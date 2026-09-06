ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر داغے میزائل، امریکہ نے تین ایرانی آئل ٹینکروں پر کیا حملہ
ایران نے تیل بردار جہازوں پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے 'جنگی جرم' قرار دیا۔
Published : September 6, 2026 at 1:38 PM IST
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے سنیچر کے روز بتایا کہ امریکی افواج نے ایران کے تین خام تیل بردار جہازوں پر حملے کیے، یہ کارروائی ایران کے پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے علاقائی پانیوں میں گشت کرنے والے دو امریکی بحری جنگی جہازوں پر بیلسٹک میزائل داغنے کے بعد کی گئی۔
سینٹکام کے مطابق، ایک امریکی ایئرکرافٹ کریئر اور گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر متعدد ایرانی حملوں سے محفوظ رہنے میں کامیاب رہے اور کسی بھی امریکی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
ان حملوں کے بعد، امریکی افواج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جزیرۂ خارگ کے ساحل کے قریب ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے خام تیل بردار جہاز 'ایم/ٹی ڈاؤنـی' اور جاسک کے قریب 'ایم/ٹی اسٹارک ون' کو "مکمل اور مستقل طور پر ناکارہ" بنا دیا۔
اس سے قبل سنیچر کے روز، پاسدارانِ انقلاب کی ایرواسپیس فورس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور ایک ڈسٹرائر پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران کا الزام تھا کہ یہ دونوں جنگی جہاز ایرانی بحری جہازوں کو ہراساں کر رہے تھے اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف بحری محاصرے میں حصہ لے رہے تھے۔
ایرانی سرکاری میڈیا 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' (آئی آر آئی بی) کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں پاسدارانِ انقلاب نے کہا کہ امریکی بحریہ کے ان دو جہازوں کو ایرانی جہاز رانی کے خلاف مسلسل معاندانہ اقدامات کے باعث نشانہ بنایا گیا۔
آئی آر آئی بی کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ "اسلامی پاسدارانِ انقلاب کی ایرواسپیس فورس نے بچوں کی قاتل امریکی فوج کے ایئرکرافٹ کریئر اور ایک ڈسٹرائر پر متعدد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، جو ایرانی جہازوں کو ہراساں کر رہے تھے اور بحری محاصرے میں حصہ لے رہے تھے۔"
پاسدارانِ انقلاب نے مزید دعویٰ کیا کہ دونوں جنگی جہاز نقصان اٹھانے اور مزید حملے کے خوف سے تنازع کے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "دونوں جنگی جہاز نقصان اٹھانے کے بعد اور ایک اور حملے کے خوف سے تصادم کے علاقے سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔"
ایران کا آبنائے ہرمز میں امریکی ڈرون کشتی پر حملے کا دعویٰ
ایرانی پاسدارانِ انقلاب کا کہنا ہے کہ ان کی بحری افواج نے دور سے کنٹرول کی جانے والی ایک امریکی ڈرون کشتی پر حملہ کیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ "آبنائے ہرمز کے محفوظ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی"۔
پاسدارانِ انقلاب نے ایک بیان میں انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ "یہ سٹریٹجک بحری راستہ اسلامی جمہوریہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور بچوں کے قاتل دشمن کی کسی بھی حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔" انہوں نے مزید خبردار کیا کہ امریکہ کو "یہ جان لینا چاہیے کہ خطہ چھوڑنے اور اپنے مذموم اقدامات سے باز آنے کے سوا اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے"۔
پاسدارانِ انقلاب کی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کے راستوں کے استعمال پر تنبیہ
پاسدارانِ انقلاب کی بحری افواج نے خلیجی خطے اور آبنائے ہرمز میں کام کرنے والے تجارتی جہازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر مجاز راستوں کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔
ایرانی میڈیا 'آئی آر آئی بی' کی جانب سے نشر کیے گئے ایک بیان میں، پاسدارانِ انقلاب کی بحری فوج نے خلیج میں یا آبنائے ہرمز کے قریب موجود تمام بحری جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی فوج کے "دھوکے میں نہ آئیں" اور "غیر مجاز بحری راستوں سے گزرنے کے مقصد سے کی جانے والی کسی بھی مشکوک حرکت سے باز رہیں"۔
ایران نے آئل ٹینکروں پر حملوں کو 'جنگی جرم' قرار دے دیا
ایران نے سنیچر کے روز خلیجِ فارس اور بحرِ عمان میں ایرانی تجارتی جہازوں پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، اور ان حملوں کو اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ "جنگی جرم کے زمرے میں آتے ہیں"۔
ایک بیان میں، ایرانی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ وہ "خلیجِ فارس اور بحرِ عمان میں ایرانی تجارتی جہازوں پر حملوں کی صورت میں امریکی مہم جوئیانہ اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ "تہران نے ان حملوں کو ایران کے خلاف امریکی فوجی جارحیت کا تسلسل قرار دیا۔
ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ "یہ غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات، جو ایران کے خلاف امریکی فوجی جارحیت کا تسلسل ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ بحری ناکہ بندی اور معاشی جنگ کا حصہ ہیں، اقوامِ متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 4(2) کی واضح خلاف ورزی ہیں، ایک جنگی جرم ہیں، اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ بحری تجارت کے لیے بھی ایک خطرہ ہیں۔"
ایرانی وزارتِ خارجہ نے مزید خبردار کیا کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی بحری ناکہ بندی، معاشی جنگ اور تجارتی جہازوں پر حملوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔
مزید پڑھیں:
ٹرمپ کا ایران مخمصہ: نہ آگے بڑھنے کی راہ، نہ پیچھے ہٹنا آسان
فوجی دباؤ اور خفیہ اقدامات سمیت ایران کے خلاف تمام آپشنز میز پر ہیں، امریکی نائب صدر وینس کا بیان
ایران کا دعویٰ: حالیہ امریکی حملوں میں 18 افراد ہلاک، 108 زخمی، خلیجی ممالک پر تہران کے جوابی حملے
امریکہ ایران جنگ کے چھ ماہ بعد، کیا ممکنہ جنگی جرائم کا کوئی احتساب ہوگا؟
ایران تنازعہ کے درمیان ہندوستان-امریکہ تجارت سب سے نچلی سطح پر
ایران کو چار دہائیوں کی جنگی تیاری نے تباہ ہونے سے بچایا، امریکی حملوں کے باوجود طویل جنگ کی صلاحیت برقرار: بھارتی فوجی ماہر
ٹرمپ کے لیے غزہ سے یوکرین اور ایران تک تنازعات سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں