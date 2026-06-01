امریکہ کا ایران پر پھر حملہ، ایرانی ریڈار اور ڈرون سائٹس کو نشانہ بنایا، ایران نے امریکی ایئربیس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا
کویت پر بھی مسلسل ڈرون اور میزائل سے حملے کیے جارہے ہیں، تاہم ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
Published : June 1, 2026 at 10:44 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: امریکی فوج نے ایک مرتبہ پھر ایران کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے ایران میں ایرانی ریڈار اور ڈرون کنٹرول سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران نے اس ہفتے کے آخر میں ایک امریکی MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو مار گرایا تھا۔
دریں اثناء کویت نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے پیر کی صبح آنے والے ڈرون اور میزائل فائر کو روکنے کے لیے فائرنگ کی تھی۔ کویت میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے، جس کے پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں۔
فوری طور پر کسی نے کویت پر حملے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ ممکنہ طور پر ایران یا عراق میں ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کا کام ہو سکتا ہے۔ ماضی میں دونوں نے ایران جنگ کے دوران کویت پر متعدد حملے کیے ہیں۔
ایران کے نیم فوجی دستے پاسداران انقلاب نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایک جزیرے پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا ہے۔
فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایک ایئربیس پر حملہ کیا ہے جو جنوبی ہرمزگان صوبے میں واقع جزیرہ سرک پر واقع ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "ایک گھنٹہ قبل صوبہ ہرمزگان کے سرک جزیرے پر ایک کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی فوج کی جارحیت کے بعد، آئی آر جی سی ایرو اسپیس فورس کے جنگجوؤں نے ائیر بیس کو نشانہ بنایا جہاں سے جارحیت شروع ہوئی اور پیش گوئی شدہ اہداف کو تباہ کر دیا گیا"۔
آئی آر جی سی نے اس سہولت کے مقام کی وضاحت نہیں کی۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
