فوجی دباؤ اور خفیہ اقدامات سمیت ایران کے خلاف تمام آپشنز میز پر ہیں، امریکی نائب صدر وینس کا بیان
وینس کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے دیرپا حل کےچند آثار نظرآ رہے ہیں۔
By ANI
Published : September 4, 2026 at 8:26 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعرات (مقامی وقت) کو کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے کئی آپشنز دستیاب ہیں، جن میں اقتصادی، فوجی، سفارتی اور خفیہ اقدامات شامل ہیں۔ وینس کا یہ بیان مغربی ایشیا میں تنازعات کے پس منظر میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئے ہیں۔
میڈیا بریفنگ کے دوران وینس نے کہا کہ انتظامیہ ایران کے ساتھ نمٹنے کے اپنے منصوبوں کو عوامی طور پر ظاہر نہیں کرے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا کرنے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت محدود ہو جائے گی۔
وینس نے کہا، "ہمارے پاس بہت سے اضافی ٹولز دستیاب ہیں۔ صدر ان میں سے کچھ استعمال کریں گے اور کچھ نہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "لیکن کچھ بھی ہو جائے، تمام آپشنز میز پر ہیں- اقتصادی دباؤ، فوجی دباؤ، سفارتی دباؤ، خفیہ دباؤ۔ یقیناً یہ صدر کی ٹول کٹ میں موجود اوزار ہیں۔"
وینس نے نوٹ کیا کہ انتظامیہ کے نقطہ نظر کا مقصد توانائی کے ایک بڑے عالمی بحران کو روکنا بھی ہے۔ انہوں نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے۔
وینس نے کہا، "ہمیں توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا کیونکہ ایرانی آبنائے ہرمز میں دہشت گردوں کی طرح کام کر رہے تھے۔" انہوں نے تجارتی جہاز رانی کی حفاظت کو یقینی بنانے اور تیل اور گیس کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی فوج کی کوششوں کا دفاع کیا۔
امریکی نائب صدر نے کہا کہ واشنگٹن کو اس حوالے سے لچک برقرار رکھنی چاہیے کہ وہ تہران کے ساتھ کیا ردعمل ظاہر کرتا ہے اور آنے والے مہینوں میں کیا اقدامات کیے جاسکتے ہیں، حالانکہ وینس نے اس کی وضاحت کرنے سے انکار کردیا۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب سات مہینوں سے جاری امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے دیرپا حل کے چند آثار نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ٹرمپ دشمنی کے خاتمے کے اعلان پر غور کر سکتے ہیں۔
وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ نجی طور پر اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا تنازعہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، خاص طور پر جب امریکہ میں وسط مدتی انتخابات قریب آ رہے ہیں اور جاری لڑائی کی وجہ سے توانائی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔
دریں اثنا، پینٹاگون نے مغربی ایشیا میں فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ فوجی کشیدگی اگلے سال تک برقرار رہ سکتی ہے۔ یہ رپورٹ دونوں فریقوں کے درمیان حملوں کے ایک نئے دور کے بعد سامنے آئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے ایران کے اندر متعدد مقامات پر حملے کیے ہیں، جب کہ تہران نے خلیجی علاقے میں امریکہ سے منسلک تنصیبات پر حملہ کرکے جوابی کارروائی کی ہے۔
وہیں، ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ مزید تصادم کی توقع نہیں کرتے ہیں۔
اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے گزشتہ رات ایران کے خلاف "بہت بڑے پیمانے پر حملہ" کیا، جس میں فوجی سازوسامان کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ریڈار اور میزائل سے متعلق نظام شامل ہیں، جو حال ہی میں آبنائے ہرمز کے قریب نصب کیے گئے تھے۔
ٹرمپ نے کہا، "ہم نے رات میں ان پر سخت حملہ کیا— بہت سخت۔ انہوں نے صرف ایک معمولی حملہ کیا، لیکن ہم نے کل رات زوردار حملہ کیا۔"
یہ کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب ٹرمپ انتظامیہ نے "آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ" کا آغاز کیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ کی جانب سے اعلان کردہ اس مہم کا مقصد ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانا ہے۔
بیسنٹ نے کہا کہ اس مہم کا مقصد ایران کو بین الاقوامی مالیاتی نیٹ ورکس سے الگ تھلگ کرنا اور اسلامی جمہوریہ کے آمدنی کے ذرائع کو محدود کرنا ہے جو ایرانی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔
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