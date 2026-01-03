وینزویلا پر 'امریکی حملوں' کے بعد ایمرجنسی کا اعلان، کراکس کا واشنگٹن پر 'فوجی جارحیت' کا الزام
وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں کم از کم سات دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس دوران طیاروں کی نچلی پروازوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔
Published : January 3, 2026 at 2:19 PM IST
کراکس: وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں کئی نچلی پروازوں اور کم از کم سات دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وینزویلا کی حکومت نے
وینزویلا نے ان حملوں کو امریکی 'فوجی جارحیت' قرار دیا ہے۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق وینزویلا کی حکومت نے امریکہ پر مختلف ریاستوں میں شہری اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وینزویلا نے اسے "فوجی جارحیت" قرار دیتے ہوئے مبینہ امریکی حملوں کی شدید مذمت کی۔
حکومت نے کہا کہ یہ حملے کراکس کے ساتھ ساتھ مرانڈا، اراگوا اور لا گویرا کی ریاستوں میں بھی کیے گئے۔ کراکس نے وینزویلا کے تیل اور معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش میں واشنگٹن پر حملہ کرنے کا الزام بھی لگایا، اور یہ عہد کیا کہ ایسی کوششیں "کامیاب نہیں ہوں گی"۔
صدر نکولس مادورو نے قومی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں امریکہ نے ابھی تک ان حملوں اور وینزویلا کے الزام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ حملے جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے کے قریب ہوئے۔
طیاروں اور دھماکوں کی آوازیں سن کر مختلف علاقوں میں لوگ گھروں سے باہر سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی فوج حالیہ دنوں میں مبینہ طور پر منشیات کی اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جمعہ کو وینزویلا نے کہا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے جمعرات کو نشر ہونے والے پہلے سے ریکارڈ شدہ انٹرویو میں کہا کہ امریکہ وینزویلا میں حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس کے تیل کے وسیع ذخائر تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دباؤ کی مہم اگست میں کیریبین میں بڑے پیمانے پر امریکی فوج کی تعیناتی کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور کئی مہینوں سے جاری ہے۔
