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بھارتی فوج وینزویلا میں نجات دہندہ بن گئی، 'آپریشن امستاد' کے تحت ہائی ٹیک ملٹری اسپتال کا قیام

وینزویلا میں بچ جانے والی خاتون سوریڈو رامیرز نے ہندوستانی فوج کے اسپتال میں مفت علاج کروانے کے بعد ہندوستان سے جذباتی اظہار تشکر کیا۔

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'شکریہ انڈیا!' وینزویلا کی خاتون بھارتی فوج کا سلوک دیکھ کر رو پڑی (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 1:43 PM IST

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کراکس، وینزویلا: تباہ کن زلزلے کی زد میں آنے والے وینزویلا میں بھارتی فوج کا فیلڈ اسپتال اب مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ 'آپریشن امستاد (Operation Amistad)' کے تحت تعینات، یہ فوجی اسپتال دارالحکومت کراکس میں واقع بین الاقوامی لا رنکوناڈا ریسٹریک پر 24 گھنٹے آفات سے نمٹنے اور طبی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس انسانی مشن کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے، ہندوستان کی وزارت خارجہ (ایم ای اے) کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستانی ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز ملبے سے نکالے جانے والے زخمیوں کو نئی زندگی دے رہے ہیں۔

60 پیرا فیلڈ اسپتال کی ہنر مند ٹیم

ہندوستان نے وینزویلا کے بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے انتہائی ہنرمند طبی یونٹ — آگرہ میں قائم 60 پیرا فیلڈ اسپتال — سے ایک خصوصی ٹیم تعینات کی ہے۔ اس 41 رکنی ٹیم میں نو خصوصی فوجی ڈاکٹر شامل ہیں، جن میں ٹراما سرجن، اینستھیزیولوجسٹ، آرتھوپیڈسٹ اور دندان ساز شامل ہیں۔ مقامی اسپتال کے بنیادی ڈھانچے کے گرنے کے بعد، یہ ہندوستانی ٹیم کراکس میں طبی امداد کا بنیادی مرکز بن گیا ہے۔

دیسی ٹیکنالوجی کی طاقت، "بھیشم کیوب"

ہندوستانی فوج کا یہ فیلڈ اسپتال روایتی خیموں سے کہیں زیادہ جدید ہے۔ ہندوستانی حکومت نے "آروگیہ میتری پروجیکٹ" کے تحت تیار کیے گئے اس مشن کے لیے دو جدید ترین "بھیشم کیوبز" (BHISHM Cubes) کو تعینات کیا ہے۔ یہ انتہائی چھوٹے اور موبائل کیوبز ہیں، جو آسانی سے نقل و حمل کے قابل ہیں۔ ہر بھیشما کیوب میں زندگی بچانے والے آلات کی ایک میزبانی ہوتی ہے، جس میں ایک چھوٹا آپریٹنگ تھیٹر، ایک وینٹی لیٹر، ایک پورٹیبل ایکسرے مشین اور ایک آزاد آکسیجن جنریٹر شامل ہیں۔ ان کیوبز کی مدد سے ایک وقت میں تقریباً 200 نازک مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔

سانحہ کے خوفناک اعدادوشمار

24 جون 2026 کو، 7.2 اور 7.5 کی شدت کے دو زلزلوں نے شمالی وینزویلا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حالیہ سرکاری رپورٹس کے مطابق:

مرنے والوں کی تعداد: 1,719 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔

زخمی اور متاثر: 5,034 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، جب کہ 22,600 سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔

عمارتوں کو نقصان: زلزلے سے 855 عمارتوں کو نقصان پہنچا جن میں سے 189 مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہیں۔

آفٹر شاکس: مرکزی زلزلے کے بعد سے اب تک 609 سے زیادہ آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں، جس سے امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔

وینزویلا کے شہریوں نے اظہار تشکر کیا

مقامی لوگ ہندوستانی فوج کی اس خدمات سے بے حد متاثر ہیں۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں وینزویلا کے شہری سورائیڈو رامیرز نے آنسو بہاتے ہوئے ہندوستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، "میں وینزویلا کے حالات سے بہت غمزدہ ہوں۔ ہماری آنکھیں اپنے پیاروں کو تلاش کر رہی ہیں، بہت سے خاندان لاپتہ ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بھارت نے اس مشکل وقت میں جو مدد فراہم کی ہے، اس کو بیان کر سکوں۔ ہندوستانی اسپتال میں میرا ایکسرے اور علاج بہت آسان اور مفت ہوا۔ خدا ہندوستان کے لوگوں پر رحم کرے۔"

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TAGGED:

OPERATION AMISTAD VENEZUELA
AAROGYA MAITRI VENEZUELA
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INDIAN ARMY OPERATION IN VENEZUELA

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