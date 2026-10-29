امریکہ کا خلیجی اتحادیوں کو الرٹ، کہا انتخابات کے بعد ایران پر حملوں اور تہران کے جوابی وار کے لیے تیار رہیں
امریکہ نے زور دیا ہے کہ اتحادی ممالک توانائی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچوں پر ایران کے ممکنہ جوابی کارروائی کے لیے خود کو تیار کریں۔
Published : October 29, 2026 at 7:48 AM IST
واشنگٹن: معاملے سے باخبر دو سفارت کاروں کے مطابق، امریکی حکام نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اور علاقائی اتحادیوں کو کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے خلاف ممکنہ نئی فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ اس امکان کے لیے بھی تیار رہیں کہ ایران ان کے خلاف جوابی کارروائی کی کوشش کرے گا۔
دونوں سفارت کاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ امریکی سفارت کاروں اور دفاعی حکام کی جانب سے دیے گئے حساس الرٹ پر تبصرہ کرنے کے مجاز نہیں تھے۔
سفارت کاروں نے اس بات پر زور دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئے حملے کرنے کے بارے میں اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تاہم، صدر نے بارہا کہا ہے کہ وہ امریکہ میں تین نومبر کو انتخابات کے ختم ہونے کے بعد نئی فوجی کارروائی کا حکم دینے پر غور کر رہے ہیں۔
ان دھمکیوں اور اتحادیوں کو ممکنہ جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنے کی نئی امریکی تاکید نے خطے کو الرٹ کر دیا ہے کہ بڑی فوجی کارروائیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی حکام نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بدھ کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تہران "سفارت کاری کو کامیاب ہونے کا موقع دینا جاری رکھے ہوئے ہے" اور ثالثوں کے ساتھ مل کر ان نظریات کا جائزہ لے رہا ہے جو تہران نے گزشتہ ماہ پیش کی گئی ایک تجویز میں شامل کیے تھے — جسے ٹرمپ نے سرسری طور پر مسترد کر دیا تھا — اور ایرانی اب بھی چاہتے ہیں کہ اسے جنگ بندی کی طرف واپسی کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے۔
دوسری جانب، متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ "سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو قابو میں رکھنے کے لیے سیاسی حل تلاش کریں" تاکہ اس جنگ میں دوبارہ بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے آغاز کو روکا جا سکے۔
سفارت کاروں نے بتایا کہ امریکہ نے علاقائی اتحادیوں کو مطلع کیا ہے کہ فوجی کارروائی کا یہ نیا دور کئی دنوں تک جاری رہ سکتا ہے، لیکن علاقائی حکام ایران اور اس کے پراکسی گروپوں کی طرف سے جوابی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں — جس کے نتیجے میں یہ لڑائی مزید طویل ہو سکتی ہے۔
امریکی حکام نے اتحادیوں پر اس پیش گوئی کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر بھی زور دیا ہے کہ ایران کے ردعمل میں توانائی کی تنصیبات اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے پر جوابی حملے شامل ہوں گے۔
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اگرچہ امریکہ نے ستمبر کے اوائل سے ایران کے خلاف کوئی حملہ نہیں کیا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کی صورت حال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔
اس تنازع کا دائرہ پھیل چکا ہے، جس میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی سعودی عرب کے تیل کے بنیادی ڈھانچے اور ہوائی اڈوں پر حملے کر رہے ہیں۔ جواب میں سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد نے یمن میں حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر مہلک حملے کیے ہیں۔
وال اسٹریٹ جرنل نے اس سے قبل خلیجی ممالک کو امریکہ کی جانب سے ممکنہ کشیدگی کے لیے تیار رہنے کی بریفنگ دیے جانے کے بارے میں رپورٹ کیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انتخابات کے دن کے کتنی دیر بعد امریکی فوج ممکنہ طور پر حملے دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔
پینٹاگون نے گزشتہ ماہ کے آخر میں خطے میں امریکی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے سان ڈیاگو سے خلیج فارس میں یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ کے ساتھ ساتھ بحری افواج پر مشتمل ایمفیبیئس لینڈنگ بحری جہازوں کا ایک سلسلہ تعینات کیا تھا — جس میں مجموعی طور پر تقریباً 9,000 فوجی شامل ہیں۔اس وقت ایک امریکی اہلکار نے کہا تھا کہ اس تعیناتی کے نتیجے میں خطے میں 20,000 سے زیادہ بحری ملازمین اور میرینز کے ساتھ ساتھ سینکڑوں طیاروں کی غیر معمولی طور پر بڑی بحری موجودگی ہو سکتی ہے، جو گزشتہ دو دہائیوں میں صرف چند بار ہی دیکھی گئی ہے۔ نیوی نے اپریل میں سال 2003 کے بعد پہلی بار مشرق وسطیٰ میں تین کریئر اسٹرائیک گروپس تعینات کیے تھے۔
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ٹرمپ، جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں تین نومبر کے انتخابات سے قبل ریپبلکنز کے لیے مہم چلانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اس بارے میں مبہم رہے ہیں کہ وہ ایران کے حوالے سے اگلا کیا اقدام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
یہ جنگ ریپبلکن امیدواروں پر ایک بھاری بوجھ ثابت ہوئی ہے کیونکہ وہ ان ووٹرز کے سامنے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تنگ آچکے ہیں — جو کہ اس جنگ کا ایک مضر اثر ہے جس نے عالمی معیشت کے تقریباً ہر شعبے میں لاگت کو بڑھا دیا ہے۔
ریپبلکنز کے لیے انتخابی مہم کے دوران، ٹرمپ نے مستقل طور پر ووٹرز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جنگ کا خاتمہ قریب ہے، جب کہ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی ہے کہ انتخابات گزر جانے کے بعد بمباری کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔
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منگل کے روز لبک، ٹیکساس میں ایک انتخابی مہم کے دوران بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اس آٹھ ماہ پرانے تنازع کا حتمی خاتمہ "چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔"
اسی خطاب میں اس سے قبل ٹرمپ نے کہا کہ "مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ ایران میں جنگ کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا، 'جب بھی میں اسے ختم کرنا چاہوں۔' یہ بہت جلد ہوگا، لیکن ہمیں اسے مناسب طریقے سے ختم کرنا ہوگا، مکمل اور قطعی طور پر -- ایک حتمی بیان کے ساتھ، کہ ان کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔"
واشنگٹن کے ایک سخت گیر تھنک ٹینک 'فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسز' کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوناتھن شینزر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ممکنہ کارروائی کے لیے انتخابات کے بعد کے ٹائم لائن پر نظر رکھ رہے ہوں گے، لیکن خطہ اس خوف کی وجہ سے سہما ہوا ہے کہ تہران اس سے پہلے ہی کوئی اشتعال انگیز قدم اٹھا سکتا ہے -- خاص طور پر اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ امریکی کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "وہ یہاں انتخابات کے بعد تک کا انتظار کیوں کریں گے... اگر وہ خود پہل کر کے ممکنہ طور پر برتری حاصل کر سکتے ہیں؟"
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