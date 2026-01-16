اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس: امریکا نے ایک بار پھر ایران کو کیا خبردار، کہا، اگر قتل و غارت جاری رہی تو بھگتنے ہوں گے سنگین نتائج، تمام آپشن کھلے ہیں
ایرانی نائب سفیر حسین درزی نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ "ایران میں بدامنی کو پُرتشدد کرنے میں امریکہ براہ راست ملوث ہے۔"
Published : January 16, 2026 at 8:15 AM IST
اقوام متحدہ: ہفتوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد، امریکی اور ایرانی حکام جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آمنے سامنے ہوئے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دونوں مخالفین کے درمیان درجۂ حرارت کو کم کرنے کی کوششوں کے باوجود امریکی ایلچی نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف دوبارہ دھمکیاں دیں۔ ملک گیر مظاہروں پر حکومت کے خونی کریک ڈاؤن کو سرزنش کرنے میں ایرانی مخالفین کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دیا گیا تھا جس کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ کم از کم 2,677 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائیک والٹز نے کونسل کو بتایا کہ ساتھیوں، مجھے واضح کرنے دو، صدر ٹرمپ ایک عملی آدمی ہیں، نہ ختم ہونے والی گفتگو جیسا کہ ہم اقوام متحدہ میں دیکھتے ہیں۔ "انہوں نے واضح کیا ہے کہ قتل عام کو روکنے کے لیے تمام آپشنز میز پر ہیں اور یہ بات ایرانی حکومت کی قیادت سے بہتر کسی کو نہیں جاننی چاہیے۔"
اس درمیان ایران میں مظاہروں کے دوران ابتدائی طور پر امریکی حکومت متحرک نظر آئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے خود کو دھمکیوں تک محدود کر لیا۔ دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ایران کی صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے لیے تمام آپشنز کھلے ہیں۔
لیویٹ نے کیا کہا؟
کیرولین لیویٹ نے کہا، "صدر اور ان کی ٹیم نے ایرانی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اگر قتل و غارت جاری رہی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ صدر کو معلوم ہوا ہے کہ 800 پھانسیوں پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ صدر اور ان کی ٹیم اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور صدر کے لیے تمام آپشن کھلے ہیں۔"
امریکی سینیٹرز ایران پر برہم
دریں اثناء امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے الزام لگایا کہ "آیت اللہ کی حکومت کے ہاتھوں پر امریکی خون ہے اور وہ سڑکوں پر لوگوں کو ذبح کر رہی ہے۔" ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی سینیٹر نے کہا کہ "وہ تمام سرخیاں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے نام نہاد عرب اتحادیوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فیصلہ کن فوجی کارروائی سے بچنے کے لیے ایران کی جانب سے مداخلت کی ہے، وہ انتہائی پریشان کن ہیں۔" گراہم نے کہا، "اگر یہ سچ ہے کہ بے گناہ لوگوں کے اس ہولناک قتل عام پر عربوں کا ردعمل یہ ہے کہ 'ایران کے خلاف کارروائی ضروری نہیں ہے،' تو مجھے اب مستقبل کے اتحاد کی نوعیت پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔"
ہلاکتوں کی تعداد حیران کن ہے
تازہ ترین پیش رفت ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جاری مظاہروں کے درمیان سامنے آئی ہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی بند کر دی گئی ہے اور فون لائنیں بند ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شروع میں مداخلت کی دھمکی دی تھی لیکن بعد میں کہا کہ مظاہرین کی ہلاکتیں رک گئی ہیں اور وہ فوجی کارروائی کا مشاہدہ کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اطلاع دی ہے کہ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 3,000 سے کم سے 12,000 سے زیادہ ہے۔