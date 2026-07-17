امریکہ نے تازہ حملوں میں ایران کے ریلوے اسٹیشن، پل اور ہوائی اڈے پر بمباری کی، ایران کا جوابی حملہ
امریکہ نے ایران پر مسلسل چھٹے روز بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران نے بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
Published : July 17, 2026 at 7:27 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: امریکہ نے جمعہ کے اوائل میں ایران کے خلاف اپنی فضائی حملے تیز کر دیے۔ امریکہ نے اسلامی جمہوریہ کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جس میں پل، ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادی ممالک کے خلاف نئے میزائل حملے شروع کیے اور خبردار کیا کہ اس کے حملے مزید تیز ہوتے جائیں گے۔
قطر میں ایران کے میزائل حملوں کے بعد حکام نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ پناہ لیں۔ قطر کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے قطر کا فضائی دفاع کام کر رہا ہے۔
ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سنٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم زولفغاری نے اس سے قبل دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے ٹرمپ کے ایرانی پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانے کے انتباہات پر عمل کیا تو ایران "خطے کے تمام بنیادی ڈھانچے" پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "کسی بھی حالت میں اور کسی بھی صورت میں ہم امریکہ کو ایک غیر ملکی اور غیر علاقائی ملک کی حیثیت سے آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔" "یہ ایران کی ناقابل تسخیر سرخ لکیر ہے۔"
امریکہ نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق، امریکہ نے ایران کے جنوبی صوبہ ہرمزگان میں جمعے کی رات تک پلوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے فضائی حملوں میں کم از کم سات افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حملے آبنائے ہرمز پر ایران کے ساحل پر واقع شہر بندر خمیر پر ہوئے۔
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق، امریکی حملے جمعرات کو تہران اور سیمنان صوبے کے ارد گرد کیے گئے، جو ایران کے بیلسٹک میزائل کی تیاری اور خلائی پروگرام کا ٹھکانہ ہے۔
ٹرمپ حالیہ دنوں میں ایرانی پاور سٹیشنوں اور پلوں کو نشانہ بنانے کی اپنی دھمکیوں پر واپس آئے ہیں تاکہ ایران کو آبنائے ہرمز کے معاملے میں اپنی شرائط پر جھکا سکیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے خام تیل کی ترسیل کو روکنے کے لیے ایرانی بندرگاہوں پر دوبارہ بحری ناکہ بندی بھی کر دی ہے۔
میری ٹائم ڈیٹا فرم کے مطابق، ماہ کے آغاز میں آبنائے کے ذریعے ہفتہ وار کارگو کی ترسیل میں تقریباً ایک چوتھائی کی کمی واقع ہوئی۔
لائیڈز نے جمعرات کو کہا، خطرات کو دیکھتے ہوئے، کچھ تیل بھیجنے والے اپنے لوکیشن ڈیوائسز کو بند کرکے آبنائے سے منتقل ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے جہاز انتظار میں ہیں۔ خطے کی توانائی کی بڑھتی ہوئی مقدار کو پائپ لائنوں کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، لیکن آبنائے کے ذریعے ترسیل میں کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ نا کافی ہے۔
امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکی افواج نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے تین تجارتی جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا ہے۔
ایران جنگ کے خاتمے کے لیے قطر پاکستان کے ساتھ اہم ثالث ہے۔ لیکن آبنائے ہرمز پر ایران کے تسلط پر مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں۔
ایران نے اس سے قبل بحرین اور کویت کو اسلامی جمہوریہ میں راتوں رات امریکی فضائی حملوں سے نشانہ بنایا تھا۔
گزشتہ ماہ طے پانے والی عبوری جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اور خطہ آبنائے پر کنٹرول کی جنگ کے دوران امریکہ اور ایران کے پے در پے حملوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں 35 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
جب امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو تہران نے آبنائے ہرمز کو جہازوں کی آمدورفت کے لیے مؤثر طریقے سے بند کر دیا، ایک ایسا اقدام جس نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور ایران کو مذاکرات میں بڑا فائدہ پہنچایا۔
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