اسرائیل "جنگی ذہنیت" سے نکل کر معاشی سفارت کاری پر توجہ دے، امریکہ کا نتن یاہو کو مشورہ
جیرڈ کشنرنے خبردار کیا کہ اگر امن منصوبے کومسترد کیا گیا، تو غزہ حماس، اقوام متحدہ، یا پھر فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں رہے گا۔
By ANI
Published : November 26, 2026 at 1:28 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: غزہ امن منصوبے کے معمار جیرڈ کشنر نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی "مستقل جنگی ذہنیت" کو ترک کرے اور "معاشی سفارت کاری پر توجہ مرکوز" کرے۔ 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی ایک رپورٹ کے مطابق، کشنر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے واشنگٹن کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا بند کریں۔
بدھ کے روز جرمن تاجر میتھیاس ڈوفنر کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے، کشنر نے اس انتباہ کو دہرایا جو انہوں نے دو روز قبل 'نیویارک میگزین' میں دیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں اپنی پالیسی تبدیل نہ کی، تو اسے عالمی سطح پر تنہا ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب نتن یاہو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کرنے پر قائل کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں، اس ماہ کے اوائل میں موساد کے سربراہ رونن گوفمین کو وائٹ ہاؤس بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، غزہ، لبنان اور شام میں بڑے فوجی 'بفر زونز' قائم کرنے پر نتن یاہو کا اصرار، مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ انتظامیہ کی وسیع تر سفارتی کوششوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔
اسرائیل اور اس کے خلیجی پڑوسیوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے، کشنر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح عرب ممالک امریکی دارالحکومت میں کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ٹرمپ کے ایلچی اور داماد، جیرڈ کشنر نے کہا، "جب سعودی یا اماراتی واشنگٹن آتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ 100 کاروباری افراد کو لاتے ہیں اور معاہدے طے کرتے ہیں۔"
'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی رپورٹ کے مطابق، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل کے سابق 'جنگی کابینہ' ( وار کیبنٹ) کے رکن گاڈی آئزن کوٹ وزیر اعظم بن جائیں تو کیا وہ غزہ کے لیے 'امن منصوبے' کو آگے بڑھانے میں زیادہ تعاون کر سکتے ہیں؟ تو کشنر نے کسی ایک فریق کی حمایت کرنے سے گریز کیا۔ اگرچہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آئزن کوٹ نے "کچھ بہت مثبت باتیں کہی ہیں اور غزہ کو ایک بڑی ترجیح قرار دیا ہے،" لیکن انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے ماضی میں اس پینل کے 20 نکاتی فریم ورک کی حمایت کی تھی اور وہ اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اگرچہ "وہ ہمیشہ اسے آسان نہیں بناتے۔"
کشنر نے مزید کہا، "اگلا وزیر اعظم جو بھی ہو، اسے اس معاملے کو ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور متبادل موجود ہی نہیں ہے۔" 'بورڈ آف پیس' کے سینئر مشیر جوش گرون بام کی جانب سے حال ہی میں دی گئی انتباہات کا حوالہ دیتے ہوئے، کشنر نے خبردار کیا کہ اگر اس اقدام کو مسترد کر دیا گیا، تو غزہ یا تو حماس، اقوام متحدہ، یا پھر فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں رہے گا۔
'دو ریاستی حل' کے طویل مدتی امکانات پر بات کرتے ہوئے، کشنر نے فلسطینی قیادت کے اندر اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے موجودہ متبادل راستوں کی تلخ حقیقت کو واضح کیا۔ 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے کہا، "فلسطینی اتھارٹی مکمل طور پر بدعنوان اور نااہل ہے، اور حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔"
اس خلا کو پُر کرنے کے لیے، 'بورڈ آف پیس' نے فلسطینی ٹیکنوکریٹس (ماہرین) پر مشتمل ایک عبوری انتظامیہ کی تجویز پیش کی ہے، جو حماس کی جگہ غزہ کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ کشنر نے اس پینل کے اراکین کی تعریف کی کہ وہ عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کے باوجود عام شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم رکھتے ہیں۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے جنوری تک فنڈز موجود ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ڈیموکریٹس کانگریس پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور ان کارروائیوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ "مکمل فتح" کو ایک "شکست" میں بدل سکتے ہیں۔ 'نیویارک پوسٹ' کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ سیاسی مخالفت اس مہم کو کمزور کر سکتی ہے، حالانکہ امریکہ کے پاس فی الحال آنے والے مہینوں میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے کافی فنڈز موجود ہیں۔
دوسری جانب، مغربی ایشیا میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ تہران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کرنے پر غور کرے۔
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