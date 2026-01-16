امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سونپا امن نوبل پرائز، وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا ماچاڈو نے ٹرمپ سے کی ملاقات، نوبل انعام پیش کیا اور دیا اہم بیان
یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹرمپ نے نوبل انعام قبول کیا یا نہیں۔ اس بارے میں مزید پڑھیں
Published : January 16, 2026 at 10:47 AM IST
واشنگٹن: وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو نے جمعرات (مقامی وقت کے مطابق جمعرات) کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے ٹرمپ کے امریکی فوجی آپریشن کے حکم کے بعد سے یہ ان کی پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی۔ الجزیرہ نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔
ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے ماچاڈو نے کہا کہ ہم وینزویلا کی آزادی کے لیے امریکی صدر پر اعتماد کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق انہوں نے اپنا نوبل امن انعام کا تمغہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا، تاہم یہ معلوم نہیں کہ ٹرمپ نے اسے قبول کیا یا نہیں۔ ماریا کورینا ماچاڈو وائٹ ہاؤس میں لنچ میٹنگ (ملاقات) کے لیے آئی تھیں۔ دریں اثنا، جمعرات کو (مقامی وقت کے مطابق)، ان کے حامی وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے اور وینزویلا کی موجودہ حکومت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے ملک میں آزادی اور سیاسی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے جھنڈے لہرائے۔
ماریہ کورینا ماچاڈو کے ساتھ اچھی اور مثبت بات چیت
اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق دونوں کے درمیان تقریباً ایک گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ جب وہ چلی گئیں تو سامعین نے "شکریہ ٹرمپ" کا نعرہ لگایا اور ماریہ ماچاڈو ایک اور تقریب کے لیے روانہ ہوگئیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو سے ملاقات کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ ٹرمپ اس ملاقات کے منتظر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ماریہ کورینا ماچاڈو کے ساتھ اچھی اور مثبت بات چیت ہوگی، جو وینزویلا کے کئی لوگوں کے لیے واقعی ایک عظیم اور بہادر آواز ہیں۔
میرے بہت سے دوست لڑے، مارے گئے، اس وقت جیل میں ہیں
دریں اثنا، ایک حامی، ادریانا مولینیرو (Adriana Molinero) نے نیوز ایجنسی ANI کو بتایا، "میں تین سال سے امریکہ میں ہوں اور میں ابھی یہاں ہوں لیکن میں واپس جا کر اپنے ملک کی تعمیر نو کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔" انہوں نے مزید کہا، "میرے بہت سے دوست ہیں جو لڑے، مارے گئے، جو اس وقت جیل میں ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مختلف سوچنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف آزادی چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ماریا کورینا ماچاڈو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جو اس وقت وینزویلا کی سب سے بڑی رہنما ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو کا بھی شکریہ، جنہوں نے ہمارے مقصد میں مدد کی۔"
ماچاڈو کو ملک میں حمایت یا احترام حاصل نہیں: ٹرمپ
قبل ازیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، امریکی صدر نے انہیں ایک "بہت اچھی خاتون" قرار دیا، لیکن کہا کہ ملک کی قیادت کے لیے انھیں "ملک کے اندر وہ حمایت یا احترام حاصل نہیں ہے جس کی انہیں ضرورت ہے"۔ ماچاڈو نے پہلے کہا تھا کہ وہ وینزویلا کے رہنما نکولس مادورو کو پکڑنے پر ذاتی طور پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ دریں اثنا، نیویارک کے خبر رساں ادارے سیمفور کی ایک رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکا نے وینزویلا کو 500 ملین ڈالر کا تیل فروخت کیا ہے۔
امریکہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے
واضح رہے کہ یہ ملاقات جنوبی امریکی ملک کے سابق رہنما نکولس مادورو کی گرفتاری کے 11 دن بعد ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے اور ملک کی تباہ شدہ تیل کی صنعت کو ٹھیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے امریکی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرے گا۔