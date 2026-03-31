بھارت روانہ ہو رہے ایرانی جہاز پر امریکہ کا حملہ، امدادی سامان لینے دہلی آنے والا تھا طیارہ
حکام کے مطابق اس طیارے کو ایرانی عوام کے لیے ضروری طبی سامان اور امداد لینے کیلئے یکم اپریل کو نئی دہلی پہنچنا تھا۔
Published : March 31, 2026 at 8:50 AM IST
نئی دہلی: ایران کے مشہد ہوائی اڈے پر پیر کے روز امریکی فضائی حملے میں ایک طیارہ تباہ ہو گیا۔ یہ طیارہ انسانی امداد اکٹھا کرنے کے لیے بھارت جانے والا تھا۔ اس حملے کے بعد منصوبہ بند امدادی مشن میں خلل پڑا۔ ایرانی حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔
حکام کے مطابق، ہوائی جہاز ایرانی عوام کے لیے ضروری طبی سامان اور انسانی امداد جمع کرنے کے لیے رواں ہفتے نئی دہلی کے لیے پرواز کرنے جا رہا تھا۔
حکام نے بتایا کہ اس طیارے کو یکم اپریل کو نئی دہلی پہنچنا تھا لیکن مشہد ہوائی اڈے پر امریکہ کے مبینہ حملے میں طیارے کو نقصان پہنچا۔ تاہم امریکی حکام نے ابھی تک ان دعوؤں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔
Civil Aviation Organization of Iran: The attack on an Iranian aircraft carrying medicines and medical equipment constitutes a war crime and a clear violation of international law.— Iran in India (@Iran_in_India) March 30, 2026
The Civil Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran strongly condemned the…
اس سے قبل بھارت نے 18 مارچ کو ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ذریعے طبی سامان کی اپنی پہلی کھیپ ایران بھیجی تھی۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے نے بھی مدد کے لیے بھارت کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔
ادھر ایران کی سول ایوی ایشن آرگنائزیشن نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔
بھارت میں ایرانی سفارت خانے نے کہا کہ "اسلامی جمہوریہ ایران کی سول ایوی ایشن آرگنائزیشن دوائیں اور طبی سامان لانے کے مشن پر جا رہے ایرانی شہری طیارے پر اسرائیلی و امریکی حملے کی شدید مذمت کرتی ہے جو مشہد ہوائی اڈے سے پرواز کرنے جا رہا تھا"۔
"تنظیم کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انسانی ہمدردی کے مشن میں مصروف شہری طیاروں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی ہوا بازی کے ضوابط کی صریح خلاف ورزی اور انسانی قانون کے اصولوں کے منافی ہے۔" ریاستی سفارت خانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔
سول ایوی ایشن آرگنائزیشن نے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جرم کی فوری طور پر مذمت کریں، ذمہ داروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، اور شہری ہوا بازی کے خلاف آئندہ ایسے خطرات کی کی روک تھام کریں۔
شکاگو کنونشن (1944) اور مونٹریال کنونشن (1971) کا حوالہ دیتے ہوئے تنظیم نے کہا کہ شہری طیاروں کی حفاظت کے خلاف کوئی بھی حملہ ہوا بازی کے میدان میں بین الاقوامی مجرمانہ کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، جنیوا کنونشنز کے ایڈیشنل پروٹوکول I کے آرٹیکل 52 کے تحت، انسانی امداد لے جانے والے طیارے سمیت شہری اثاثوں پر حملہ ایک جنگی جرم ہے۔
یہ طیارہ ایک نجی والی ایرانی ایئر لائن 'مہان ایئر' کی ملکیت تھا جو مغربی ایشیا، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں پروازیں چلاتی ہے۔
