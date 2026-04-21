امریکہ-ایران امن مذاکرات: امریکی نائب صدر مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے منگل کو اسلام آباد پہنچیں گے، امریکی میڈیا کا دعویٰ
دو ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے، 'نیویارک ٹائمز' نے اطلاع دی تھی کہ، ایک ایرانی وفد اسلام آباد پہنچنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
By PTI
Published : April 21, 2026 at 12:00 PM IST
واشنگٹن: امریکی میڈیا کے مطابق، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس منگل کو ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد دورے کا مقصد سات ہفتوں سے جاری تنازع کو ختم کرنا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز 'دی نیویارک پوسٹ' کو بتایا کہ وینس کی قیادت میں وفد پہلے ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوچکا ہے، جب کہ دیگر ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا ہے کہ نائب صدر اب بھی واشنگٹن میں ہیں۔
ایسے وقت میں وینس کی اسلام آباد آمد متوقع ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان 8 اپریل کو طے پانے والی دو ہفتے کی جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر دونوں فریق کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے تو وہ ایران میں پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔
چونکہ وینس کی منگل کی رات دیر گئے اسلام آباد آمد متوقع ہے، اس لیے ٹرمپ نے مؤثر طریقے سے جنگ بندی میں ایک دن کی توسیع کر تے ہوئے اسے بدھ تک بڑھا دیا ہے۔ امریکی نیوز آؤٹ لیٹ 'Axios' نے تین امریکی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ "نائب صدر وینس کی منگل کی صبح تک اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے کی توقع ہے جہاں وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔"
توقع ہے کہ خصوصی ایلچی سٹیو وِٹکوف اور جیرڈ کشنر وینس کے ہمراہ ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نازک جنگ بندی کو اتوار کے روز ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا جب ایک امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں امریکی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرنے والے ایک ایرانی مال بردار بحری جہاز پر فائرنگ کی اور اسے قبضے میں لے لیا۔ اس واقعے نے ایرانیوں کے ساتھ کشیدگی کو مزید ہوا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان، مصر اور ترکی کے ثالثوں نے ایرانی ٹیم پر زور دیا کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں۔ تاہم، ایک ذرائع کے مطابق، وہ اس وقت تک ایران سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ انہیں ایران کے سپریم لیڈر سے منظوری نہ مل جائے۔ اس سے قبل پیر کے روز، 'نیویارک ٹائمز' نے بھی - دو ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ ایرانی وفد اسلام آباد کا سفر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
توقع ہے کہ اس وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی فریق مذاکرات میں تاخیر کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذاکرات کاروں پر پاسداران انقلاب کی طرف سے سخت گیر موقف اپنانے کے لیے دباؤ تھا۔۔ خاص طور پر، کہ جب تک امریکی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی، کوئی بات چیت نہیں ہو گی۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کرائن جین پیئر نے فاکس نیوز کو بتایا، "امریکہ کبھی بھی ایران کے ساتھ اچھے معاہدے تک پہنچنے کے قریب نہیں تھا۔ اوباما انتظامیہ کے ذریعے طے پانے والے معاہدے کے برعکس، اس کا سہرا صدر ٹرمپ کی مذاکراتی صلاحیت کو جاتا ہے۔" پیر کی رات بات کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "جو بھی صدر ٹرمپ کی 'لانگ گیم' کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے وہ یا تو احمق ہے یا جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔"
بات چیت سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، سی این این نے رپورٹ کیا کہ 11 اپریل کو ہونے والی بات چیت کے پہلے دور کے دوران، امریکی مذاکرات کاروں نے تجویز پیش کی کہ ایران اپنی یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں 20 سال کے لیے روک دے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق، ایران نے افزودگی کو پانچ سال کے لیے معطل کرنے کی جوابی تجویز کے ساتھ جواب دیا تھا جسے امریکہ نے مسترد کر دیا۔
پیر کے روز، ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ واضح ہے کہ امریکی عوام میں ایران کے ساتھ تنازعہ کی مخالفت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کہا، "میں بالکل کسی دباؤ میں نہیں ہوں- حالانکہ چیزیں بہت جلد ہونے والی ہیں!"
