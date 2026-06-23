ایران-امریکہ سوئٹزر لینڈ مذاکرات: ایران کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کا ہوگا اجرا، ایرانی تیل کی فروخت سے بھی پابندی اٹھالی گئی
سوئٹزر لینڈ میں امریکہ اور ایران کے بیچ ہوئے اعلیٰ سطحی مذاکرات تہران کے حق میں بہتر ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 7:34 AM IST
برگن اسٹاک،سوئٹزرلینڈ: امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایرانی وفد کی سربراہی کر رہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات میں ایران کے بارہ ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی۔ یہ اثاثے امریکہ اور عالمی برادری کی طرف سے اسلامی جمہوریہ پر برسوں کی پابندیوں، بینکنگ پابندیوں اور قانونی تنازعات کی وجہ سے ناقابل رسائی ہو گئے تھے۔
انھوں نے مزید کہا کہ کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنے کے مقصد سے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمدورفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر قالیباف اور وزیر خارجہ عراقچی آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات چیت کے لیے عمان میں ہیں۔
وہیں، امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے عبوری معاہدے کے تحت ایرانی تیل کے خلاف پابندیوں میں 60 دن کی چھوٹ دینے کا لائسنس جاری کر دیا ہے۔ ایرانی تیل پر پابندیوں کو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ امریکی لائسنس ایرانی تیل کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت دیتا ہے۔ یہ لائسنس دو مہینوں تک یعنی 21 اگست تک کارآمد رہے گا۔
امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کو 21 اگست تک خام تیل اور متعلقہ مصنوعات کی پیداوار، فروخت اور ترسیل کی اجازت دینے کے لیے ایران پر سے پابندیاں عارضی طور پر ہٹا رہا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے ساتھ ابتدائی بات چیت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وینس نے کہا، "حتمی معاہدہ نزدیک ہے، ہم نے بنیاد رکھ دی ہے، ہم نے امریکی عوام کے لیے سازگار مقام تک پہنچنے کے لیے ایک کامیاب بنیاد رکھی ہے۔"
ایران نے لبنان میں لڑائی کو ختم کرنے کی طرف "اہم پیش رفت" کا ذکر کرتے ہوئے اسے مذاکرات کا پہلا حقیقی امتحان قرار دیا۔
وینس نے اس بات کی تردید کی کہ ٹرمپ کی دھمکیوں نے مذاکرات کو پیچیدہ بنا دیا ہے، یہ کہتے ہوئے، "نہیں، انہوں نے مذاکراتی عمل میں کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ہاں، انہوں نے مذاکرات سے الگ ہونے کی دھمکی دی تھی- یا کم از کم سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کل رات ایک بجے کے بعد بھی مذاکرات کر رہے تھے، اس لیے وہ نہیں گئے۔"
نائب صدر نے تجویز پیش کی کہ امریکہ امریکی سویا، مکئی اور گندم کی خریداری کے لیے ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر راضی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ خیال ٹرمپ کے داماد اور ایک اہم امریکی مذاکرات کار جیرڈ کشنر نے پیش کیا تھا۔ وینس نے کہا کہ اس عمل کو قطر کی منظوری حاصل ہوگی، اور پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد ایران کو ملنے والے فنڈز کا استعمال "ایرانی عوام کے فائدے کے لیے" امریکی مصنوعات کی خریداری کے لیے کیا جائے گا۔ ایران، جو اربوں ڈالر کے اثاثوں کو منجمد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، نے اس تجویز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
ثالث پاکستان اور قطر نے ایک مشترکہ بیان میں اسے "حوصلہ افزا پیش رفت" قرار دیا۔ امریکہ اور ایرانی لیڈروں کے درمیان دشمنی ختم کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے طے پانے والے ایک عبوری معاہدے نے مذاکرات کاروں کے لیے 60 دن کی ونڈو مقرر کی ہے۔ اس میں تہران کے جوہری پروگرام کے مستقبل جیسے مسائل کو حل کرنا شامل ہے۔
وینس اور امریکی حکام نے کئی محاذوں پر پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں آبنائے ہرمز (عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم سمندری راستہ) کو کھلا رکھنے کے لیے "طریقے" وضع کرنا اور جنوبی لبنان میں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے جنگجوؤں کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ واشنگٹن واپسی پر، وینس نے تبصرہ کیا کہ تکنیکی بات چیت بہت اہم ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا، "ہم اس کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ مناسب سیاسی نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جگہ جتنی خوبصورت ہے، میں اگلے 60 دنوں تک یہاں نہیں رہ سکتا۔" امریکی ایلچی کشنر اور اسٹیو وٹ کوف تکنیکی تفصیلات کو سنبھال رہے ہیں۔
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