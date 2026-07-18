وینزویلا میں زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز
24 جون کو ایک ہی منٹ کے اندر 7.2 اور 7.5 شدت کے دو زلزلے آئے، جنہوں نے ساحلی ریاست لا گوائرا کو تباہ کردیا۔
By AFP
Published : July 18, 2026 at 10:08 AM IST
کاراکس: وینزویلا کی نیشنل اسمبلی کے سربراہ جارج روڈریگز نے جمعہ کے روز ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گذشتہ ماہ وینزویلا میں آنے والے دوہرے زلزلوں کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 5,000 سے زائد ہو چکی ہے۔
24 جون کو ایک ہی منٹ کے اندر 7.2 اور 7.5 شدت کے دو تباہ کن زلزلے آئے۔ جنہوں نے کاراکس کے شمال میں واقع ساحلی ریاست لا گوائرا کو تباہ کر دیا۔
روڈریگز نے کہا کہ ان آفات میں اب تک 5,069 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے زیادہ تر جانی نقصان ساحلی علاقے میں ہوا۔
جمعہ کے اواخر میں، عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا کہ ملک زلزلے کے بعد بحالی کے کاموں کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے 346 ملین ڈالر حاصل کرے گا۔ آئی ایم ایف نے اس حوالے سے اے ایف پی (اے ایف پی) کے سوالات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔
ان زلزلوں میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 16,740 پر برقرار ہے۔ پارلیمانی رہنما نے اس سے قبل بتایا تھا کہ ان میں سے بیشتر کو ہسپتال سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ وہیں ملبہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی باقیات ملنے کا سلسلہ جاری ہے جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
وہیں زلزلوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے تقریباً 20,000 افراد گنجان آباد کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جن میں سے کئی کیمپوں میں پانی کی فراہمی اور صفائی کا مناسب نظام موجود نہیں ہے۔
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