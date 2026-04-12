ETV Bharat / international

اسلام آباد مذاکرات بغیر کسی سمجھوتے کے ختم، وینس پاکستان سے روانہ، ایرانی میڈیا نے کہا، امریکی مطالبات غیر معقول

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی بات چیت 21 گھنٹوں کے بعد بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی۔

Members of the media work at a media center setup for the coverage of the US-Iran talks, in Islamabad, Pakistan, Saturday
اسلام آباد، پاکستان میں سنیچر کے روز امریکہ-ایران مذاکرات کی کوریج کے لیے بنائے گئے میڈیا سینٹر میں میڈیا اہلکار (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 12, 2026 at 8:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

اسلام آباد: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایرانیوں کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی امریکی شرط کو ماننے سے انکار کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ جاری مذاکرات اتوار کی صبح بغیر کسی امن معاہدے کے ختم ہو گئے۔

وینس نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی بات چیت 21 گھنٹوں کے بعد ختم ہوگئی۔ واضح رہے کہ نائب صدر وینس کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انتظامیہ کے دیگر افراد کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وینس کے اس بیان سے قبل ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں مذاکرات کی ناکامی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

امریکی نائب صدر نے کہا کہ "سادہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایران کا مثبت عزم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جوہری ہتھیار کی جستجو نہیں کریں گے، اور وہ ایسے آلات نہیں بنائیں گے جو انہیں فوری طور پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قابل بنائیں۔" وینس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "یہ ریاستہائے متحدہ کے صدر کا بنیادی ہدف ہے اور اسی کو ہم نے ان مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔"

متعلقہ خبر: ایران کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ جنگ سے آگے نکل چکا ہے: ٹرمپ

نائب صدر نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ "گذشتہ 21 گھنٹوں کے دوران ایک ڈیڑھ درجن بار" بات کی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ اور ریاستہائے متحدہ کی مرکزی کمان کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر سے بھی بات کی۔

وینس نے خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکی جھنڈوں کے ایک جوڑے کے سامنے ایک پوڈیم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہم ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے کیونکہ ہم نیک نیتی سے بات چیت کر رہے تھے۔" " ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں سے ایک بہت ہی سادہ تجویز دینے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آیا ایرانی اسے قبول کرتے ہیں۔"

ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ دو ہفتوں کے لیے ایران کے خلاف حملے روک دیں گے۔ وینس کے تبصروں میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، جنگ بندی برقرار رہے گی یا جنگ دوبارہ شروع ہو گی۔

مزید پڑھیں:

“مناب 168”: شہید بچیوں کی یاد کے ساتھ ایرانی وفد کا سفر، دنیا کو جھنجھوڑ دینے والا منظر
پاکستان امریکا اور ایران کے درمیان ثالث بن گیا، ماہرین نے بھارت کی سفارتی خاموشی پر سوالیہ نشان لگا دیا

اسلام آباد میں ایران-امریکہ مذاکرات کا آغاز، جے ڈی وینس کی شہباز شریف سے اہم ملاقات

ایران زندہ ہے تو صرف بات چیت کے لیے؛ اسلام آباد مذاکرات سے قبل ٹرمپ کی دھمکی

TAGGED:

US IRAN WAR PEACE TALKS
ISLAMABAD TALKS
WEST ASIA CONFLICT
IRAN WAR
US VICE PRESIDENT JD VANCE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.