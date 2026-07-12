آبنائے ہرمز بند، امریکہ کی ایران پر پھر سے بمباری، خلیجی ممالک میں تہران کے جوابی حملے
ایران نے ہرمز کو ایک بار پھر پوری طرح سے بند کر دیا ہے۔ دریں اثنا ایران نے آبنائے میں ایک جہاز کو نشانہ بنایا۔
Published : July 12, 2026 at 8:45 AM IST
تہران: آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ دریں اثنا، امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر فضائی بمباری کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ "ایران نے غلط فیصلہ کیا، اور اب وہ اس کی قیمت چکائے گا۔"
وہیں ایران نے جواب میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ آج حملوں کی یہ لہر اس وقت شروع ہوئی جب ایرانی فوج کی جانب سے فائر کیا گیا ایک انتباہی پروجیکٹائل ایک جہاز سے ٹکرا گیا جو اس آبی گزرگاہ سے بغیر اجازت کے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس واقعے سے امریکہ کے ساتھ پہلے سے ہی کمزور امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کو مزید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv— Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026
ایران پر حملوں کے فوراً بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اس کی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کا تیسرا دور شروع کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے آبنائے کے ساتھ دو شہروں بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی اطلاع دی۔
امریکی فوج نے کہا کہ "ایران کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ وہ آبنائے سے گزرنے والے شہری اور تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کر رہا ہے۔"
امریکی سینٹرل کمانڈ نے اطلاع دی کہ ایران نے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملہ کیا جس سے "اس کے انجن روم کو کافی نقصان پہنچا" اور عملے کا ایک رکن لاپتہ ہوگیا۔ اس سے قبل واشنگٹن میں امریکی حکام نے کہا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ ہونے والے معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے مذاکرات اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آبنائے محفوظ نہیں بن جاتے۔
At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران صورتحال کے بارے میں عوامی بیان دے۔ اس کے بجائے، ریولوشنری گارڈز کور نے کہا کہ کئی جہازوں نے "ہماری انتباہات اور ہدایات کو نظر انداز کیا کہ راستہ تبدیل کریں اور منظور شدہ راستے پر چلیں۔"
بحری جہازوں میں سے ایک "انتباہی گولی چلانے کے بعد رک گیا۔" ایران نے کہا کہ آبنائے "اگلے احکامات تک" بند رہے گی اور کہا کہ اگر مزید حملے ہوئے تو وہ "علاقے میں دشمن کے مزید ٹھکانوں" کو نشانہ بنانے پر غور کرے گا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے اطلاع دی ہے کہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز گلیکسی پر اس وقت حملہ کیا جب وہ آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔ اس حملے میں عملے کا ایک شہری لاپتہ ہو گیا۔ کمانڈ نے کہا کہ جہاز میں آگ لگ گئی اور اس کے انجن روم کو کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکا۔
یو اے ای اور قطر میں میزائل اور ڈرون حملے
وہیں ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اتوار کو عوام کو آنے والے میزائل اور ڈرون حملے سے خبردار کیا۔ اسی بیچ ایک اور خلیجی ملک قطر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ متحدہ عرب امارات میں کہاں حملہ کیا گیا، جسے اب تک ایران کے حملوں کے تازہ ترین دور میں نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک صحافی نے اتوار کی صبح قطر میں دھماکوں کی آواز سنی۔ تاحال ان حملوں کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے ایران پر فضائی حملوں کے دو دور میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔
مزید پڑھیں:
آبنائے ہرمز کھلا رکھنے اور جہازوں پر حملے روکنے کیلئے تہران عوامی بیان جاری کرے، امریکہ کا ایران سے مطالبہ
تہران کی 'کِل لسٹ' میں ٹرمپ پہلے نمبر پر! امریکی صدر نے کہا، اگر میرا قتل ہوا تو ایران میں تباہی مچ جائے گی
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کئی روزہ سرکاری تقاریب کے بعد مشہد میں سپرد خاک
امریکہ-ایران کشیدگی کے بیچ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا
ایران-امریکہ جنگ بندی معاہدہ ختم، ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کو وقت کا ضیاع قرار دے دیا