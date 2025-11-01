"میری بیوی ہندو ہے!"، "مذہب تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں،" امریکی نائب صدر وینس نے کیا واضح
وینس کو تبصروں پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کہا تھا، ان کی ہندو بیوی بھی ان کی طرح عیسائیت اختیار کرلے گی۔
Published : November 1, 2025 at 9:59 AM IST
نیویارک، امریکہ: اپنی بین المذاہب شادی کے بارے میں تبصروں پر تنقید کے درمیان، نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعہ کو کہا کہ ان کی اہلیہ، دوسری خاتون اوشا وانس کا عیسائیت اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ "وہ ایک دن چیزوں کو اس طرح دیکھے گی جیسا میں کرتا ہوں۔"
وانس کو اپنی بین المذاہب شادی کے بارے میں تبصروں کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اوشا، جو ایک ہندو گھرانے میں پروان چڑھی ہیں، "کسی نہ کسی طرح ان چیزوں سے متاثر ہوں گی جن سے میں چرچ سے متاثر تھا۔" سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ "اپنی بیوی کے مذہب کو سرعام بس کے نیچے پھینکنا عجیب بات ہے۔"
اس کا جواب دیتے ہوئے، وینس نے جواب دیا، "کتنا نفرت انگیز تبصرہ ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے۔" "سب سے پہلے، یہ سوال میرے بائیں طرف بیٹھے ایک شخص نے میری بین المذاہب شادی کے بارے میں پوچھا۔ میں ایک عوامی شخصیت ہوں، اور لوگ متجسس ہیں، اور میں اس سوال سے بچنے کے لیے نہیں جا رہا تھا،" انہوں نے X پر پوسٹ کیے گئے ایک جواب میں کہا۔
"دوسرا، میرا مسیحی عقیدہ مجھے بتاتا ہے کہ انجیل سچی اور انسانوں کے لیے اچھی ہے۔ میری بیوی — جیسا کہ میں نے TPUSA میں کہا — میری زندگی کی سب سے حیرت انگیز نعمت ہے۔ اس نے خود مجھے کئی سال پہلے اپنے عقیدے کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی ترغیب دی تھی۔"
اس نے کہا، "وہ عیسائی نہیں ہے اور میرا مذہب تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن بین المذاہب شادیوں یا کسی بین المذاہب رشتے میں بہت سے لوگوں کی طرح، میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن وہ چیزیں دیکھے گی جیسے میں کرتا ہوں۔ بہرحال، میں اس سے محبت اور حمایت جاری رکھوں گا اور اس سے ایمان، زندگی اور ہر چیز کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔"
وانس نے یہ ابتدائی کلمات بدھ کو یونیورسٹی آف مسیسیپی میں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے ایک پروگرام میں کہے۔ ایک نوجوان جنوبی ایشیائی خاتون نے ان سے اس کے عقیدے، اوشا کے ساتھ اس کی بین المذاہب شادی کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کے بارے میں سوالات پوچھے۔
جواب میں، وانس نے کہا کہ اوشا اکثر اتوار کو اس کے ساتھ چرچ جاتی ہے۔ "...اس نے کہا، میں نے اسے بتایا ہے، اور میں نے اسے عوامی طور پر کہا ہے، اور اب میں اسے اپنے 10،000 قریبی دوستوں کے سامنے کہوں گا، کیا مجھے امید ہے کہ وہ آخر کار اسی طرح متاثر ہو گی جس طرح میں چرچ سے متاثر ہوا تھا؟ ہاں، میں واقعی کرتا ہوں، کیونکہ میں عیسائیت کی خوشخبری پر یقین رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری بیوی بھی ایسا ہی دیکھے گی۔"
"لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے تو، خدا کہتا ہے کہ ہر کسی کی مرضی کی آزادی ہوتی ہے، اور اس لیے یہ میرے ساتھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے دوستوں، اپنے خاندان اور اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔" سوشل میڈیا پوسٹ پر اپنے ردعمل میں، وینس نے مزید کہا کہ ایسی پوسٹس "مسیحی مخالف تعصب" سے بھری پڑی ہیں۔
اس نے کہا، "ہاں، عیسائیوں کے اپنے عقائد ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ان عقائد کے بہت سے نتائج ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل عام بات ہے، اور جو بھی آپ کو دوسری صورت میں بتاتا ہے اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔"