امریکی کمشنر کا آر ایس ایس پر نفرت پھیلانے کا الزام، بھاگوت سے مذاکرات کی پیشکش
آر ایس ایس نے کہا کہ جو کوئی بھی تنظیم کو جاننا چاہتا ہے، وہ موہن بھاگوت کی تقریب میں شرکت کر سکتا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 1:10 PM IST
نئی دہلی: نیویارک شہر کے میئر زہران ممدانی کی جانب سے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت کے میڈیسن اسکوائر گارڈن (ایم ایس جی) کے پروگرام کی مخالفت کیے جانے کے چند دن بعد، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (یو ایس سی آئی آر ایف) کے کمشنر ڈاکٹر آصف محمود نے اس تنظیم پر نفرت پھیلانے اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ موہن بھاگوت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
آر ایس ایس کے سربراہ کے ساتھ کھلے مذاکرات کے امکان پر بات کرتے ہوئے آصف محمود نے کہا کہ اگر موقع ملا تو میں مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اگر انتظامات ہو سکے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے، بات کرنے اور مزید آگاہی لانے میں خوشی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ملاقات آر ایس ایس کو ایسی یقین دہانیاں کرانے کا موقع بھی فراہم کر سکتی ہے جو ان کے موقف کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ آصف محمود نے کہا کہ ایسی کچھ یقین دہانیاں اور ضمانتیں ہو سکتی ہیں جو وہ دے سکتے ہیں جن سے ہمارا زاویۂ نظر بدل سکتا ہے، ہمارا مقصد اس کے لیے بیٹھنا ہے۔
#WATCH | Los Angeles | On open dialogue with RSS Chief Mohan Bhagwat, USCIRF Commissioner Dr Asif Mahmood says, "I would definitely be open to sit down if there is an opportunity. If arrangements can be made, we will be happy to sit with him, talk and bring more awareness. There… pic.twitter.com/D85zz6lWIY— ANI (@ANI) August 29, 2026
اگرچہ آصف محمود نے یہ واضح کیا کہ وہ ایک ملک کے طور پر بھارت کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آر ایس ایس کی جانب سے 'نفرت پھیلانے' پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ملک کے طور پر بھارت کا احترام کرتا ہوں لیکن ہماری جانکاری کے مطابق آر ایس ایس جیسے گروہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر آصف محمود کے یہ بیانات نیویارک کے میئر زہران ممدانی کے اس بیان کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں موہن بھاگوت کے طے شدہ پروگرام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جہاں آر ایس ایس کے سربراہ سنیچر کے روز بھارتی تارکینِ وطن سے خطاب کرنے والے ہیں۔
تاہم، ممدانی نے کہا کہ شہر کی انتظامیہ کے پاس اس نجی تقریب کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ممدانی نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ "میں اس ریلی کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا نجی تقریب کو منسوخ کرنے کے حوالے سے شہر کے پاس کوئی قانونی دائرہ اختیار موجود ہے۔"
موہن بھاگوت، جو رواں ہفتے کے آغاز میں امریکہ پہنچے تھے، 'یونیورسل ون نیس' پروگرام میں شرکت کرنے والے ہیں اور 29 اگست کو میڈیسن اسکوائر گارڈن میں تقریباً 5,000 لوگوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔
نیویارک شہر کے پہلے بھارتی نژاد امریکی میئر ممدانی نے کہا کہ وہ جس بھارت کو جانتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں وہ ایک "کثرت پسند معاشرہ" اور ایک "سیکولر جمہوریہ" تھا جہاں ہر شخص کا وجود تسلیم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "اور ایک ایسی تحریک کا عروج دیکھنا انتہائی تشویشناک ہے جو کسی بھی ملک کے لیے اخراج پسندی کے نظریے (مخصوص طبقے کو الگ کرنے کی سوچ) پر مبنی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ میں خود کو اس کے سخت مخالفت میں پاتا ہوں۔"
ممدانی نے کہا کہ ان کی مخالفت نہ صرف ایک بھارتی نژاد امریکی کی حیثیت سے ہے، بلکہ ایک ایسے شہر کے میئر کے طور پر بھی ہے جو رنگ، نسل، مذہب یا عقیدے سے قطع نظر ہر شخص کے مساوی حقوق اور شمولیت پر یقین رکھتا ہے۔
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اس سے قبل، 'ہندوز فار ہیومن رائٹس'، 'انڈین امریکن مسلم کونسل' اور 'انٹرفیتھ سینٹر آف نیویارک' سمیت متعدد بین المذاہب اور شہری حقوق کی تنظیموں نے نیویارک سٹی ہال کے باہر ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں میڈیسن اسکوائر گارڈن میں موہن بھاگوت کی آمد کی مخالفت کی گئی اور انتظامیہ سے اس تقریب کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
اس تنقید کے بیچ آر ایس ایس نے کہا کہ نیویارک میں ان کے سربراہ موہن بھاگوت کی شرکت کے ساتھ ہونے والی اس تقریب کا انعقاد کھلے مذاکرات کے جذبے کے تحت کیا گیا ہے، اور انہوں نے تنظیم کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھنے والے "کسی بھی شخص" کو اس بحث میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔
آر ایس ایس کے سینئر عہدیدار سنیل امبیکر نے ایک بیان میں کہا کہ "نیویارک میں 'یونیورسل ون نیس سیلیبریشن' ایک ایسی بین المذاہب تقریب کی مثال ہے جہاں آر ایس ایس کے سرسنگھ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت جی ایک متنوع، کثیر الثقافتی اور کثیر المذہبی حاضرین سے خطاب کریں گے۔"
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آر ایس ایس کے قومی میڈیا اور پبلسٹی ہیڈ نے مزید کہا کہ کھلے مذاکرات اور باہمی احترام کے جذبے کے تحت منعقد کی جانے والی یہ تقریب "بھارتیہ" اقدار کی عکاس ہے، جو بنیادی طور پر سب کو ساتھ لے کر چلنے والی اور ہر ایک کو خوش آمدید کہنے والی ہے۔
سنیل امبیکر نے کہا کہ "یہ اقدام افہام و تفہیم اور مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے بھارت اور دنیا بھر کی مختلف برادریوں کے ساتھ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے رابطے کی دیرینہ روایت کے عین مطابق ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم آر ایس ایس کے نظریے اور فلسفے کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی شخص کو مذاکرات کے ان کھلے فورمز میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔"
واضح رہے کہ موہن بھاگوت آر ایس ایس کے صد سالہ (100ویں) سالانہ عالمی رسائی پروگرام کے حصے کے طور پر امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے دورے پر ہیں۔
(ایجنسی ان پٹ کے ساتھ)
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آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت جین زی اور جین الفا سے خطاب کریں گے