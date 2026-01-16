ETV Bharat / international

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سونپا امن نوبل پرائز، وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا ماچاڈو نے ٹرمپ سے کی ملاقات، نوبل انعام پیش کیا اور دیا اہم بیان

یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹرمپ نے نوبل انعام قبول کیا یا نہیں۔ اس بارے میں مزید پڑھیں

venezuelan opposition leader maria corina machado meets trump at white house Urdu News
وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا ماچاڈو نے ٹرمپ سے ملاقات کی (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 16, 2026 at 10:47 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

واشنگٹن: وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو نے جمعرات (مقامی وقت کے مطابق جمعرات) کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے ٹرمپ کے امریکی فوجی آپریشن کے حکم کے بعد سے یہ ان کی پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی۔ الجزیرہ نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔

ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے ماچاڈو نے کہا کہ ہم وینزویلا کی آزادی کے لیے امریکی صدر پر اعتماد کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق انہوں نے اپنا نوبل امن انعام کا تمغہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا، تاہم یہ معلوم نہیں کہ ٹرمپ نے اسے قبول کیا یا نہیں۔ ماریا کورینا ماچاڈو وائٹ ہاؤس میں لنچ میٹنگ (ملاقات) کے لیے آئی تھیں۔ دریں اثنا، جمعرات کو (مقامی وقت کے مطابق)، ان کے حامی وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے اور وینزویلا کی موجودہ حکومت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے ملک میں آزادی اور سیاسی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے جھنڈے لہرائے۔

ماریہ کورینا ماچاڈو کے ساتھ اچھی اور مثبت بات چیت

اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق دونوں کے درمیان تقریباً ایک گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ جب وہ چلی گئیں تو سامعین نے "شکریہ ٹرمپ" کا نعرہ لگایا اور ماریہ ماچاڈو ایک اور تقریب کے لیے روانہ ہوگئیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو سے ملاقات کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ ٹرمپ اس ملاقات کے منتظر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ماریہ کورینا ماچاڈو کے ساتھ اچھی اور مثبت بات چیت ہوگی، جو وینزویلا کے کئی لوگوں کے لیے واقعی ایک عظیم اور بہادر آواز ہیں۔

میرے بہت سے دوست لڑے، مارے گئے، اس وقت جیل میں ہیں

دریں اثنا، ایک حامی، ادریانا مولینیرو (Adriana Molinero) نے نیوز ایجنسی ANI کو بتایا، "میں تین سال سے امریکہ میں ہوں اور میں ابھی یہاں ہوں لیکن میں واپس جا کر اپنے ملک کی تعمیر نو کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔" انہوں نے مزید کہا، "میرے بہت سے دوست ہیں جو لڑے، مارے گئے، جو اس وقت جیل میں ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مختلف سوچنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف آزادی چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ماریا کورینا ماچاڈو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جو اس وقت وینزویلا کی سب سے بڑی رہنما ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو کا بھی شکریہ، جنہوں نے ہمارے مقصد میں مدد کی۔"

ماچاڈو کو ملک میں حمایت یا احترام حاصل نہیں: ٹرمپ

قبل ازیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، امریکی صدر نے انہیں ایک "بہت اچھی خاتون" قرار دیا، لیکن کہا کہ ملک کی قیادت کے لیے انھیں "ملک کے اندر وہ حمایت یا احترام حاصل نہیں ہے جس کی انہیں ضرورت ہے"۔ ماچاڈو نے پہلے کہا تھا کہ وہ وینزویلا کے رہنما نکولس مادورو کو پکڑنے پر ذاتی طور پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ دریں اثنا، نیویارک کے خبر رساں ادارے سیمفور کی ایک رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکا نے وینزویلا کو 500 ملین ڈالر کا تیل فروخت کیا ہے۔

امریکہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے

واضح رہے کہ یہ ملاقات جنوبی امریکی ملک کے سابق رہنما نکولس مادورو کی گرفتاری کے 11 دن بعد ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے اور ملک کی تباہ شدہ تیل کی صنعت کو ٹھیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے امریکی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس: امریکا نے ایک بار پھر ایران کو کیا خبردار، کہا، اگر قتل و غارت جاری رہی تو بھگتنے ہوں گے سنگین نتائج

اخوان المسلمون کے نیٹ ورک کے خلاف امریکہ کا بڑا کریک ڈاؤن، تین برانچز دہشت گردوں کی فہرست میں شامل

وینزویلا پر امریکی حملے اور مادورو کی 'گرفتاری' پر شدید رد عمل، کملا ہیرس اور ممدانی ٹرمپ پر برس پڑے

امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، ٹرمپ کا دعویٰ، ہم نے وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو قبضے میں لیا

ٹرمپ نے تیل اور گیس کے عالمی ایگزیکٹوز سے کہا، 'آپ سیدھے ہم سے ڈیل کر رہے ہیں، وینزویلا سے نہیں'

ٹرمپ کے گرین لینڈ منصوبے نے یوروپ میں ہلچل مچا دی، امریکہ کی علاقائی توسیع پر ایک نظر

کیا ڈنمارک گرین لینڈ کا دفاع کر سکتا ہے؟ امریکہ اور ڈنمارک کی فوجی طاقت ایک نظر میں

وینزویلا کی رہنما مچاڈو اپنا امن انعام ٹرمپ کو نہیں دے سکتں: نوبل ادارہ

TAGGED:

MARIA CORINA MACHADO MEETS TRUMP
MACHADO MEETING WITH TRUMP
TRUMP NOBEL PEACE PRIZE
MARIA CORINA MACHADO VENEZUELA
TRUMP MEETING WITH MACHADO

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.