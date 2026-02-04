امریکہ کا ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ، ایران پر امریکی جہاز کو ہراساں کرنے کا الزام، کشیدگی میں اضافہ
امریکی فوج نے کہاکہ یہ واقعہ ایرانی افواج کی جانب سے امریکی تجارتی جہاز کو آبنائے ہرمز میں 'ہراساں' کیے جانے کے بعد پیش آیا۔
Published : February 4, 2026 at 8:07 AM IST
واشنگٹن: امریکی بحریہ کے جنگی طیارے نے ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا جو بحیرہ عرب میں مبینہ طور پر طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کے قریب آرہا تھا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے منگل کو کشیدگی میں اضافے کی دھمکی دی۔
سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے ایک بیان میں کہا کہ ڈرون "غیر واضح ارادے" کے ساتھ "جارحانہ انداز میں" طیارہ بردار بحری جہاز کے قریب پہنچا اور "بین الاقوامی پانیوں میں کام کرنے والی امریکی افواج کی طرف سے اٹھائے گئے کشیدگی میں کمی کے اقدامات کے باوجود" اس کی طرف پرواز کرتا رہا۔ امریکی فوج نے کہا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں ایک امریکی پرچم والے تجارتی جہاز اور اس کے امریکی عملے کو 'ہراساں' کیا۔
سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے کہا کہ شہید-139 ڈرون کو ابراہم لنکن سے پرواز کرنے والے ایف-35 سی لڑاکا طیارے نے مار گرایا۔ فوج کے بیان میں کہا گیا کہ کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کسی امریکی ساز و سامان کو نقصان پہنچا۔
یہ پیش رفت دونوں حریف ممالک کے بیچ کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن پر پہلے فوجی کارروائی کرنے کی متعدد دھمکی دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تہران کو اس کے جوہری پروگرام پر 'سمجھوتے' کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حالیہ دنوں میں ٹرمپ کی ریپبلکن انتظامیہ نے خطے میں اپنی عسکری تیاری اور فوجی موجودگی کو بڑھانے کے لیے طیارہ بردار بحری جہاز، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر، فضائی دفاعی اثاثے سمیت پورا بحری بیڑا خطے میں تعینات کر دیا ہے۔
ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایران کے نیم فوجی دستے ریولوشنری گارڈ ڈرون کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے اپنے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ واقعے سے پہلے ڈرون کامیابی کے ساتھ ان تصاویر کو واپس ایران منتقل کرنے میں کامیاب رہا۔
ایران نے ایک تجارتی جہاز کو ہراساں کیا: امریکہ
امریکی فوج نے کہا کہ ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا یہ واقعہ پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکی تجارتی تجارتی جہاز سٹینا امپیریٹو کو ہراساں کے جانے کے بعد پیش آیا۔ ہاکنز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دو کشتیاں اور ایک ایرانی ڈرون "تیز رفتاری سے جہاز کے قریب پہنچے اور ٹینکر پر سوار ہونے اور قبضہ کرنے کی دھمکی دی۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی امریکی ڈسٹرائر نے جواب دیا اور سٹینا امپیریٹو کو "امریکی فضائیہ کی جانب سے فضائی مدد کے ساتھ لے جایا گیا" بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہاز اب بحفاظت سفر کر رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس اور ایرانی حکام نے بتایا کہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور ایرانی حکام کے درمیان بات چیت کا منصوبہ ابھی باقی ہے۔
امریکہ نے فی الوقت یہ جانکاری نہیں دی کہ بات چیت کہاں ہوگی، تاہم صدر ٹمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ "ہم ابھی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔" انہوں نے جون میں ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کو بھی نوٹ کیا اور کہا، ’’مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ایسا ہونا چاہتے ہیں۔‘‘
ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے منگل کو کہا کہ انہوں نے ملک کے وزیر خارجہ کو امریکہ کے ساتھ "منصفانہ اور مساوی مذاکرات کرنے" کی ہدایت دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے بھی سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ بات چیت اب بھی آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے لیکن تفصیلات پر بات چیت جاری ہے۔ نیم سرکاری تسنیم خبر رساں ایجنسی کے مطابق، بغائی نے کہا کہ دیگر علاقائی ممالک کے علاوہ ترکی اور عمان نے بھی مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔
مزید پڑھیں:
ایران کے میزائل امریکی اڈوں کے لیے 'سنگین خطرہ'، خلیجی اتحادیوں کی امریکہ کو وارننگ
تہران کی 'علاقائی جنگ' کی دھمکی کے بعد ٹرمپ ایران سے ڈیل کے لیے پر امید
عرب اتحادیوں کی امریکہ اور ایران سے تحمل کی اپیل، ٹرمپ کا جوہری پروگرام پر ڈیل کا مطالبہ
امریکہ: اسرائیل کو 6.67 بلین ڈالر اور سعودی عرب کو 9 بلین ڈالر کے اسلحوں کی فروخت کو منظوری