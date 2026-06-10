امریکہ نے فوجی ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام لگا کر ایران پر حملہ کر دیا، ایران کی بھرپور جوابی کارروائی
امریکہ نے ایران پر اس کے فوجی ہیلی کاپٹر آرمی اے ایچ 64 اپاچی کو تباہ کرنے کا الزام لگا کر ایران پر حملہ کردیا۔
Published : June 10, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : June 10, 2026 at 8:22 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: امریکی فوج نے منگل کو کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے گرنے کے بعد ایران پر حملہ کیا ہے۔ اس کا الزام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ پر عائد کیا ہے۔ دوسری جانب تہران نے جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ یہ حملے "ایرانی جارحیت کا بلاجواز متناسب جواب تھے۔"
ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ آبنائے ہرمز میں واقع جزیرہ قشم پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ جنوب میں امریکی حملوں کی لہر اب "تھم گئی" ہے۔
ٹرمپ نے اس سے قبل ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ ایران نے طیارہ کو اس وقت مار گرایا جب وہ آبنائے پر گشت کر رہا تھا اور اعلان کیا کہ امریکہ کو "ضرورت کے مطابق، اس حملے کا جواب دینا چاہیے۔" ایران کے اعلیٰ سفارت کار نے کہا کہ اس کی سرزمین کے قریب غیر ملکی فوجی دستے "مسلسل خطرے میں ہیں" اور بعد میں اس عزم کا اظہار کیا کہ نئے امریکی حملوں کا جواب دیا جائے گا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ایرانی فورسز "کسی بھی حملے یا دھمکی کو جواب کے بغیر نہیں چھوڑیں گی۔" "اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ دیں۔"
Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026
Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.
Leave our region if you want to be safe.
History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA
ایران کی جوابی کارروائی:
ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں بحرین میں امریکی پانچویں بحری بیڑے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔
آئی آر جی سی نے اعلان کیا ہے کہ اس کی ایرو اسپیس فورس نے اردن کے ایک امریکی فوجی اہلکاروں کی میزبانی کرنے والے ایئربیس پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹھوس ایندھن والے میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔
بیان کے مطابق، آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا کہ اس کے میزائلوں نے بیس کے چار اہم اہداف کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا، جن میں ایف-35 لڑاکا جیٹ ہینگرز اور ایک پرائمری کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل ہیں۔
آئی آر جی سی نے میزائل حملے کو ایک وسیع تر جوابی کارروائی کی تکمیل کے طور پر بیان کیا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس میں پورے خطے میں مختلف امریکی فضائی اور بحری اڈوں پر 21 اہداف کو نشانہ بنانا، نیز ایرانی فضائی حدود میں امریکی MQ-9 ڈرون کو گرانا شامل ہے۔
آئی آر جی سی نے اپنے بیان کا اختتام ایک انتباہ کے ساتھ کیا کہ اس کی افواج کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کا "کچلنے والا اور فیصلہ کن" جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور کشیدگی میں مزید اضافہ کے نتائج کی پوری ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔
آئی آر جی سی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ امریکہ نے جنوبی ایران کے جسک، سرک، اور قشم جزیرے میں کئی مقامات پر حملے کیے، جس سے ایک ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان پہنچا اور سرک کے بیمانی ضلع میں پانی کے دو ٹینک تباہ ہوگئے۔
The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 10, 2026
بحرین میں ایرانی حملوں کے چلتے سائرن بج رہے ہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اپنے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ "پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ مقام کی طرف جائیں"۔
ایران پر حملے اپنے دفاع میں کئے: امریکی سینٹرل کمانڈ
امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے اپنے دفاع میں کیے گئے ہیں، ایران کے خلاف کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی۔
سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی کارروائی ایرانی وقت کے مطابق رات ساڑھے بارہ بجے کی گئی۔
ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے اور امریکی فوج کے حملوں نے دو ماہ کی جنگ بندی میں مزید تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ امریکی حملے اسرائیل اور ایران کے درمیان نازک جنگ بندی کے نفاذ کے بعد پہلی بار حملوں کے تبادلے کے بعد ہوئے ہیں۔
