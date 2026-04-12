اسلام آباد مذاکرات بغیر کسی سمجھوتے کے ختم، وینس پاکستان سے روانہ، ایرانی میڈیا نے کہا، امریکی مطالبات غیر معقول
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی بات چیت 21 گھنٹوں کے بعد بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی۔
Published : April 12, 2026 at 8:24 AM IST
اسلام آباد: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایرانیوں کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی امریکی شرط کو ماننے سے انکار کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ جاری مذاکرات اتوار کی صبح بغیر کسی امن معاہدے کے ختم ہو گئے۔
وینس نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی بات چیت 21 گھنٹوں کے بعد ختم ہوگئی۔ واضح رہے کہ نائب صدر وینس کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انتظامیہ کے دیگر افراد کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وینس کے اس بیان سے قبل ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں مذاکرات کی ناکامی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
Vice President JD Vance gives an update in Pakistan:
" the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV
امریکی نائب صدر نے کہا کہ "سادہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایران کا مثبت عزم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جوہری ہتھیار کی جستجو نہیں کریں گے، اور وہ ایسے آلات نہیں بنائیں گے جو انہیں فوری طور پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قابل بنائیں۔" وینس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "یہ ریاستہائے متحدہ کے صدر کا بنیادی ہدف ہے اور اسی کو ہم نے ان مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔"
نائب صدر نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ "گذشتہ 21 گھنٹوں کے دوران ایک ڈیڑھ درجن بار" بات کی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ اور ریاستہائے متحدہ کی مرکزی کمان کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر سے بھی بات کی۔
.@VP in Islamabad, Pakistan: " we've had a number of substantive discussions with the iranians. that's the good news. the bad news is that we have not reached an agreement — and i think that's bad news for iran much more than it's bad news for the united states of america."
وینس نے خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکی جھنڈوں کے ایک جوڑے کے سامنے ایک پوڈیم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہم ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے کیونکہ ہم نیک نیتی سے بات چیت کر رہے تھے۔" " ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں سے ایک بہت ہی سادہ تجویز دینے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آیا ایرانی اسے قبول کرتے ہیں۔"
ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ دو ہفتوں کے لیے ایران کے خلاف حملے روک دیں گے۔ وینس کے تبصروں میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، جنگ بندی برقرار رہے گی یا جنگ دوبارہ شروع ہو گی۔
