امریکہ اگست 2028 سے عام ادویات کی درآمد پر بھاری محصولات عائد کرے گا، متاثر ہوگا بھارت
ہندوستان کو اکثر "دنیا کی فارمیسی" کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا بھر کے ممالک کو عام ادویات فراہم کرتا ہے۔
By PTI
Published : July 22, 2026 at 9:25 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اگست 2028 سے درآمدی جنرک ادویات پر بھاری محصولات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ایسی دواسازی کی مصنوعات کی تیاری کو ہندوستان میں لانا ہے۔ اس اقدام سے ہندوستان متاثر ہو سکتا ہے، جو امریکہ کو جنرک ادویات کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔
ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ یکم اگست سے امریکہ ملک میں درآمد کی جانے والی تمام جنرک ادویات پر دو سال تک صفر فیصد ٹیرف عائد کرتا رہے گا جس کے بعد اسے ایک سال کے لیے 100 فیصد اور پھر 200 فیصد تک بڑھا دیا جائے گا۔
درآمد کی جانے والی جنرک ادویات پر دو سال تک صفر فیصد ٹیرف
ٹرمپ نے کہا، "یکم اگست 2026 سے، امریکہ میں درآمد کی جانے والی تمام جنرک ادویات پر دو سال تک صفر فیصد ٹیرف رہے گا، جس کے بعد ٹیرف کو ایک سال کے لیے 100 فیصد اور پھر 200 فیصد تک بڑھا دیا جائے گا۔" ٹرمپ نے مزید کہا، "یہ ریاستہائے متحدہ میں عام دواسازی کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنا ہے، ان کمپنیوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے جو مقررہ وقت کے اندر پلانٹس اور آلات بنانے میں ناکام رہیں۔"
ہندوستان کو "دنیا کی فارمیسی" کہا جاتا ہے
صدر نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد امریکہ کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "پیٹنٹ شدہ، برانڈڈ یا اختراعی ادویات سے متعلق پالیسی، جو اتنی کامیاب رہی ہے، وہی رہے گی۔" ہندوستان کو اکثر "دنیا کی فارمیسی" کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا بھر کے ممالک کو عام ادویات فراہم کرتا ہے۔
عالمی فارماسیوٹیکل برآمدات کا 38 فیصد بھارت میں
گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں، ہندوستان نے امریکہ کو 9.7 بلین امریکی ڈالر مالیت کی دواسازی برآمد کیں، جو کہ 25.8 بلین ڈالر کی اس کی کل عالمی فارماسیوٹیکل برآمدات کا 38 فیصد ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، کینسر، متعدی امراض اور دماغی صحت کے لیے ہندوستانی عام دوائیں بڑے پیمانے پر تجویز کی جاتی ہیں۔