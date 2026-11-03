امریکی انتخابات کے بیچ ایران کے جزیرۂ قشم پر حملہ، امریکی اہلکار کا دفاعی کارروائی کا دعویٰ

امریکی انتخابات کے بیچ ایران کے جزیرۂ قشم پر حملہ، امریکی اہلکار کا دفاعی کارروائی کا دعویٰ
ایک امریکی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی اہداف پر دفاعی حملے کیے ہیں۔
Published : November 3, 2026 at 8:58 AM IST
واشنگٹن: ایک امریکی اہلکار کے مطابق، امریکہ نے آبنائے ہرمز میں چند ایرانی اہداف پر دفاعی حملے کیے ہیں۔ دریں اثنا، ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا ہے کہ جزیرہ قشم پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔
امریکی اہلکار، جو علانیہ تبصرہ کرنے کے مجاز نہیں تھے، انہوں نے پیر کے روز نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں "اُن ایرانیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو امریکی اثاثوں کے خلاف زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل استعمال کر رہے تھے۔"
قابل ذکر ہے کہ یہ حملے امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بیچ ہوئے ہیں، نیز یہ کہ مکمل جنگ کی طرف لوٹنے کے بجائے یہ حملے محدود نوعیت کے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ مڈٹرم انتخابات سے پہلے ایران پر حملے نہیں کرے گا۔
عوام میں غیر مقبول ایران جنگ اور اس کے نتیجے میں امریکی پیٹرول کی قیمتوں اور معیشت کے دیگر حصوں پر پڑنے والے اثرات ریپبلکنز کے لیے ایک کمزوری بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ امریکی پارلیمنٹ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مذاکرات میں مثبت پیشرفت کے دعوے کے بعد ہوا حملہ!
نائب صدر جے ڈی وینس نے پیر کے روز قبل ازیں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ٹرمپ سے بات کی ہے اور کہا کہ "صدر اور میں دونوں ہی ممکنہ طور پر کسی مذاکراتی تصفیے تک پہنچنے کے امکانات کے بارے میں کافی پرامید محسوس کر رہے ہیں۔"
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پیر کے روز محتاط امید کا اظہار کیا کہ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر ممکنہ طور پر نئے حملوں کی دھمکی پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے اب بھی کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔
وینس نے گزشتہ ہفتے ایران کے سکیورٹی چیف محسن رضائی کو ایک خط بھیجا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس خط کے مندرجات کے بارے میں بہت کم تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ خط ایران کو "طبی سامان اور مختلف چیزوں" میں مدد فراہم کرنے پر مرکوز تھا۔
تاہم، وینس نے پیر کے روز اشارہ دیا کہ یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ امریکہ اور ایران اب بھی کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔
وینس نے پیر کے روز خط کے بارے میں پوچھے جانے پر صحافیوں کو بتایا کہ "ہماری ایرانیوں کے ساتھ کئی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ درحقیقت میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ہی اس بارے میں امریکہ کے صدر سے بات کی ہے۔ دیکھیے، صدر اور میں دونوں ہی ممکنہ طور پر کسی مذاکراتی تصفیے تک پہنچنے کے امکانات کے بارے میں کافی پرامید محسوس کر رہے ہیں۔ ہم اس پر کام جاری رکھیں گے۔"
وینس کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطہ ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے دوبارہ بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کیے جانے کے امکانات کے باعث شدید تشویش میں ہے۔ پسِ پردہ سفارتی کوششیں ایک ایسے وقت میں جاری ہیں جب اسرائیل اور بعض مشرقِ وسطیٰ کے اتحادی، عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دینے والی اور ایران کو تباہی سے دوچار کرنے والی آٹھ ماہ سے جاری جنگ میں آگے بڑھنے کے راستے پر ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔
امریکہ کا لہجہ تبدیل: محسن رضائی
