امریکہ نے ایرانی تیل پر پابندیوں میں مزید چھوٹ دینے سے انکار کر دیا
امریکہ نے تیل کی سپلائی پر دباؤ کم کرنے کے لیے ایران پر عائد پابندیوں میں 30 دن کی چھوٹ دینے کا اعلان کیا تھا۔
Published : April 15, 2026 at 7:56 AM IST
واشنگٹن: بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بیچ امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز کہا کہ اس کا ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی چھوٹ کو بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو جنگ کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کو کم کرنے کے لیے دی گئی تھی۔
یہ اقدام تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی اقتصادی اور توانائی کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے مقصد سے "اکانامک فیوری" اپروچ کو آگے بڑھا رہا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ مالیاتی اداروں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ محکمہ تمام دستیاب ذرائع اور حکام کو استعمال کرتے ہوئے ان غیر ملکی کمپنیوں کے خلاف ثانوی پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے جو ایرانی سرگرمیوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
Treasury is moving aggressively with Economic Fury, maintaining maximum pressure on Iran. Financial institutions should be on notice that the department is leveraging the full range of available tools and authorities and is prepared to deploy secondary sanctions against foreign…— Treasury Department (@USTreasury) April 14, 2026
امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ سمندر میں پہلے سے پھنسے ہوئے ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دینے والی عارضی رعایت چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے اور اس کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اس سے قبل جمعہ 21 مارچ (مقامی وقت) کو امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پابندیوں میں اس سال 19 اپریل تک عارضی نرمی کا اعلان کیا تھا۔ اس میں ایرانی خام اور بہتر مصنوعات کی امریکہ میں فروخت کی اجازت بھی شامل تھی۔
اس فیصلے کا اعلان امریکی محکمہ خزانہ کے 'دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول' کی جانب سے جاری ایک بیان میں کیا گیا۔ اس سے قبل 20 مارچ سے بحری جہازوں پر ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اور فروخت کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 19 اپریل 2026 تک ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کے لیے پابندی سے استثنیٰ نافذ رہے گا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ لائسنس کے ذریعے اجازت یافتہ لین دین میں امریکہ میں ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد بھی شامل ہے۔ جیسا کہ ایران کے ساتھ تنازع جاری ہے، اسٹریٹجک آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز زیادہ تر سمندری ٹریفک کے لیے تقریباً بند ہے، جس سے عالمی توانائی کی سپلائی میں دقت اور سفارتی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔
