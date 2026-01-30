ٹرمپ کی ٹیرف دھمکی بے اثر، برطانیہ نے چین کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کیے
سٹارمر آٹھ سالوں میں چین کا دورہ کرنے والے پہلے برطانوی وزیراعظم ہیں۔ انہوں نے چینی صدر کے ساتھ ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔
Published : January 30, 2026 at 11:19 AM IST
بیجنگ/لندن: چینی صدر شی جن پنگ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے طویل مدتی، مستحکم جامع تزویراتی شراکت داری قائم کرنے پر اتفاق کیا۔
گریٹ ہال آف دی پیپل میں 80 منٹ کی ملاقات کے دوران شی نے کہا کہ کچھ عرصے سے بین الاقوامی نظام میں شدید خلل پڑا ہے۔ انھوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متوقع پالیسیوں پر تنقید کی۔ انہوں نے برطانوی وزیراعظم سٹارمر کو بتایا کہ بین الاقوامی قانون تب ہی صحیح معنوں میں موثر ہو سکتا ہے جب تمام ممالک، خاص طور پر بڑے ممالک اس کے پابندی ہوں۔ انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا جنگل کے قانون کی طرف لوٹ جائے گی۔
شی نے وینزویلا کے خلاف ٹرمپ کی فوجی کارروائی اور گرین لینڈ کے ساتھ الحاق کی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین کبھی بھی دوسرے ممالک کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، چاہے وہ کتنا ہی ترقی کر لے۔ واضح رہے گرین لینڈ معاملے میں برطانیہ نے ٹرمپ کی مخالفت کی ہے۔ آٹھ سالوں میں چین کا دورہ کرنے والے پہلے برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کو "نتیجہ خیز" قرار دیا اور کہا کہ "حقیقی ٹھوس نتائج" حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات "اچھی اور مضبوط جگہ پر" ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ وفد نے وہسکی کے ٹیرف، چین کے لیے ویٹ فری سفر کے خیال اور "بے قاعدہ نقل مکانی" اور چھوٹی کشتیوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے پر پیش رفت کی ہے۔ سٹارمر نے کہا کہ منظم امیگریشن جرائم اور سمگلنگ گینگ کا بزنس ماڈل سرحدوں سے تجاوز کرتا ہے، اور ان کو بند کرنے کے لیے ہمارا نقطہ نظر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ برطانوی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، پچھلے سال سمگلنگ گروہوں کے استعمال کردہ تمام انجنوں میں سے 60 فیصد سے زیادہ کا برانڈ چین میں بنایا گیا تھا۔
ڈاؤننگ اسٹریٹ نے جانکاری دی ہے کہ انگلش چینل کو عبور کرنے والی چھوٹی کشتیوں میں استعمال ہونے والی ہوا والی ڈنگی، جو اکثر چین سے درآمد شدہ پرزوں سے بنتی ہیں، گروہ اس کی مدد سے ایک کشتی پر بڑی تعداد میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں، حال ہی میں 100 سے زائد افراد کو جان لیوا حالات میں پار کرایا گیا۔ ایک نئے سرحدی سیکورٹی معاہدے کے تحت، برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ چینی حکام کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ چینل کراسنگ میں استعمال ہونے والے چھوٹے کشتیوں کے انجن اور آلات جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ اس میں سمگلروں کی سپلائی کے راستوں کی نشاندہی کرنے کے لیے انٹیلی جنس شیئرنگ اور چینی مینوفیکچررز کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنا شامل ہے تاکہ قانونی کاروبار کو منظم جرائم کے ذریعے استحصال سے بچایا جا سکے۔
دونوں ممالک مبینہ طور پر برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو ہٹانے کے لیے "بڑے پیمانے پر" کام کرنے پر بھی راضی ہو رہے ہیں اور مصنوعی اوپیئڈز تیار کرنے والے چینی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کیا جائے گا۔ سٹارمر نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا، "میرے خیال میں دنیا کے لیے ایک مشکل وقت میں ماحولیاتی تبدیلی، عالمی استحکام جیسے مسائل پر مل کر کام کرنا، بالکل وہی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس تعلق کو ہم نے بنایا ہے۔" ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک پائیدار، طویل مدتی، اور اسٹریٹجک شراکت داری کی تعمیر کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا جس سے دونوں کو فائدہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ وہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کرتے ہیں، جبکہ اختلاف کے شعبوں پر کھلی بات چیت جاری رکھیں گے۔
