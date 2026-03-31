ایران کے خلاف جنگ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں ختم ہوگی: امریکی وزیر خارجہ روبیو
روبیو نے زور دیاکہ آبنائے ہرمز یا تو بین الاقوامی قانون کے مطابق یا اتحادیوں کی کارروائی کے ذریعے ہر حال میں کھلوائی جائے گی۔
Published : March 31, 2026 at 9:25 AM IST
واشنگٹن: امریکہ ایران کے خلاف اپنے فوجی مقاصد کو "مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں مکمل کرنے کی توقع رکھتا ہے" یہ بات امریکہ کے سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں تنازع کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کی شرائط کا خاکہ پیش کیا اور تہران کو اہم عالمی آبی گزرگاہوں کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا۔
پیر کو الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے روبیو نے کہا کہ جاری فوجی کارروائیاں کے بیچ "ایران اور امریکہ کے درمیان، بنیادی طور پر ثالثوں کے ذریعے پیغامات اور کچھ براہ راست بات چیت ہو رہی ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن کے بنیادی مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ "ایران یا ایرانی حکومت کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتی، اور انہیں دہشت گردی کی سرپرستی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایسے ہتھیاروں بنانا بند کرنا ہوگا جو ان کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔"
روبیو نے کہا کہ امریکی فوج اپنے بیان کردہ مقاصد کے حصول میں " اپنے راستے پر ہے یا مقررہ وقت سے آگے " چل رہی ہے۔ ایران کی فضائیہ اور بحریہ تباہی کر دی گئی ہے اور "ان کے پاس موجود میزائل لانچروں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔" "ہم ان مقاصد کو ہفتوں میں حاصل کریں گے، مہینوں میں نہیں۔" انہوں نے کہا۔
امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوئی بھی ایرانی کوشش ناقابل قبول ہوگی۔ روبیو نے مزید کہا کہ "دنیا میں کوئی بھی اسے قبول نہیں کر سکتا۔" انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا اقدام دیگر اقوام کے لیے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کا دعویٰ کرنے کی ایک مثال قائم کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ آبنائے "ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے راستہ طریقے سے" کھلے گا، یا تو بین الاقوامی قانون کی تعمیل کے ذریعے یا اقوام کے اتحاد کی طرف سے کارروائی کے ذریعے۔ اسے کھلوایا جائے گا۔
روبیو نے ایران پر پورے خطے میں شہری اور اقتصادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا الزام بھی لگایا۔ "انہوں نے سفارت خانوں، سفارتی تنصیبات... ہوائی اڈوں... توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر حملے کیے۔"
انہوں نے "ایران کو پچھلے 10 برسوں کے مقابلے میں کمزور قرار دیتے ہوئے دلیل دی کہ مستقبل میں بڑے خطرات سے بچنے کے لیے اس کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنا ضروری ہے۔
سفارت کاری کے بارے میں، روبیو نے کہا کہ تہران کو "جوہری ہتھیار رکھنے کے کسی بھی عزم کو ختم کرنے کے لیے قابلِ عمل اقدامات کرنے" اور میزائل اور ڈرون پروگراموں کو ترک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ "اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ایران کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے حکومت نے "اس راستے پر چلنے سے انکار کیا تھا۔"
انہوں نے اس جنگ کے دوران فضائی حدود سے انکار اور بیس تک رسائی نہ دینے پر نیٹو کے کچھ اتحادیوں سے بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ "ہم نے یورپ کا دفاع کیا … لیکن پھر جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو ہمیں بنیادی حقوق سے انکار کر دیا، یہ اچھا انتظام نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ تعلقات کا "دوبارہ جائزہ لینا پڑے گا۔"
روبیو نے کہا کہ امریکی مقاصد میں حکومت کی تبدیلی شامل نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ واشنگٹن ایران میں قیادت کی تبدیلی کی مخالفت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد یہ نہیں تھا۔
