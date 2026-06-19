امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ مؤخر، ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات پر غیر یقینی صورتحال برقرار
14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ممالک کو 60 روز کے اندر معاہدے کی تکنیکی اور عملی تفصیلات طے کرنا ہوں گی۔
Published : June 19, 2026 at 8:32 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ امن معاہدے کے بعد طے پانے والے تکنیکی مذاکرات ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر **جے ڈی وینس** نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسرن کا اپنا مجوزہ دورہ مؤخر کر دیا ہے جہاں انہیں ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کی تکنیکی تفصیلات پر بات چیت کرنی تھی۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکراتی عمل سے متعلق سفری اور انتظامی امور تاحال مکمل طور پر طے نہیں ہو سکے، جس کے باعث نائب صدر کی روانگی روک دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات کے منصوبے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے اور امریکی وفد مناسب وقت پر روانگی کے لیے تیار ہے، تاہم فی الحال جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے۔
ادھر ایرانی حکام نے بھی واضح کیا ہے کہ مذاکرات کی حتمی تاریخ ابھی مقرر نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ روز ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں کئی ماہ سے جاری کشیدگی اور جنگ کا خاتمہ ہے۔
14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ممالک کو 60 روز کے اندر معاہدے کی تکنیکی اور عملی تفصیلات طے کرنا ہوں گی۔ جے ڈی وینس نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ معاہدے کے پہلے مرحلے پر مکمل عملدرآمد کے لیے پُرعزم ہے اور 60 روزہ مدت کا آغاز جمعرات سے ہو چکا ہے۔
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سیاسی مبصرین کے مطابق اگرچہ امن معاہدہ نافذ العمل ہو چکا ہے، تاہم اصل چیلنج اب ان نکات پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے جو ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے، آبنائے ہرمز اور علاقائی سلامتی سے متعلق ہیں۔