ایران کے سکیورٹی چیف محسن رضائی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ امریکہ کی جانب سے "لہجہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے" اور انہوں نے اسے ایک "بہت اچھا اشارہ" قرار دیا۔ انہوں نے جے ڈی وینس کی طرف سے موصول ہونے والے خط کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں، جس کی تصدیق ایران نے گزشتہ ہفتے کی تھی، اور کہا کہ انہوں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہے۔
دوسری طرف، وینس نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ریپبلکن انتظامیہ کی سب سے اہم ترجیح یہ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر ٹھوس اقدامات کرنے پر آمادہ ہو۔
وینس نے مزید کہا، "ہمارا خیال ہے کہ وہاں ایک راستہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے واقعی ایک پختہ اور قابلِ تصدیق عہد کی ضرورت ہے کہ وہ اس جوہری پروگرام کو دوبارہ تیار نہیں کریں گے۔"
نیتن یاہو نے ٹرمپ پر حملوں کے لیے دباؤ ڈالا
دو علاقائی حکام اور اس معاملے سے واقف ایک تیسرے شخص کے مطابق، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو امریکہ میں منگل کے انتخابات کے بعد ایران پر حملوں کی ایک اور لہر کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔
ایران کے ساتھ دوبارہ بڑے پیمانے پر جنگ کا آغاز نیتن یاہو کو ایک ہنگامی حکومت تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اور ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادی گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ دوسری طرف، ٹرمپ بڑے حملوں کی دھمکی اور ایران کے ساتھ معاہدے کے بیچ ادھر ادھر پھسلتے نظر آ رہے ہیں۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ نیتن یاہو امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر ٹرمپ کو ایک فوری لیکن وسیع فضائی مہم شروع کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ صدر نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔
اس معاملے پر بریفنگ حاصل کرنے والے ایک شخص کے مطابق، نیتن یاہو نے ویک اینڈ پر ٹرمپ کے ساتھ ایک فون کال کے دوران حملوں کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن ٹرمپ نے فوجی کارروائی کرنے کا کوئی عزم ظاہر نہیں کیا۔
اسرائیلی حکومت نے اس پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ویک اینڈ کال کے دوران نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان ممکنہ نئے حملوں پر ہونے والی بات چیت کے بارے میں سوالات کا براہِ راست کوئی جواب نہیں دیا۔
واضح رہے کہ نیتن یاہو اسرائیلی انتخابات سے پہلے ہی نئے حملوں کے لیے زور دے رہے تھے کیونکہ وہ سات اکتوبر 2023 کے حماس حملوں سے شدید متاثرہ عوام کے سامنے اپنی سکیورٹی کی اہلیت کو نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن امریکہ کے وسط مدتی انتخابات سے قبل یہ جنگ امریکی ووٹروں کے لیے بھی ایک بڑا اور اہم مسئلہ بنی رہی ہے۔
اسرائیلی انتخابات کے بعد سے نیتن یاہو نے ایران کے معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ حالیہ فون کال کے حوالے سے ان کے دفتر سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔
ثالثی کی کوششوں میں تیزی
دو حکام نے بتایا کہ سفارتی کوششوں میں پیش رفت ہوئی ہے، اور قطری ثالثوں نے گزشتہ ہفتے ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے دو دور کیے۔ ان حکام کے مطابق، ثالث ایک ایسے فریم ورک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت ایران آبنائے ہرمز میں اپنے حملے بند کر دے گا اور اس کے بدلے میں امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر لگی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔
انہوں نے بتایا کہ اس ہفتے مزید بات چیت کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ دونوں حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ ان خفیہ بریفنگز پر تبادلہ خیال کر رہے تھے جو انہیں امریکی، اور ایک معاملے میں اسرائیلی، حکام سے موصول ہوئی تھیں۔
ایک تیسرے علاقائی اہلکار نے بتایا کہ مشرقِ وسطیٰ میں امریکہ کے دیگر اتحادیوں نے مزید حملوں کے خلاف وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطہ غیر مستحکم ہو جائے گا اور یمن میں ایران کے اتحادی حوثی باغی سعودی عرب اور بحیرہ احمر کی جہاز رانی پر اپنے حملے تیز کر سکتے ہیں۔ عراق میں ایران نواز ملیشیا بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔
سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ انہوں نے پیر کے روز امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کے ساتھ فون پر "تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات" اور سعودی عرب پر حوثیوں کے مسلسل حملوں کے بارے میں بات چیت کی۔
تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی
پیر کے روز عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی دیکھی گئی کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے تجدید شدہ سفارتی کوششیں رنگ لاتی ہوئی دکھائی دیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں پیٹرول پمپس پر قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، جو کانگریس کے دونوں ایوانوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ٹرمپ نے ایران تنازع کی شدت کو کم کر کے پیش کیا
صدر ٹرمپ نے پیر کے روز واشنگٹن میں ایک تقریر کے دوران قیمتوں میں اس کمی کا ذکر کیا، جسے امریکی عوام کے سامنے ان کا آخری اور حتمی موقف قرار دیا جا رہا تھا، اور انہوں نے اس تنازع کی شدت کو کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جس پر امریکی ٹیکس دہندگان کے کم از کم 47 ارب ڈالر لاگت آ چکی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "میں نہیں جانتا کہ آپ اسے جنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم نے مہینوں سے کوئی لڑائی نہیں کی ہے۔"
سفارت کاری کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے بھی تیار: ایران
ایران اس بات کی ضمانت چاہتا ہے کہ امریکہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے اپنے حصے پر مکمل عمل درآمد کرے گا۔ اس سے قبل امریکہ اور اسرائیل دو بار ایران پر اس وقت حملے کر چکے ہیں جب وہ اپنے متنازع جوہری پروگرام پر مذاکرات میں مصروف تھا۔
ایرانی حکام علانیہ طور پر کہتے ہیں کہ وہ جنگ اور سفارت کاری دونوں کے لیے تیار ہیں۔
نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے ایران کے فوجی سربراہان سے ملاقات کی اور کہا کہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے "کسی بھی قسم اور سطح کے خطرے" کا جواب فوری اور "جغرافیائی حدود" کے بغیر ہونا چاہیے، اور انہوں نے ممکنہ اہداف کی فہرست کو وسعت دینے پر زور دیا۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک حالیہ تجزیے کے مطابق، جنگ کے آغاز سے اب تک دو درجن سے زائد امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کے نتیجے میں اربوں ڈالر کے فوجی سازوسامان کا نقصان ہوا ہے۔
28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کے ابتدائی حملوں، جن میں ایران کے سابق سپریم لیڈر جاں بحق ہو گئے تھے، کے بعد سے خامنہ ای کو عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا ہے۔
اگلی کشیدگی "زیادہ خطرناک، زیادہ تباہ کن'' ہوگی
اکتوبر کے مہینے میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر سب سے زیادہ حملے دیکھنے میں آئے، کیونکہ ایران نے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنی ناکہ بندی ختم کر دے۔
بحرین میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیرِ اہتمام منعقدہ سالانہ سکیورٹی سمٹ 'منامہ ڈائیلاگ' میں ماحول کافی تشویشناک تھا۔
متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش نے شرکاء کو بتایا کہ امریکہ اور ایران کے موقف میں اب بھی بہت بڑا فاصلہ ہے، اور "اگر ان پوزیشنز کے درمیان دوری کو ختم نہ کیا گیا، تو ہمیں بدترین حالات کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا"۔
جنگ شروع ہونے کے بعد سے خلیجی ممالک نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے بحرین میں اس اجلاس کے دوران کہا کہ اگلی کشیدگی "زیادہ خطرناک، زیادہ تباہ کن ہوگی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا"۔
ادھر چین نے بھی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ چینی وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ چین نومبر کے اوائل سے وسط تک ایران، عمان اور سعودی عرب میں ایک خصوصی ایلچی بھیجے گا۔
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