی لیگ جس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کے کارکنوں اور اس سے منسلک تنظیموں کو ٹھہرایا ہے۔ یہ واقعات اس وقت پیش آئے جب بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا کہ وہ ان اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے جن کے مطابق حسینہ نے نئے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کے لیے درخواست دی ہے۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہمایوں کبیر نے پیر کے روز انہیں پاسپورٹ جاری کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش "دہشت گردوں" کو پاسپورٹ فراہم نہیں کرتا، اور اس بات پر زور دیا کہ ڈھاکا چاہتا ہے کہ انہیں ایک حوالگی معاہدے کے تحت بھارت سے واپس لایا جائے۔
بنگلہ دیش پولیس نے منگل کے روز بتایا کہ عوامی لیگ اور اس سے منسلک تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے منگل کی صبح شریعت پور ضلع میں پدما پل کے جنوبی ٹول پلازہ پر مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دیسی ساختہ بم دھماکے کیے اور کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی، جس کے باعث پل پر ٹریفک کا نظام عارضی طور پر درہم برہم ہو گیا۔
ریلوے حکام نے بتایا کہ منگل کی صبح شمالی نیتروکونا ضلع کے موہنگنج ریلوے اسٹیشن پر انٹرسٹی ہاور ایکسپریس کی ایک کوچ میں آگ لگ گئی۔ کوچ کی چار سیٹوں کو نقصان پہنچا، تاہم ریلوے عملہ اور فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پالیا۔ ٹرین سروس میں خلل نہیں پڑا۔
حکام نے بتایا کہ منگل کی صبح حسینہ کے آبائی شہر جنوب مغربی تنگی پارہ میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور کالعدم بنگلہ دیش چھاترا لیگ اور عوامی لیگ سے وابستہ دیگر کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران پولیس کی ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔
79 سالہ حسینہ 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد سے ہندوستان میں رہ رہی ہیں، جب طالب علم کی قیادت میں ہونے والی بغاوت نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ان کی پارٹی کی 15 سالہ حکومت ختم کر دی۔ اس کے بعد نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں ایک عبوری حکومت نے چارج سنبھالا۔
بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے نومبر 2025 میں حسینہ کو جولائی-اگست 2024 کی بغاوت کے دوران مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ ٹریبونل نے، جس نے اس کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا، انہیں ایک الزام میں موت اور دوسرے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی۔ حسینہ نے الزامات اور کارروائی کو مسترد کر دیا ہے۔
بھارت نے حسینہ کی حوالگی کے لیے بنگلہ دیش کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن انہیں حوالے کرنے کے متعلق کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وزارتِ خارجہ نے اپریل میں کہا تھا کہ اس درخواست کا جائزہ طے شدہ طریقہ کار کے تحت لیا جا رہا ہے۔
5 اگست کو نئی دہلی میں منعقدہ ایک ورچوئل پریس کانفرنس (جس میں صرف آڈیو شامل تھی) کے دوران، حسینہ نے کہا کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، حالانکہ انہیں قید کیے جانے یا ہلاک کیے جانے کا بھی خدشہ ہے۔
اس پیش رفت پر ڈھاکہ کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا۔ وہاں کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس بات پر شدید برہم ہیں کہ بھارتی حکومت کو پہلے ہی اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کے باوجود، حسینہ کو نئی دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرنے کی اجازت دی گئی۔
بھارت نے اس تقریب سے خود کو الگ رکھا۔ وزارتِ خارجہ نے کہا کہ اس کا اہتمام ایک نجی میڈیا ادارے نے کیا تھا اور اس میں حکومت کا کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔
اسی مہینے کے آخر میں، ڈھاکہ نے کہا کہ وزیر اعظم رحمان کے ممکنہ دورۂ بھارت کے لیے سازگار ماحول تبھی بن سکتا ہے جب نئی دہلی حسینہ کی حوالگی کے عمل کو تیز کرے اور بنگلہ دیش کو مطلوب دیگر مفرور افراد کو اس کے حوالے کرے۔