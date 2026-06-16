وینس امریکہ ایران معاہدے کی دستخطی تقریب میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے
جے ڈی وینس نے کہا کہ امن معاہدے کا مکمل متن اس ہفتے کے آخر میں منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔
By PTI
Published : June 16, 2026 at 7:51 AM IST
واشنگٹن: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران امن معاہدے پر ذاتی طور پر دستخط کرنے کے لیے وفد کی قیادت کریں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو اس بات کی جانکاری دی۔
نیویارک ٹائمز کے ایک سینئر امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وینس دونوں نے ایران کے اہم مذاکرات کار محمد باقر غالیباف کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر الیکٹرانک طور پر دستخط کیے ہیں۔
یہاں میڈیا انٹرویوز میں، وینس نے کہا کہ امن معاہدے پر اتوار کو ڈیجیٹل طور پر دستخط کیے گئے تھے، اور اس کا مکمل متن اس ہفتے کے آخر میں منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔
وینس نے اے بی سی نیوز پر "گڈ مارننگ امریکہ" پروگرام میں کہا کہ، "ہم نے پہلے ہی ڈیجیٹل طور پر کل (اتوار) معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔" فرانس میں میڈیا سے بات چیت میں، ٹرمپ نے کہا کہ وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔
امریکی صدر نے دستخطی تقریب میں اپنی موجودگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ "میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں، یا نہیں ہو سکتا۔" ٹرمپ نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت کا متن "بہت جلد۔۔۔ جمعہ کے بعد کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔"
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