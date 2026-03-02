جانیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں میں بی۔2 بمبار کے ساتھ کون سے ہتھیار استعمال کیے
امریکہ نے ایران پر حملے کے دوران اینتھروپک کی مصنوعی ذہانت آرٹیفشیل اینٹیلیجنس کی خدمات کا استعمال کیا۔
Published : March 2, 2026 at 1:31 PM IST
واشنگٹن: امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کے ایک حصے کے طور پر ہفتے کے روز ایران کے خلاف حملوں میں مختلف آلات کا استعمال کیا، جس میں اینتھروپک کی مصنوعی ذہانت اے آئی کی خدمات بھی شامل ہیں۔
میڈیا رپورٹس نے صورتحال سے واقف ایک ذریعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون نے ایران پر حملے کے دوران اینتھروپک کی مصنوعی ذہانت کی خدمات بشمول اس کے کلاؤڈ ٹولز کا استعمال کیا۔
اینتھروپک کا استعمال اس کے فوراً بعد سامنے آیا جب امریکہ نے اسے سپلائی چین کا خطرہ اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان آلات کو جنگ میں کیسے استعمال کیا گیا، اور پینٹاگون اور اینتھروپک نے فوری طور پر تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اپنے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں کو ایران کی مضبوط زیر زمین میزائل تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ وزنی بموں سے حملہ کرنے کے لیے تعینات کیا۔ واشنگٹن نے گزشتہ جون میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے دوران اسٹیلتھ بمبار بھی تعینات کیے تھے۔
رپورٹس کے مطابق امریکی فوج نے کہا کہ اس نے خودکش ڈرون کا استعمال کیا ہے، جو پینٹاگون کی طرف سے جاری کردہ تصاویر کی بنیاد پر، فینکس، ایریزونا کے اسپیکٹر ورکس کے بنائے گئے نئے LUCAS (کم لاگت کے بغیر پائلٹ والے جنگی حملے کے نظام) سے ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم، کمپنی نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ LUCAS لوکاس ایک کم قیمت والا بغیر پائلٹ کے جنگی حملے کا نظام، یا ڈرون ہے۔
پینٹاگون نے کہا کہ پہلی بار امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے ایران کے شاہد ڈرون کی طرح واحد استعمال شدہ حملہ آور ڈرون استعمال کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصاویر اور ویڈیو فوٹیج بھی جاری کیں جن میں F/A-18 اور F-35 لڑاکا طیاروں کو ایران پر حملوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یو ایس سنٹرل کمانڈ نے آپریشن ایپک فیوری کے X پر ایک پوسٹ میں مزید بصری شیئر کیے، یہ بتاتے ہوئے کہ "حملے جاری ہیں۔"
ایکس پر ایک پوسٹ میں، اس نے آپریشن کے پہلے 24 گھنٹوں میں ہتھیاروں اور ہدف کی اقسام کی فہرست شیئر کی۔ پیر کی صبح اسرائیلی فضائیہ نے کہا کہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز ایران میں بڑے پیمانے پر حملوں میں ایرانی اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا، "فضائیہ نے، ملٹری انٹیلی جنس کی رہنمائی میں، اب تہران کے قلب میں ایرانی 'دہشت گرد' حکومت کے اثاثوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملوں کی بوچھار شروع کیا ہے۔"
اٹھائیس فروری کو، اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف مشترکہ میزائل حملہ کیا، جس کا کوڈ نام آپریشن روئرنگ لائین/آپریشن ایپک فیوری تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای، ان کی بیٹی، نواسی، بہو اور داماد ہلاک ہو گئے ہیں۔