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے منگل کو کہا کہ اسرائیلی حملوں میں ملک کے فضائی دفاعی یونٹوں کے کم از کم دو ارکان ہلاک ہو گئے۔
امریکی ہیلی کاپٹر ایرانی ڈرون سے ٹکرا گیا: امریکی اہلکار کا دعویٰ
ایک امریکی اہلکار کے مطابق، آرمی اے ایچ 64 اپاچی حملہ آور ہیلی کاپٹر ایرانی ڈرون سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہو گیا۔
یہ واضح نہیں تھا کہ آیا تصادم جان بوجھ کر ہوا تھا، اور سرکاری بیانات میں صرف یہ کہا گیا کہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس سے قبل سی این این، سی بی ایس نیوز اور دیگر آؤٹ لیٹس نے تصادم کی اطلاع دی تھی۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ امریکی فوج کی طرف سے اپنی نوعیت کے پہلے معلوم آپریشن میں، ایک ڈرون کشتی نے مقامی وقت کے مطابق منگل کی صبح 3:30 بجے دو ہوا بازوں کو بچایا، جس کے تقریباً دو گھنٹے بعد ان کا طیارہ عمان کے ساحل پر گشت کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ دونوں سروس ممبران "محفوظ ہیں زخمی بھی نہیں ہوئے ہیں۔"
AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر امریکی فوج کے لیے ایک اہم اثاثہ رہے ہیں کیونکہ ان کا استعمال ایرانی خام تیل کی ترسیل اور ٹینکروں کی ناکہ بندی کو نافذ کرنے اور تہران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ہیلی کاپٹر ایرانی ڈرون کو مار گرانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔
ٹرمپ کے فوجی ہیلی کاپٹر گرانے کے الزام کے فوراً بعد ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے کہا کہ آبنائے "امریکی ساحلوں سے ہزاروں میل دور ہے۔"
Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026
To reduce risk, best solution is for them to leave.
We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj
عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا، "ہمارے علاقے کے قریب غیر ملکی افواج اپنی انسانی غلطیوں، سادہ حادثات، یا ممکنہ طور پر کراس فائر میں پھنس جانے کی وجہ سے مستقل خطرے میں ہیں۔" "خطرے کو کم کرنے کے لیے، بہترین حل یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔"
ٹرمپ کو کشیدگی کے باوجود جامع معاہدہ ہونے کی امید
ایران پر امریکی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا الزام لگانے سے پہلے، ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں نئی امید ظاہر کی تھی۔
ٹرمپ نے پیر کے آخر میں کہا تھا کہ "ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے" کہ "دو یا تین دن" میں ایک معاہدے پر دستخط کریں۔ لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ پرامید ہونے کی وجہ کیا تھی۔ دو مہینوں میں جب سے امریکہ اور ایران نے ابتدائی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، ٹرمپ نے بارہا پیشین گوئی کی ہے کہ معاہدہ قریب ہے۔
امریکی صدر نے کہا کہ "ہم ایک بہت، بہت اچھی، مضبوط، طاقتور ڈیل کے بہت قریب ہیں۔"
ثالث، جن کی قیادت بنیادی طور پر پاکستان کر رہا ہے، کئی ہفتوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ لائن کے اس پار ڈیل ہو جائے۔ تاہم ایران اور امریکہ دونوں نے سخت گیر موقف اختیار کیا ہوا ہے۔
امریکہ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے کو ترک کرتا دیکھنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 2025 میں 12 روزہ جنگ کے دوران ہونے والے امریکی فضائی حملوں کے نتیجے میں دب گیا تھا۔ لیکن ایران اس سے انکار کر رہا ہے اور پابندیوں سے نجات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران یہ حتمی معاہدہ ہونے سے پہلے ہی منجمد اثاثوں کی بحالی بھی چاہتا ہے، جسے ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہے۔
مذاکرات کے بارے میں ٹرمپ کے تبصرے سے پہلے، قالیباف نے پیر کو کہا کہ ممکنہ معاہدے پر ٹرمپ کے اب تک کے ریمارکس "متفقہ حصوں سے متصادم ہیں"، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ "نہ تو جنگ بندی کا خواہاں ہے اور نہ ہی بات چیت کا"۔
جب سے امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ شروع کیا ہے، اس جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، دنیا بھر میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور خوراک سمیت بہت سی بنیادی چیزیں مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔
حکام تنازعات کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے اپریل کی جنگ بندی کو ایک معاہدے میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے ہیں، خاص طور پر جب اسرائیل لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی مہم کو تیز اور بڑھا رہا ہے۔
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