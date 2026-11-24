ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے ارادوں پر بے یقینی برقرار، وینس اور روبیو کی قطری وزیرِ اعظم سے ملاقات
وینس نے وائٹ ہاؤس میں قطر کے وزیرِ اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سے بات چیت کی۔
Published : November 24, 2026 at 9:46 AM IST
واشنگٹن: نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے پیر کے روز قطر کے وزیرِ اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ خلیجی ملک قطر ایران کے ساتھ امریکی تنازعے کے خاتمے کے لیے تعطل کے شکار مذاکرات کو بحال کرنے کی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔
اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں
اس ملاقات سے باخبر ایک شخصیت کے مطابق، وینس نے وائٹ ہاؤس میں قطر کے وزیرِ اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کے ساتھ بات چیت کی۔ مذکورہ شخصیت نے مذاکرات کی حساسیت کے پیشِ نظر نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے ملاقات کی تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ وہیں نائب امریکی صدر کے دفتر کی جانب سے تبصرے کی درخواست پر فوری طور پر کوئی ردِعمل سامنے نہیں آیا۔
Met with Qatari Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_ to launch the eighth U.S.-Qatar Strategic Dialogue. We’re working together to advance shared economic and security priorities and strengthen our partnership to promote a more stable and secure Middle East. https://t.co/jKG7t5SDdi— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 23, 2026
وائٹ ہاؤس میں اختلافات
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینس سے کہا کہ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اور رواں ماہ کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی بھاری شکست کے بعد انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے زیرِ انتظام شہروں میں فراڈ اور جرائم پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب صدر، جو ایک مختصر جنگ بندی معاہدے پر چیف مذاکرات کار رہے ہیں، نے ریپبلکن پارٹی کی انتخابی شکست کے لیے ذمہ دار ایران جنگ پر ووٹرز کی ناراضگی کو ٹھہرایا تھا۔
اس سے قبل ٹرمپ نے جمعہ کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تہران دشمنی ختم کرنے کے لیے معاہدہ چاہتا ہے لیکن اس کی شرائط ان کے لیے "قابلِ قبول" نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "ہم ایک حقیقی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جعلی معاہدہ نہیں۔"
ثالث ایسی تجاویز پر زور دے رہے ہیں جن کا مقصد ایران کے لیے پابندیوں میں محدود نرمی کے بدلے آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کو ختم کرنا اور وسیع تر مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار کرنا ہے، جس میں تہران کا جوہری پروگرام بھی شامل ہو۔
اسٹریٹجک مذاکرات
قطر کے وزیرِ اعظم وزیرِ خارجہ روبیو کے ساتھ امریکہ-قطر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے ششماہی اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن کے دورے پر تھے۔ اس ڈائیلاگ میں ایران سمیت علاقائی سلامتی کے وسیع تر امور کے ساتھ ساتھ واشنگٹن اور دوحہ کے باہمی تعلقات کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔
ملاقات کے بعد محکمہ خارجہ نے کہا کہ روبیو نے "قطر کی عالمی ثالثی کی کوششوں کو سراہا اور مشرقِ وسطیٰ بھر میں خطرات کو روکنے اور استحکام و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔"
ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مشرقِ وسطیٰ سے لے کر افریقہ اور لاطینی امریکہ تک "مشترکہ پالیسی ترجیحات" پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم اس میں کسی نئی پالیسی سمت یا ترجیحات کا انکشاف نہیں کیا گیا۔
روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ "ہم مشترکہ اقتصادی اور سلامتی کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک زیادہ مستحکم اور محفوظ مشرقِ وسطیٰ کے فروغ کے لیے اپنی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔"
تنازع کی موجودہ صورت حال
قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ نے تقریباً نو ماہ سے جاری اس تنازعے میں اپنے اگلے اقدامات کے حوالے سے دنیا کے بیشتر حصے کو تذبذب میں مبتلا کر رکھا ہے، جب کہ خطے میں امریکی اتحادیوں کے درمیان ہمہ گیر جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔
اگرچہ دونوں فریقین کی جانب سے اکا دکا فوجی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ لیکن امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی جہاز رانی پر بحری ناکہ بندی برقرار رکھی ہے، جو عالمی توانائی کی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔
ٹرمپ نے بھی رواں ماہ کے اوائل میں وائٹ ہاؤس میں قطر کے وزیرِ اعظم سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد صدر نے اعلان کیا تھا کہ ایران جنگ "فوجی طور پر مؤثر انداز میں ختم ہو چکی ہے۔"
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