امریکہ کا ایران پر حملہ، ڈرون اسٹوریج مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے امریکی کارروائی کو جائز ٹھہرایا ہے۔
Published : June 27, 2026 at 7:22 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے ایران کی جانب سے جمعے کے روز آبنائے ہرمز میں ایک کارگو جہاز پر ڈرون حملے کے الزام لگاتے ہوئے تہران کے خلاف جوابی حملہ کر دیا۔ یہ پیش رفت امریکہ اور ایران کے لیے ایک نازک وقت کے دوران ہوئی ہے جب وہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے بات چیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو لے کر خطے اور امریکہ کو تیزی سے چیلنج کیا ہے، یہاں تک کہ حالیہ عبوری ڈیل کے باوجود جو اس نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ساتھ طے پایا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈرون حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد ایران پر امریکی حملوں کی خبر آئی۔ ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے کہا تھا، "آپ کو پتہ چل جائے گا،" کہ آیا امریکہ جواب دے گا۔
June 26, 2026
ٹرمپ نے کہا، "مجھے یہ حقیقت پسند نہیں ہے کہ انہوں نے کل گولیا چلائیں۔" ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کہا "وہ کچھ مختلف ہیں۔" اس کے بعد انہوں نے اچانک سوالات کاٹ دیے اور صحافیوں کو ان کے دفتر سے باہر لے جایا گیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ فوج نے ایران میں میزائل اور ڈرون مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔
Warning for GCC leaders: outsourcing your security has made you less secure.— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) June 26, 2026
You have seen how US military bases in your countries have turned into a source of threat instead of providing security.
Our missile and drone power, as well as the management of the Strait of Hormuz,…
ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے جمعہ کے اوائل میں سوشل میڈیا پر ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ، "آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، اس لیے: قوانین کا احترام کریں" اور "تسلسل کو کنٹرول کرنے کی غلطی نہ کریں۔"
عزیزی نے لکھا، "یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں ہے؛ یہ جنگ بندی کا انتظام ہے۔"
Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.— JD Vance (@JDVance) June 26, 2026
But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV
جمعہ کی شام، نائب صدر جے ڈی وینس نے سوشل میڈیا پر کہا کہ "اگر جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں اختلاف ہے تو ایران کو بات چیت کرنی چاہیے، تاہم تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا۔"
حملے ایک گھنٹے بعد ختم ہو گئے:
صورت حال سے واقف ایک امریکی اہلکار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر فوجی کارروائی کے اعلان کے تقریباً ایک گھنٹے بعد ایران پر امریکی حملے ختم ہو گئے۔
برطانوی فوج نے جمعرات کو کہا کہ ایران کی جانب سے جہازوں کو راستہ استعمال کرنے سے روکنے کی دھمکی کے چند گھنٹے بعد ایک کنٹینر جہاز عمان کے ساحل پر ایک پروجیکٹائل سے ٹکرا گیا۔ یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر نے کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
مال بردار بحری جہاز پر حملہ اس وقت ہوا جب اقوام متحدہ کی میری ٹائم ایجنسی اس ہفتے متبادل راستے کا استعمال کرتے ہوئے آبنائے سے پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر رہی تھی۔ اس کے تحت آبنائے کے وسطی حصے سے گزرنے کے بجائے عمان کے ساحلوں کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔
انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے حملے کے بعد انخلاء کو روک دیا اور جمعہ کو کہا کہ وہ اس وقت تک دوبارہ کام شروع نہیں کریں گے جب تک اس بات کی ضمانت نہیں مل جاتی کہ دوسرے جہازوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔
ایجنسی کے سکریٹری جنرل آرسینیو ڈومینگیز نے کہا کہ حالیہ دنوں میں تقریباً 115 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس سے تقریباً 500 اب بھی علاقے میں موجود ہیں۔
آبنائے ہرمز کے متبادل راستے کے کھلنے سے عالمی معیشت پر دباؤ کم ہونے اور امریکہ کے ساتھ جاری امن مذاکرات میں ایران کے فائدہ اٹھانے کے اہم ذریعہ کو ختم کرنے کی توقع تھی۔
امریکہ اور ایران ابھی بھی معاہدے کی شرائط پر بات چیت کر رہے ہیں، جس میں اہم آبنائے سے بحری جہازوں کا حصول اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے مستقبل کو حل کرنے جیسے مسائل شامل ہیں۔ عبوری معاہدے کے تحت، دونوں فریقوں کے پاس تفصیلات پر کام کرنے کے لیے 60 دن ہیں۔
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