امریکہ اور اسرائیل آئندہ چند دنوں میں ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر سکتے ہیں
امریکہ کی اس سوچی سمجھی مہم کا مقصد جنگ بندی کے جاری مذاکرات کے درمیان تہران پر دباؤ بڑھانا ہے۔
By ANI
Published : August 1, 2026 at 8:55 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تہران کو واشنگٹن کی جنگ بندی کی شرائط کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کے طور پر چند دنوں میں ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف فضائی حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔
ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے، Axios نے رپورٹ کیا کہ، صدر ٹرمپ ابھی تک کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے ہیں، اندرونی بات چیت ایران کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں پر مرکوز ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوچی سمجھی مہم کا مقصد جنگ بندی کے جاری مذاکرات کے درمیان تہران پر دباؤ بڑھانا ہے۔
Axios نے مزید اطلاع دی کہ اسرائیل اس آپریشن میں شامل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی مشترکہ کارروائی اسرائیل کے خلاف نئے ایرانی میزائل حملوں کو متحرک کر سکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ ایران حالیہ دنوں میں خطے میں تعینات امریکی افواج کے خلاف کیے گئے حملوں کے بعد "کافی جارحانہ" ہو گیا ہے۔
یہ پیش رفت وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ سے مطابقت رکھتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک نئی فوجی مہم کی تیاریوں کا حکم دیا ہے جس کا مقصد تہران پر ہتھیار ڈالنے کا دباؤ بنانا ہے۔ ایسی اطلاع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں ممکنہ کارروائیوں کا آغاز ہو گا۔
علیحدہ طور پر، سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل اسلامی جمہوریہ ایران کے توانائی سے متعلقہ اہداف، بشمول پٹرولیم ریفائنریز اور پاور پلانٹس کے خلاف ممکنہ مشترکہ فضائی حملوں کو مربوط کر رہے ہیں۔ نیٹ ورک نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ نے مہم کے لیے حتمی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کے کئی معاونین نے کابینہ کے اجلاس کے دوران اعتراضات اٹھائے ہیں۔
میڈیا رپورٹس اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی واشنگٹن میں صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگستھ کے ساتھ بات چیت کے چند دن بعد سامنے آئی ہیں۔
صدر ٹرمپ بھی کیمپ ڈیوڈ میں آج کے اوائل میں ریمارکس کے دوران آنے والی فوجی کارروائی کا اشارہ دیتے نظر آئے۔ انھوں نے کہا، "ہم ان پر شدید حملے کریں گے اور، آپ جانتے ہیں، کسی وقت وہ کہیں گے، 'ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔"
امریکی صدر نے جاری تنازعہ کے دوران ایران کے اہم اثاثوں کو نشانہ بنانے کی بارہا تنبیہ کی ہے، گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے جاری رہے تو وہ ایران کے پلوں یا پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔
ایران، اسرائیل اور امریکہ پر مشتمل فوجی مصروفیت پانچ ماہ سے زائد عرصے سے برقرار ہے، جس میں کشیدگی میں کمی کے محدود اشارے ملے ہیں کیونکہ مخالف فریق جاری سفارتی مذاکرات کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: